iOS ve Android uyumlu Formula 1 simülasyonu Formula Legend, Türkçe dil desteğine kavuştu

BeerMogul Games tarafından iOS ve Android cihazlar için hazırlanan Formula 1 simülasyonu Formula Legend, yeni güncellemesiyle Türkçe dil desteğine kavuştu.

Bazı viraj mücadelelerinin, yarış kalkışının ve pit stop sürecinin kişiler tarafından kontrol edildiği Formula 1 simülasyonu Formula Legend, görsel ve işitsel olarak güzel bir deneyim sunuyor ve yakıt ayarı ya da lastik değişimi gibi birçok ayara müdahale edilmesine imkan tanıyor. Yarış sonrası da bazı özelleştirmeler veren oyun, hem iOS hem de Android tarafında yayınlanan yeni sürümüyle ise Türkçe dil desteğine kavuşuyor ve aynı zamanda gerçek F1 haberlerini üst kısmında gösterebiliyor. Güncelleme aynı zamanda birçok hata düzeltimi de getiriyor.

Ücretsiz olarak sunulan Formula Legend'ın iOS sürümüne buradan , Android sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz.