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iOS'un popüler yüz değiştirme uygulaması nihayet Android'e geldi

iOS cihazlarda hayli popüler hale gelen ve benzerlerine göre oldukça önemli bir artısı bulunan yüz değiştirme uygulaması Face Swap Live nihayet Android platformu için de indirilebiliyor.
2 yıl
7,6b
1
10
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Her ne kadar MSQRD ve Snapchat’in adını daha sık duysak da yetenekleriyle bir adım öne çıkmayı başaran Face Swap Live iki kişinin yüzünü birbiriyle değiştirebiliyor. Gelişmiş algoritmasıyla yüz hatlarını mükemmele yakın seviyede tanımlayarak ortaya oldukça başarılı sonuçlar çıkaran uygulamanın asıl yeteneği ise bu değil.
Yüzünüzü akıllı cihazınızda yer alan ya da internette bulacağınız herhangi bir fotoğraftaki kişinin yüzüyle canlı olarak değiştirmenize imkan sağlayan servis çektiğiniz videoları sosyal ağlarda paylaşmanıza ve kaydetmenize de izin veriyor. Yani dilerseniz yüzünüzü hayranı olduğunuz bir sanatçıyla ya da sinema dünyasının ünlü ismiyle değiştirebilmeniz mümkün.
Android için 2.89 TL fiyat etiketine sahip Face Swap Live’ı dilerseniz buradan satın alabilir ya da biraz sabredip kampanya dönemlerini bekleyerek daha ucuza indirebilirsiniz.

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QapriCe 2 yıl
Resmen saçma sapan ücretli bir programın kakalanması durumu var. 3 tl önemli değil ama adam gibi bir programı tanıtsanız zoruma gitmezzdi. Yazık.
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joyberk 2 yıl
snapchat kurulu bende ancak bu özellik yok. snapchat için olan hangi filtreleri kurdunuz?
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gurkanse 2 yıl
saçmalığın önde gideni
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pranis 2 yıl
snapte zaten var dı
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a_y_k_u_t 2 yıl
MSQRD uygulaması vardı onu kullanıyorduk zaten hem de bedava :)
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arel.gr 2 yıl a_y_k_u_t
a_y_k_u_t

MSQRD uygulaması vardı onu kullanıyorduk zaten hem de bedava :)

MSQRD uygulaması windows PC icin BlueStacks 'a deginilmis, bunun bunyesinde zaten varmi bu uygulama ?
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BekirTemel 2 yıl
Güzel
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bkaakco 2 yıl
Daha şu fotoğrafı görür görmez güldüm.
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A.F.Y.D 2 yıl
iyi oldu
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snapchat, ios ve
7 etiket daha uygulama msqrd face swap live yüz değiştirme Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Popüler
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