iPad Air 2 ve iPad Mini 3 de Apple Pay desteğine sahip olacak

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Apple, 20 Ekim’de kullanıma sunulacak olan Apple Pay desteğinin yeni iPad’lerde de olacağını müjdeledi ancak bu tam manasıyla bir kullanım anlamına gelmiyor.iPad Air 2 ve iPad Mini 3’te TouchID sensorlara yer veren Apple, tabletlerin de Apple Pay desteğine sahip olması adına güvenlik aşamasını tamamlamış oldu ancak bu, iPhone’lardaki gibi bir kullanım imkanına sahip olacağımız anlamına gelmiyor. Yani herhangi bir mağazadan alışveriş yaptığımız zaman iPad’i pos cihazına okutarak ödeme gerçekleştirme imkanı bulunmayacak. Muhtemelen NFC desteği de iPad Air 2 ve iPad Mini 3’te yer almıyor.Apple Pay, yeni iPad’ler üzerinden sadece online alışveriş yaparken kolaylıkla ödeme yapabilme imkanı sunacak. İlla ki mağazalarda da ödeme yapacağım diyorsanız bu konuda imdada yetişecek araç ise Apple Watch olacak. Daha önce açıklandığı üzere Apple Watch, bağlı cihazlar üzerinden Apple Pay ile kolay ödeme imkanı tanıyor.Online alışverişler konusundaysa Apple ayrıntılı bir açıklama yapmadı ancak üçüncü şahıslar tarafından geliştirilmiş yazılımların, Apple Pay ödeme sistemlerini kullanarak, TouchID sayesinde güvenli bir şekilde, doğrudan iPad Air 2 ve iPad Mini 3 ile ödemeleri kabul etmesi sağlanacak gibi görünüyor.