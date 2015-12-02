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iOS'da yılın oyunu ödülüne sahip Monument Valley ücretsiz yapıldı

Geçtiğimiz yıl Apple tarafından "Yılın iPad oyunu" ve "Apple tasarım ödülü"ne layık görülen Monument Valley iOS platformu için bu günden itibaren ücretsiz olarak sunulacak.
3 yıl
1,5b
1
29
iPhone
Oğuz Avcı
Editör
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iOS'da yılın oyunu ödülüne sahip Monument Valley ücretsiz yapıldı

Çıktığı dönemde sıra dışı grafikleri ve ilginç oynanışıyla büyük beğeni toplayan Monument Valley kendisinden sonra çıkan bir çok mobil oyuna da ilham kaynağı oldu.
İzometrik bakış açısı ile 3 boyutlu bir oynanış sunan 2015'in başında toplam 5.8 Milyon dolarlık bir gelir elde ettiğini açıklamıştı. Apple da dahil olmak üzere bir çok yerden ödül alan başarılı oyun dün akşam saatlerine kadar 4$'lık fiyat etiketine sahipti. 
Yayıncılar ise oyunun artık iOS platformunda yeterli parayı kazanmış olduğunu düşünecek ki yalnızca App Store üzerinde oyunu ücretsiz yaptılar. Bu yılın ilk aylarında Android kullanıcılarının yalnızca %5'lik kısmının oyuna para vererek oynadığını açıklayan geliştirici (ustwo) belkide bu sebepten dolayı oyunu Google Play'de ücretli olarak satmaya devam ediyor. 

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premiumbeyin 3 yıl
Güzel oyun yalnız oyun çok kısa
Belki ikinci üçüncü seriyi piyasaya ayrı sürmek için kısa tutmuşlardır
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premiumbeyin 3 yıl
Güzel oyun yalnız oyun çok kısa
Belki ikinci üçüncü seriyi piyasaya ayrı sürmek için kısa tutmuşlardır
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saredsa 3 yıl
Oyunu beğendim. Tek oturuşda bitirdim. Haber verdiginiz icin tsk. Yeni bölümler gelmedi dileğiyle.
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starnebula01 3 yıl
Çok güzel oyun gerçekten.. Keşke yeni bölümler eklense tadından yenmez
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Kurabiyee Canavari 3 yıl
Çok güzel oyumuş. Yükledim keyifle oynuyorum. Haber veren arkadaşa teşekkürler.
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smlyklmz 3 yıl
yükleyeyim bakalım
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mxg2sfd 3 yıl
Sadece bugün mü yoksa birkaç gün mü ücretsiz kalacak bilgisi olan? Veya tahmini?
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ukilavuz 3 yıl
iPad de oynanıyormu ?
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Okisht 3 yıl ukilavuz
Evet oynanıyor
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KinZhull 3 yıl
Oyun gercektende kısa 10 bölüm ve ek rüya bölümü toplamda 40 dakika ancak sürdü
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skydiver132 3 yıl
Indirdim, teşekkürler dh :)

4. bölümde kaldım yav, beynim durdu :)
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erhantoros 3 yıl
haber için çok teşekkürler :) Duyan indirmiş en üst sırada :D
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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monument valley, ios ücretsiz oyunlar ve
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