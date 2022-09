iPhone 14 always on display (her zaman açık ekran) kapatma nasıl yapılır?

iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max, always on display özelliğini destekleyen 120Hz ekranla geliyor. Her zaman açık ekran anlamına gelen Always on Display, 14 Pro modellerinin öne çıkan özellikleri arasında. iPhone’lara yeni gelen hep açık ekran özelliği bazı kullanıcılar tarafından sevilmedi. iPhone 14 Pro always on display kapatma nasıl yapılır merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz.

Senelerdir Android telefonlarda olan, Apple tarafında Watch Series 5 ve üzeri modellerde gördüğümüz always on display özelliği sonunda iPhone’larda. 6.1 inç iPhone 14 Pro ve 6.7 inç iPhone 14 Pro Max modelleri bu modu desteklerken, 6.1 inç iPhone 14 ve 6.7 inç iPhone 14 Plus, 60Hz ekrana sahip olduğundan her zaman açık ekran modunu desteklemiyor. Peki, iPhone 14 Pro'ların dikkat çekici birkaç özelliğinden biri olan always on display ne işe yarıyor? ve iPhone 14 Pro always on display nasıl kapatılır? yanıtlamadan önce Always on Display nedir? açıklamak gerek.

Always on Display nedir ❓

Her zaman açık ekran veya Hep açık ekran anlamına gelen Always on display, telefonun kilitli ve masanın üzerindeyken bile tarih, saat, bildirimler gibi temel bilgileri göstermesine olanak tanıyor. Genel anlamda, ekranınızın tamamı açık kalmıyor, yalnızca önemli bölümleri açık kalıyor. Bu özellik faydalı; çünkü önemli bilgileri görmek için telefona dokunmanıza veya elinize almanıza gerek kalmıyor.

iPhone always on display var mı ❓

Evet, iPhone 14 Pro modellerinde always on display var. Ancak, Apple’ın iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max'te bulunan always on display (hep açık ekran) modu biraz farklı. Çoğunlukla kapalı olan ekran yerine, Apple’ın her zaman açık ekranı açık kalıyor ancak çok daha sönük bir şekilde.

iOS 16, kilit ekranına widget’lar ve komplikasyonlar ekliyor. Tüm bu widget’lar (araç takımları), telefon aktif olarak kullanılmadığında bile iPhone 14’ün hep açık ekranında görünür durumda kalıyor. iPhone’un kilit ekranı, duvar kağıdınızı, renkleri ve her şeyi önemli ölçüde karartılmış olarak göstermeye devam ediyor. Tüm ekran gerçekten her zaman açık kalıyor. Peki, hep açık ekran iPhone pil tüketimine ne derece etki ediyor, pil tüketimini azaltıyor mu? Apple'a göre, A16 Bionic çipin yardımcı işlemcileri sayesinde her zaman açık ekran minimum düzeyde güç tüketiyor.

iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max’in ekranı, ekran yenileme hızlarını 120Hz’den düşük güç 1Hz moduna dinamik olarak ayarlayabiliyor. Yani, ekran saniyede bir kez yenileniyor. Apple, yenileme hızını dinamik olarak ayarlamak için 14 Pro’ların ekranında düşük sıcaklıklı polikristal (LTPO) ekran kullanıyor. Benzer teknoloji, Apple Watch Series 5 ve daha yeni modellerde de bulunuyor.

iPhone 14 always on display moduna nasıl geçer 🧐

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max always on display özellliği varsayılan olarak açık. Telefonu kullanmadığınızda ekran kararıyorsa, hep açık ekran aktiftir. iPhone 14, pil ömründen tasarruf etmek için aşağıdaki durumlarda ekranı tamamen karartır:

iPhone’unuz yüz üstü duruyorsa,

iPhone’unuz cebinizde veya çantanızdaysa,

Uyku Modu açıldığında,

Düşük güç modu açıldığında,

iPhone’unuz CarPlay’e bağlandığında,

iPhone’unuzu Mac’inizde kamera olarak kullandığınızda,

iPhone’unuzu bir süre kullanmadığınızda,

iPhone’unuzu eşleştirilmiş Apple Watch’dan uzaklaştırdığınızda

iPhone 14 Pro always on display nasıl kapatılır 📴

Ayarlar uygulamasını açın. Aşağı kaydırın, Ekran ve Parlaklık’a gelin. Aşağı kaydırın ve Her Zaman Açık (Always On) seçeneğini kapatın.

iPhone 14 Pro hep açık ekran özelliği bu şekilde devre dışı bırakılıyor. iPhone’unuz artık yan düğmeye bastığınızda kapanacak ve siz tekrar basana veya telefonu kaldırana kadar kapalı kalacaktır.

iPhone always on display nasıl yapılır 📵

iPhone 14 always on display açma adımları, kapatma adımları ile aynı:

Ayarlar’ı açın. Aşağı kaydırarak, Ekran ve Parlaklık’a gelin ve dokunun. Aşağı kaydırdığınızda, Her Zaman Açık (Always On) seçeneğini göreceksiniz.

Her zaman açık (Always on) modu aktif olduğunda, iPhone’unuz renkli duvar kağıdınız, widget’larınız, yeni bildirimleriniz ve tarih, saat ile birlikte kilit ekranınızı gösterir. Ekrana dokunarak iPhone’unuzu istediğiniz zaman tam parlaklığa getirebilir veya uyandırmak için kaldır’ı kullanabilirsiniz. Always on display modunda hassas veriler gösterilmez.

iPhone’da always on display nedir? kısaca söylemek gerekirse, ekranı düşük güç modunda çalıştıran, ekranı saniyede yalnızca bir kez yenileyen, ekran parlaklığını da azaltan iPhone’lar için yeni bir ekran teknolojisidir. iPhone, uykudayken bile ekranın açık kalmasını sağlar. Yıllardır beklenen özellik, şimdi iPhone’larda ancak bazı kullanıcılar her zaman açık ekran modunun pil tüketimine neredeyse hiç etki etmediğine inanmıyor ve always on display kapatmanın yolunu arıyor. Bu rehber yazıda, iPhone 14 always on display nasıl kapatılır anlattık.

