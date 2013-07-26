iOS kullanıcılarına özel rahatlama uygulaması Thunderspace, 1.4 sürüme güncellendi

Doğanın huzur veren ve rahatlatan seslerini iOS cihazlar içerisine getiren Thunderspace uygulaması, 1.4 sürüme güncellendi.

Sade ara yüzü üzerinden kişileri rahatlatabilecek yağmur ve gök gürültüsü gibi ödüllü doğa ses sanatçısı Gordon Hempton tarafından yüksek hassaslığa sahip mikrofonlar ile kayıt altına alınan sesleri kullanıcılara sunabilen Thunderspace, 1.4 sürümü ile geliştirilmiş iPod Touch desteği, azaltılan güç tüketim değerleri, bilgi sistemi, arka plan ve giriş yenilikleri yanında birçok hatadan kurtularak kullanıcılara çok daha iyi bir deneyim sağlayabiliyor. Ayrıca VoiceOver desteği de eklenen uygulama, yorgun zihinleri dinlendirmek için oldukça iyi bir alternatif oluşturuyor.

Kulaklık ile kullanım için optimize edilen ve 1,79TL fiyat etiketiyle elde edilebilen Thunderspace uygulamasına Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilir, hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id636485814?mt=8