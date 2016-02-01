iOS platformunun en iyilerinden SKRWT, Android'e geldi





iOS tarafının en iyi fotoğraf uygulamaları arasında gösterilen SKWRT, başarılı düzenleme araçlarını şimdi Android kullanıcılarına sunuyor. SKWRT ile profesyonel seviyede fotoğraf düzenleme araçlarını kolay bir şekilde kullanmak mümkün oluyor.





Modern bir tasarım anlayışıyla hazırlanan SKRWT uygulamasının en bilinen tarafı optik bozuklukları giderebilmesi. Mobil cihazların geniş açı kameralarından dolayı oluşan optik bozuklukları sürükleme hareketleri ile hızlıca giderebilen uygulama, kişilere geriye çevrilebilir düzenleme desteği de veriyor.









Her zaman maksimum çözünürlükle kayıt yapan uygulama, TIFF dosyalarıyla çalışma gösteriyor ve bünyesinde yer alan hazır değerler ile doğru şekilde kesme (Crop) yapabiliyor. Ekstra olarak çoğu zaman istenmeyen köşe kararma problemini de çözen uygulama, karelerin tek bir tarafını yansıtarak, simetrik düzenlemeler yapmanızı sağlıyor. Uygulama 2.45TL fiyat etiketine sahip.