iPad Air 2 canlı yayınımız saat 19:00'da başlıyor

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Apple yeni nesil iPad modelini bu akşam lanse ediyor. iPad Air 2 adı altında anons edilmesi beklenen yeni tabletin daha güçlü işlemci, daha ince kasa ve OS8 işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor. Donanimhaber.com olarak simültane çeviri eşliğinde iPad Air 2 lansmanını yayınlayacak, öncesinde tahminlerimizi sonrasında ise yorumlarımızı paylaşacağız.
Yayın sona ermiştir aşağıdaki oynatıcıdan tekrarını izleyebilirsiniz.
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Seviindim buna.
GSMArena ipad air 2 yi güncellemiş
gsmarena.com/...
Batarya performansı hakkında bilgisi olan var mı?
Not: Otomobil genel bolumunden yaziyorum.
Bi sarki var bilirmisin haci. Parra parrra paraa
Daha kalın olmayacak sadece yaklaşık 10 gr daha ağır olacak.