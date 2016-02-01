Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS platformunun en iyilerinden SKRWT, Android'e geldi

Android cihazında profesyonel seviyede fotoğraf düzenleme uygulama arayan kullanıcılar için, iOS tarafının başarılı yazılımlarından SKRWT şimdi yardıma koşuyor.
3 yıl
5,3b
1
2
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iOS platformunun en iyilerinden SKRWT, Android'e geldi


iOS tarafının en iyi fotoğraf uygulamaları arasında gösterilen SKWRT, başarılı düzenleme araçlarını şimdi Android kullanıcılarına sunuyor. SKWRT ile profesyonel seviyede fotoğraf düzenleme araçlarını kolay bir şekilde kullanmak mümkün oluyor. 

Modern bir tasarım anlayışıyla hazırlanan SKRWT uygulamasının en bilinen tarafı optik bozuklukları giderebilmesi. Mobil cihazların geniş açı kameralarından dolayı oluşan optik bozuklukları sürükleme hareketleri ile hızlıca giderebilen uygulama, kişilere geriye çevrilebilir düzenleme desteği de veriyor. 


Her zaman maksimum çözünürlükle kayıt yapan uygulama, TIFF dosyalarıyla çalışma gösteriyor ve bünyesinde yer alan hazır değerler ile doğru şekilde kesme (Crop) yapabiliyor. Ekstra olarak çoğu zaman istenmeyen köşe kararma problemini de çözen uygulama, karelerin tek bir tarafını yansıtarak, simetrik düzenlemeler yapmanızı sağlıyor. Uygulama 2.45TL fiyat etiketine sahip.  

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
serkan78689 3 yıl
blackmarkette bedava indirdim pek bir ozelligini goremedim tavsiye etmem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
katratzi 3 yıl
android de 2,45 tl ios da 5,29 tl bu ne biçim iş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Google, Nexus cihazlarını kendisi üretmek istiyor 3 yıl Apple Campus 2 hakkında bilinmeyenler ve drone ile yakın bakış 3 yıl Dizüstü bilgisayar gibi görünüyor ama "biraz" farklı: Asus GX700 mercek altında 3 yıl Otonom Porsche hayali olanlara üzücü bir haber 3 yıl Bill Gates: Çalışanlarımın araba plakalarını bile ezberlemiştim 3 yıl EasyJet'ten yılda 50 bin ton yakıt tasarrufu sağlayacak hibrit uçak girişimi 3 yıl Dünyanın en değerli şirketi artık Apple değil! 3 yıl Fable Legends, DX12 sayesinde %40 performans artışı sunacak 3 yıl Samsung Galaxy S7 arka kapak görselleri de sızdırıldı 3 yıl Serious Sam 4 Vulkan API Desteğine Sahip Olacak 3 yıl Sony Xperia C6 çizimleri internete sızdırıldı 3 yıl Samsung'un 360 derecelik sanal gerçeklik kamerası resmiyete kavuşabilir 3 yıl Donanım tabanlı grafik kartı sanallaştırması dönemi başlıyor 3 yıl G.Skill Ripjaws MX780 oyuncu faresi inceleme videosu 3 yıl Apple'ın iPad Pro'su son çeyrekte Microsoft'un tüm Surface serisinden çok sattı 3 yıl Apple kendi dizilerini geliştirmeyi planlıyor 3 yıl WhatsApp'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 1 Milyarı aştı 3 yıl Windows 10 işletim sisteminin yükselişi sürüyor 3 yıl NASA'dan iletişimde devrim yapacak buluş: Işık tabanlı modemler 3 yıl Samsung'un yeni mobil tarayıcısı, testlerde gövde gösterisi yapıyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN iOS platformunun en iyilerinden SKRWT, Android'e geldi Sonraki Asus'dan depolama odaklı VivoMini VC65 modüler mini PC serisi 3 yıl The Division'ı GTX980 Ti üzerinde Ultra Detay seviyesinde oynuyoruz Bölüm:2 3 yıl Sahibinden 2. el temiz Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse World Record Car 3 yıl Hindistan ve Fransa, Kızıl Gezegen'e keşif aracı indirmenin peşinde 3 yıl Java eklentileri için ölüm fermanı verildi 3 yıl Microsoft denizin dibine veri merkezleri kurmak istiyor 3 yıl Samsung'un bu yıl için planladığı tablet modelleri internete sızdırıldı 3 yıl Bu oyunların hepsi ücretsiz! iOS cihazlar için 5 eğlenceli oyun incelemesi 3 yıl Facebook uygulamasını silen, enerjiden yüzde 20 tasarruf ediyor 3 yıl ABD, teknoloji eğitimi için 4 milyar dolar bütçe ayırdı 3 yıl Xiaomi Mi 5, Windows 10 versiyonuyla gelebilir 3 yıl Google drone'lar ile gökyüzünden 5G internet sunmayı planlıyor 3 yıl Sony'den Type-C ve Type-A çift bağlantı destekli USB bellek serisi 3 yıl Samsung'dan Güney Kore'ye gelen turistlere ücretsiz Galaxy Note 5 3 yıl Nokia akıllı telefon patent anlaşmalarıyla gelir elde etmeye devam ediyor 3 yıl Elon Musk: SpaceX 2025'den itibaren Mars'a insan göndermeye başlayacak 3 yıl Samsung Galaxy S7 kablosuz olarak 100 dakikada şarj olacak 3 yıl Şubat ayında çıkacak 6 önemli PC oyunu 3 yıl BTK, 2016 yılının ilk cezasını Turkcell ile Avea’ya kesti 3 yıl Samsung Galaxy S7, resmen 21 Şubat 2016'da geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim