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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad Air 2 canlı yayınımız saat 19:00'da başlıyor

4 yıl
1,4b
1
275
iPad
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Apple yeni nesil iPad modelini bu akşam lanse ediyor. iPad Air 2 adı altında anons edilmesi beklenen yeni tabletin daha güçlü işlemci, daha ince kasa ve OS8 işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor. Donanimhaber.com olarak simültane çeviri eşliğinde iPad Air 2 lansmanını yayınlayacak, öncesinde tahminlerimizi sonrasında ise yorumlarımızı paylaşacağız.
Yayın sona ermiştir aşağıdaki oynatıcıdan tekrarını izleyebilirsiniz.
 

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badboy563 4 yıl
O konuşan kadın niye öyle tercüme ediyor ayar oldum :D
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Pit0N 4 yıl
Ram 2 cigolaytmış.

Seviindim buna.

GSMArena ipad air 2 yi güncellemiş

gsmarena.com/...
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Gökhan G. 4 yıl
iPad Air'e yetmiyor 1 GB ram.Ve kasıyor 123D Design'de

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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BitliKene 4 yıl

Kesin olarak İPad Air 2, 2 GB RAM ile gelecek...
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kank07 4 yıl

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caucass 4 yıl
+4
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ozturert 4 yıl
Son 10 yılda bankalara borçlananların sayısı 10 kat arttı. Gelen yanıtlardan sebebini anlayabiliyorum.
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white35 4 yıl
İşte aktif kullanıyorum bu tür cihazları aslında telefonu atıp bunu alsam rahat ederim...

Batarya performansı hakkında bilgisi olan var mı?
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Skylined 4 yıl
Hiç safaride sıkıntı yaşamadım öyle 6 dan fazla sekme açan biride değilim iPad de sekme kullanımı demek ki genelde bu şekilde hiç hayatımda 20 sekme çalıştığım olmadı çok fazla sekmeyi de takip edemem. Ram konusunu sıkıntı yapmayın derim adamlar yazılım yapıyor ve donanımına hükmediyor. Android de adam gibi yazılım olsaydıda 1 gb ram ile gelselerdi sonraki yıllarda 4 gb ram ile gelir android ler :)
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trk3436 4 yıl
yaa arkadaş şu apple özgüvenim beni ayar ediyoru arkadaş nedir bu yaaa bence çok bir fark yok kasa bile yanı bi tane td var okadar.........
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Pi 4 yıl
Ipad2den bizene yahu. Izlemek istersem girer ana sayfaya izlerim.


Not: Otomobil genel bolumunden yaziyorum.
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UçamayanZüperGahraman 4 yıl
Dh önce apple yerden yere vuruyor sonra çıkıp canlı yayında cihazını anlatıyor
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Pi 4 yıl UçamayanZüperGahraman
UçamayanZüperGahraman
Dh önce apple yerden yere vuruyor sonra çıkıp canlı yayında cihazını anlatıyor


Bi sarki var bilirmisin haci. Parra parrra paraa
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xAsTx 4 yıl
TR modellerinde sim kart girişi olunca iPad Air 2 daha kalın mı olacak bilgisi olan var mı?
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hitmachine16 4 yıl xAsTx
xAsTx
TR modellerinde sim kart girişi olunca iPad Air 2 daha kalın mı olacak bilgisi olan var mı?


Daha kalın olmayacak sadece yaklaşık 10 gr daha ağır olacak.
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