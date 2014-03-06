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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS tarafının sunum hazırlamam uygulamalarında Deck ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,7b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS tarafının sunum hazırlamam uygulamalarında Deck ücretsiz yapıldı
Sumanth Raghavendra tarafından iOS 4.3 üstü iPhone ile iPod Touch için hazırlanan sunum uygulaması Deck, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.
Basit arayüzü ile kişilerin girdikleri verilerden üst düzey animasyonlara sahip sunumlar hazırlayan ve geliştiriciye göre dizüstün bilgisayarların olmadığı durumlarda hayat kurtaran Deck, bünyesinde birçok hazır tema barındırıyor ve böylelikle hızlı bir kullanım süreci ortaya koyuyor. Uygulama ile 3 adımda kaliteli sunumlar hazırlanabiliyor ve dokunmatik ekranların kullanım özelliklerinden sonuna kadar yararlanabiliyor.
Daha önce 1,79$ fiyat etiketiyle satılan Deck uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilir, hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id507978779?mt=8 Yorum Yaz
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