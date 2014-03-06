iOS tarafının sunum hazırlamam uygulamalarında Deck ücretsiz yapıldı

Sumanth Raghavendra tarafından iOS 4.3 üstü iPhone ile iPod Touch için hazırlanan sunum uygulaması Deck, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Basit arayüzü ile kişilerin girdikleri verilerden üst düzey animasyonlara sahip sunumlar hazırlayan ve geliştiriciye göre dizüstün bilgisayarların olmadığı durumlarda hayat kurtaran Deck, bünyesinde birçok hazır tema barındırıyor ve böylelikle hızlı bir kullanım süreci ortaya koyuyor. Uygulama ile 3 adımda kaliteli sunumlar hazırlanabiliyor ve dokunmatik ekranların kullanım özelliklerinden sonuna kadar yararlanabiliyor.

Daha önce 1,79$ fiyat etiketiyle satılan Deck uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilir, hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id507978779?mt=8