Apple, Avrupa'da NFC kısıtlamasını kaldırabilir

2020 yılından bu yana devam eden araştırma sonucunda Komisyon'un İdari Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Apple'ın cihazlarında rakip mobil cüzdan çözümleri geliştirmek için gerekli teknolojileri üçüncü tarafların erişimine kısıtladığına dair belirtiler olduğunu dile getirmişti.
Apple'ın mevcut teklifi şirketi ağır bir para cezasından kurtarabilir ve aleyhindeki davayı çözebilir ancak ilerleme olacağının garantisi yok. Komisyon, teklifin kabul edilip edilmeyeceğini belirlemek için muhtemelen önümüzdeki ay içinde Apple'ın rakipleri ve müşterileriyle görüşecek. Avrupa genelinde 2.500'den fazla banka Apple Pay'i kullanıyor.
ABD'de de tekelcilik suçlamasıyla karşı karşıya
Apple ayrıca Temmuz 2022'de Iowa Affinity Credit Union tarafından ABD'de açılan bir davayla da karşı karşıya. Benzer şekilde Apple, iOS kullanıcılarını temassız ödemeler için yasa dışı bir şekilde Apple Pay ile sınırlandırarak rekabete aykırı davranışlarda bulunmakla suçlanıyor.
Eylül 2023'te Kaliforniya'daki ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Jeffrey S. White, davanın devamına karar verdi ve şunu söyledi: "Davacılar, Apple Pay'in keyfi ve şişirilmiş ücretler talep ettiğini, temasla ödeme iOS mobil cüzdan pazarında rekabetin inovasyonu teşvik edeceğini ve fiyatların düşmesine yol açacağını inandırıcı bir şekilde dile getirdiler." White, kararında, davacıların Apple'ın tekelleşme iddiasını ve girişimini doğru bir biçimde ortaya koyduklarını açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.