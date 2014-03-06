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iOS ve Android uyumlu Formula 1 simülasyonu Formula Legend, Türkçe dil desteğine kavuştu

5 yıl
2,8b
1
4
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS ve Android uyumlu Formula 1 simülasyonu Formula Legend, Türkçe dil desteğine kavuştu
BeerMogul Games tarafından iOS ve Android cihazlar için hazırlanan Formula 1 simülasyonu Formula Legend, yeni güncellemesiyle Türkçe dil desteğine kavuştu.
Bazı viraj mücadelelerinin, yarış kalkışının ve pit stop sürecinin kişiler tarafından kontrol edildiği Formula 1 simülasyonu Formula Legend, görsel ve işitsel olarak güzel bir deneyim sunuyor ve yakıt ayarı ya da lastik değişimi gibi birçok ayara müdahale edilmesine imkan tanıyor. Yarış sonrası da bazı özelleştirmeler veren oyun, hem iOS hem de Android tarafında yayınlanan yeni sürümüyle ise Türkçe dil desteğine kavuşuyor ve aynı zamanda gerçek F1 haberlerini üst kısmında gösterebiliyor. Güncelleme aynı zamanda birçok hata düzeltimi de getiriyor.
Ücretsiz olarak sunulan Formula Legend'ın iOS sürümüne buradan, Android sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz. 

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MuratbanK 5 yıl en beğenilen
Formula 1 oyunlarına farklı bir bakış açısıyla yapılmış enteresan bir oyundur. Oyunu oynamış ve bitirmiştim. Gerçek para harcamadan da çok rahatlıkla tüm özellikleri açabiliyorsunuz. Tek sıkıntısı yağmurlu havalar gibi hava tahminlerini görebilmek için pro sürümünü satın almak gerekmesi.
Bunun dışında %100 ile oynayıp da hem benzini bitirmenin hem de lastikleri haşamat etmenin hiçbir anlamı olmuyor. Bunun yerine ihtiyaca göre benzin yeterliliği ve pitstop zamanlamalarını tutturmak gerekiyor. Ayrıca pitstoplarda her bir lastik için yeşil daire geliyor ve ona tıklayarak lastik değiştiriyoruz. Ayrıca McLaren, Ferrari gibi büyük takımlara geçebilmek için en azından 1 yarış kazanmamız gerekiyor. Aynı zamanda birtakım özellikleri geliştirmek için Engineer kısmını yükseltmemiz gerekiyor. Aslında işi kapana kadar 1-2 sezon oynayınca ki toplamda 19 yarış var ve her yarış 4-5 dk arası sürüyor; tüm özellikleri açabilecek kadar bux biriktirilebiliyor.
Zaten birkaç el oynadıktan sonra işin mantığını kapmak ve püf noktalarını çözmek pek de zor değil.

Kısa ve öz bir inceleme de benden olsun dedim.
Formula 1 oyunlarına farklı bir bakış açısıyla yapılmış enteresan bir oyundur. Oyunu oynamış ve bitirmiştim. Gerçek para harcamadan da çok rahatlıkla tüm özell...
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Limon- 5 yıl
İyi bir oyun gibi duruyor.
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MuratbanK 5 yıl
Formula 1 oyunlarına farklı bir bakış açısıyla yapılmış enteresan bir oyundur. Oyunu oynamış ve bitirmiştim. Gerçek para harcamadan da çok rahatlıkla tüm özellikleri açabiliyorsunuz. Tek sıkıntısı yağmurlu havalar gibi hava tahminlerini görebilmek için pro sürümünü satın almak gerekmesi.
Bunun dışında %100 ile oynayıp da hem benzini bitirmenin hem de lastikleri haşamat etmenin hiçbir anlamı olmuyor. Bunun yerine ihtiyaca göre benzin yeterliliği ve pitstop zamanlamalarını tutturmak gerekiyor. Ayrıca pitstoplarda her bir lastik için yeşil daire geliyor ve ona tıklayarak lastik değiştiriyoruz. Ayrıca McLaren, Ferrari gibi büyük takımlara geçebilmek için en azından 1 yarış kazanmamız gerekiyor. Aynı zamanda birtakım özellikleri geliştirmek için Engineer kısmını yükseltmemiz gerekiyor. Aslında işi kapana kadar 1-2 sezon oynayınca ki toplamda 19 yarış var ve her yarış 4-5 dk arası sürüyor; tüm özellikleri açabilecek kadar bux biriktirilebiliyor.
Zaten birkaç el oynadıktan sonra işin mantığını kapmak ve püf noktalarını çözmek pek de zor değil.

Kısa ve öz bir inceleme de benden olsun dedim.
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