iOS için Launch Center Pro uygulaması, Fleksy klavye desteğiyle güncellendi

iOS 7.0 ve üzeri cihazlar için Contrast adlı geliştirici tarafından hazırlanan uygulamalardan Launch Center Pro, Fleksy klavye desteğiyle 2.1 sürümüne güncellendi.

Adından da anlaşılacağı üzere başlatma merkezi olarak görev yapan Launch Center Pro, belirlenen içeriklere hızlı erişim imkanı veriyor ve oldukça kullanışlı ve basit bir ara yüz ile geliyor. iPhone ve iPod Touch modelleriyle kullanılabilen uygulama, örneğin tek bir dokunma ile yeni e-posta yazılmasını ya da takvim üzerine yeni bir etkinlik oluşturulmasını hızlı bir şekilde yerine getirebiliyor. 2.1 güncellemesiyle Fleksy klavye desteğine kavuşan Launch Center Pro, ayrıca fotoğraf ekleme ayarı, listeler, paylaşma ayarları, güncellenen Text Expander gibi özellikleri de yeni sürümüyle kişilere sunabiliyor.

Genel olarak birçok performans geliştirmesi de yapıldığı belirtilen Launch Center Pro uygulamasına 8,99 TL fiyat etiketiyle buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id532016360?mt=8