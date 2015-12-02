iOS'da yılın oyunu ödülüne sahip Monument Valley ücretsiz yapıldı

Çıktığı dönemde sıra dışı grafikleri ve ilginç oynanışıyla büyük beğeni toplayan Monument Valley kendisinden sonra çıkan bir çok mobil oyuna da ilham kaynağı oldu.

İzometrik bakış açısı ile 3 boyutlu bir oynanış sunan 2015'in başında toplam 5.8 Milyon dolarlık bir gelir elde ettiğini açıklamıştı. Apple da dahil olmak üzere bir çok yerden ödül alan başarılı oyun dün akşam saatlerine kadar 4$'lık fiyat etiketine sahipti.

Yayıncılar ise oyunun artık iOS platformunda yeterli parayı kazanmış olduğunu düşünecek ki yalnızca App Store üzerinde oyunu ücretsiz yaptılar. Bu yılın ilk aylarında Android kullanıcılarının yalnızca %5'lik kısmının oyuna para vererek oynadığını açıklayan geliştirici (ustwo) belkide bu sebepten dolayı oyunu Google Play'de ücretli olarak satmaya devam ediyor.