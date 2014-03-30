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iOS uyumlu fotoğraf uygulaması Magic Eye Color Effect bugün için ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu fotoğraf uygulaması Magic Eye Color Effect bugün için ücretsiz
iOS 5.0 üstü iPhone, iPod Touch ve iPad için hazırlanan fotoğraf uygulaması Magic Eye Color Effect, bugüne özel olarak ücretsiz olarak elde edilebiliyor.
Kişilerin yaptıkları fotoğraf çekimlerini çok daha iyi hale getirebilen Magic Eye Color Effect, daha çok özellikle porte çekimlerinde işe yarıyor ve göz rengi değiştirme imkanı tanıyarak ilginç sonuçların önünü açıyor. Sade arayüzüyle flaşı çekimlerde oluşan kırmızı göz sorununu da ortadan kaldırabilen uygulama, bünyesinde oldukça detaylı bir kullanma kılavuzu taşıyor, FaceBook, Twitter, MMS, E-Posta ve Tumblr temelli paylaşım yapabiliyor ve parlaklık, kontrast, doygunluk ve renk ayarlamalarını da aktif olarak yerine getirebiliyor.
Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan Magic Eye Color Effect, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id439588603?mt=8 Yorum Yaz
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