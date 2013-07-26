Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS kullanıcılarına özel rahatlama uygulaması Thunderspace, 1.4 sürüme güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,3b
1
23
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iOS kullanıcılarına özel rahatlama uygulaması Thunderspace, 1.4 sürüme güncellendi
Doğanın huzur veren ve rahatlatan seslerini iOS cihazlar içerisine getiren Thunderspace uygulaması, 1.4 sürüme güncellendi.
Sade ara yüzü üzerinden kişileri rahatlatabilecek yağmur ve gök gürültüsü gibi ödüllü doğa ses sanatçısı Gordon Hempton tarafından yüksek hassaslığa sahip mikrofonlar ile kayıt altına alınan sesleri kullanıcılara sunabilen Thunderspace, 1.4 sürümü ile geliştirilmiş iPod Touch desteği, azaltılan güç tüketim değerleri, bilgi sistemi, arka plan ve giriş yenilikleri yanında birçok hatadan kurtularak kullanıcılara çok daha iyi bir deneyim sağlayabiliyor. Ayrıca VoiceOver desteği de eklenen uygulama, yorgun zihinleri dinlendirmek için oldukça iyi bir alternatif oluşturuyor.
Kulaklık ile kullanım için optimize edilen ve 1,79TL fiyat etiketiyle elde edilebilen Thunderspace uygulamasına Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilir, hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id636485814?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
JakSocket 6 yıl CanTnçr
Bu aralar uykusuzluktan şikayetçiyim. Umarım işe yarar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aristeas 6 yıl
Bedavaya düşmüş valla. Okulda yemek 1.75 tl. Yemek parası kurtardık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
glikoz surubu 6 yıl
Şuanda ücretsiz ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erhansabahlarer 6 yıl
iphone sahibi arkadaşlara kesinlikle tavsiye ederim muhteşem bi uygulama ses kalitesi inanılmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
W.Amadeus 6 yıl
Almak isteyenler varsa gerçekten çok güzel bir uygulama. Tek kötü tarafı, yanlış hatırlamıyorsam 2 tane ses açık. Diğerleri için ekstra ücret ödemek gerekiyor.
Gece uyumadan önce kulaklığı taktığınızda gerçekten iyi hissettiriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nokia Specialist 6 yıl
Yakında beyin gücümüzle telefonları ,bilgisyarları, TV leri ve aklımıza gelmeyen şeyleri yöneteceğiz, BİR GÜN
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Automax 6 yıl
Denemek gerek aslında.İnternet istemiyorsa iyidir.İstiyorsa zaten rainymod var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Black_Tower 6 yıl
Gerçekten sağlam uygulama...ben çok beğendim...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KakaoluBiskuviCetesi 6 yıl
Reklam koktu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sefayksl 6 yıl
Uyurken iyi olur, yüklüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onkuba 6 yıl
Bu uygulamayi yuklemeyi cok istiyorum. Dedikleri kadar var mi acaba ?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Knocknight 6 yıl onkuba
onkuba

Bu uygulamayi yuklemeyi cok istiyorum. Dedikleri kadar var mi acaba ?

bildiğin gercekten yagmur yagıyor hıssı verıyor en kucuk şıp sesini bile veriyor Acayip etkileyici , etkisinde kalıp uyuyakaldıgım olmstur :D
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +81 sepulturgay +67 Bay Robot +67 frostburn +40 Mutlak.Sıfır +37 Askaparta +29 Johan Elmander +27 unknownartist +27 Wi Fi +26 oly1786 +25
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1297 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iOS / OS X / tvOS / watchOS, uygulama haber ve
2 etiket daha doğa ses
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1 "Ramazan davulcusuna bahşiş vermekten kaçmayan" teknoloji ve oyun programı 6 yıl Android 4.3, Yeni Nexus, Chromecast, Yeni Droid serisi ve fazlası video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Doğrudan USB üzerinde SSD mümkün oluyor
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Death Stranding 8 Kasım'da Çıkacak,
Bölüm Sonu Canavarı
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
|
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim