iOS uyumlu çizim uygulaması Sketches güncellendi

iOS 6 ve üzeri iPhone, iPod Touch ve iPad modelleri için hazırlanan başarılı çizim uygulamalarından Sketches, yeni özelliklerle 4.4 sürümüne güncellendi.

Tayasui.com adlı geliştiricinin elinde çıkan Sketches, olabilecek en sade ara yüzlerden biriyle geliyor ve temel olarak taşıdığı farklı fırçalar ve kalemler ile çizimler yapılmasına imkan tanıyor. Uygulama içi satın alma seçenekleriyle birçok farklı çizim aracı da sunabilen Sketches, katman tabanlı çalışma yanında PNG formatında dışa atarım özellikleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Farklı kaydırma hareketleriyle özellikle iPad üzerinde üst düzey bir deneyim sunabilen uygulama, yayınlanan yeni sürümüyle ise Classic ve Advance isimli iki yeni renk modu arasında seçim şansı tanıyor. Classic modunda her araç için tek bir renk atayan uygulama, Advance modunda ise her araca ayrı renkler verebiliyor. Yeni güncelleme ayrıca iPad'e özel olarak çizim bittikten sonra metin ve şekillerin renginin değiştirilmesiyle fotoğraf kütüphanesine aktif metin aktarma seçeneklerini de getiriyor.

Ücretsiz olarak sunulan Sketches uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/tayasui-sketches/id641900855?mt=8