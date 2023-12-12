Tam Boyutta Gör Apple, Avrupa Birliği ile devam eden hukuki bir mücadeleden kaçınmaya çalışıyor. Reuters'in haberine göre Apple, rakiplerine NFC (Yakın Alan İletişimi) teknolojisini erişim imkanı sunacak. Avrupa Komisyonu, Mayıs 2022'de şirkete Apple Pay ödeme sistemiyle ilgili tekelcilik suçlamasında bulunmuştu.

2020 yılından bu yana devam eden araştırma sonucunda Komisyon'un İdari Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Apple'ın cihazlarında rakip mobil cüzdan çözümleri geliştirmek için gerekli teknolojileri üçüncü tarafların erişimine kısıtladığına dair belirtiler olduğunu dile getirmişti.

Apple'ın mevcut teklifi şirketi ağır bir para cezasından kurtarabilir ve aleyhindeki davayı çözebilir ancak ilerleme olacağının garantisi yok. Komisyon, teklifin kabul edilip edilmeyeceğini belirlemek için muhtemelen önümüzdeki ay içinde Apple'ın rakipleri ve müşterileriyle görüşecek. Avrupa genelinde 2.500'den fazla banka Apple Pay'i kullanıyor.

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ABD'de de tekelcilik suçlamasıyla karşı karşıya

Apple ayrıca Temmuz 2022'de Iowa Affinity Credit Union tarafından ABD'de açılan bir davayla da karşı karşıya. Benzer şekilde Apple, iOS kullanıcılarını temassız ödemeler için yasa dışı bir şekilde Apple Pay ile sınırlandırarak rekabete aykırı davranışlarda bulunmakla suçlanıyor.

Eylül 2023'te Kaliforniya'daki ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Jeffrey S. White, davanın devamına karar verdi ve şunu söyledi: "Davacılar, Apple Pay'in keyfi ve şişirilmiş ücretler talep ettiğini, temasla ödeme iOS mobil cüzdan pazarında rekabetin inovasyonu teşvik edeceğini ve fiyatların düşmesine yol açacağını inandırıcı bir şekilde dile getirdiler." White, kararında, davacıların Apple'ın tekelleşme iddiasını ve girişimini doğru bir biçimde ortaya koyduklarını açıkladı.

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Apple, Avrupa'da NFC kısıtlamasını kaldırabilir