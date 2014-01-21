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iOS uyumlu yeni fotoğraf portfolyo uygulaması: Arthur

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
3,6b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu yeni fotoğraf portfolyo uygulaması: Arthur
iOS 7 işletim sistemli iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak kullanılabilen yeni uygulamalardan Arthur, 500px ve Flickr temelinde faydalı bir yapı ortaya koyabiliyor.
Temel olarak kişilerin 500px ve Flickr ağlarında bulunan fotoğraf portfolyolarına, internet bağlantısı olmayan durumlarda bile erişmesine imkan tanıyan Arthur, oldukça sade bir arayüz tasarımıyla geliyor ve cihazların kendi paylaşma sistemiyle entegrasyon kurabiliyor. Etkileşime geçilen fotoğraflardan slaytlar da hazırlayabilen uygulama, sadece belirlenen içeriklerin aktarılması gibi faydalı bir özelliği de kişilere sunabiliyor.
1,79 TL fiyat etiketiyle satılan Arthur fotoğraf portfolyo uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/us/app/arthur/id741293631?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Balawitz 5 yıl
WP'a çıkarsa daha çok kazanırdı bu uygulamanın yapımcısı.
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