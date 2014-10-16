iPad Air 2 canlı yayınımız saat 19:00'da başlıyor

Apple yeni nesil iPad modelini bu akşam lanse ediyor. iPad Air 2 adı altında anons edilmesi beklenen yeni tabletin daha güçlü işlemci, daha ince kasa ve OS8 işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor. Donanimhaber.com olarak simültane çeviri eşliğinde iPad Air 2 lansmanını yayınlayacak, öncesinde tahminlerimizi sonrasında ise yorumlarımızı paylaşacağız.

Yayın sona ermiştir aşağıdaki oynatıcıdan tekrarını izleyebilirsiniz.