iOS'un popüler yüz değiştirme uygulaması nihayet Android'e geldi

Her ne kadar MSQRD ve Snapchat’in adını daha sık duysak da yetenekleriyle bir adım öne çıkmayı başaran Face Swap Live iki kişinin yüzünü birbiriyle değiştirebiliyor. Gelişmiş algoritmasıyla yüz hatlarını mükemmele yakın seviyede tanımlayarak ortaya oldukça başarılı sonuçlar çıkaran uygulamanın asıl yeteneği ise bu değil.

Yüzünüzü akıllı cihazınızda yer alan ya da internette bulacağınız herhangi bir fotoğraftaki kişinin yüzüyle canlı olarak değiştirmenize imkan sağlayan servis çektiğiniz videoları sosyal ağlarda paylaşmanıza ve kaydetmenize de izin veriyor. Yani dilerseniz yüzünüzü hayranı olduğunuz bir sanatçıyla ya da sinema dünyasının ünlü ismiyle değiştirebilmeniz mümkün.

2.89 TL fiyat etiketine sahip Face Swap Live’ı dilerseniz Android içinfiyat etiketine sahip Face Swap Live’ı dilerseniz buradan satın alabilir ya da biraz sabredip kampanya dönemlerini bekleyerek daha ucuza indirebilirsiniz.