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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS tarafına fotoğraf ve video temelli yeni montaj uygulaması: StackMotion

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS tarafına fotoğraf ve video temelli yeni montaj uygulaması: StackMotion
Flambe Studios tarafından iOS 7 işletim sistemli iPhone ile iPod Touch için hazırlanan yeni uygulamalardan StackMotion, gelişmiş özellikleriyle fotoğraf ve video temelli montaj desteği sunuyor.
Siyah ağırlıklı sade bir arayüzle gelen StackMotion, görüntü algılama teknolojisi ile maskeleme şeklinde fotoğraflardan belirli objeleri çıkartabiliyor ve bu objelerin arkasına farklı slaytlar, panoramik fotoğraflar ya da videolar ekleyerek interaktif videolar oluşturabiliyor. Hazırlanan içeriklere seçilen müzikleri de dahil edebilen uygulama, sunduğu ince ayarlar ve en-boy oranları yanında hazırlananları Instagram, Facebook, YouTube, Tumblr ve Viddy gibi ağlara aktarabiliyor olmasıyla da dikkatlerine üzerine çekiyor.
3,59 TL fiyat etiketiyle satılan StackMotion uygulamasına buradan ulaşabilir, uygulama kullanılarak hazırlanan örnek bir videoyu ise aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://mashable.com/2014/03/06/stackmotion-app/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=feedly&utm_reader=feedly Yorum Yaz
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