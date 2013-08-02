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iOS uyumlu evrensel video uygulaması: VintiqueCam

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu evrensel video uygulaması: VintiqueCam
Apple'ın iOS 5.0 ve üzeri iPhone / iPad modelleri için GMY Studio tarafından hazırlanan güncel uygulamalardan VintiqueCam, kullanıcıların eski tarz filtreler ile videolar oluşturmalarına imkan sağlıyor.
Farklı en-boy oranları ile çekilen videolara 26 standart / 21 ekstra filtre uygulayan ve ortaya oldukça farklı görünen videolar çıkartabilen uygulama, videolar üzerine kişilerin iTunes albümleri içerisinden farklı müziklerin eklenmesine de izin verebiliyor. Ara yüzü oldukça modern bir şekilde hazırlanan VintiqueCam, hazırlanan videoları e-posta olarak dışa aktarabiliyor ya da cihazın içerisine kayıt edebiliyor.
3,59 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen VintiqueCam video uygulamasına Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id673977318?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
carter 6 yıl
Android için yine yok.
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