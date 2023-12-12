Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, Avrupa'da NFC kısıtlamasını kaldırabilir

    Avrupa Komisyonu, Mayıs 2022'de şirkete Apple Pay ödeme sistemiyle ilgili tekelcilik suçlamasında bulunmuştu. Cezadan kaçınmak için Apple, rakiplerine NFC teknolojisine erişim imkanı sunacak.
    Apple, Avrupa'da NFC kısıtlamasını kaldırabilir Tam Boyutta Gör
    Apple, Avrupa Birliği ile devam eden hukuki bir mücadeleden kaçınmaya çalışıyor. Reuters'in haberine göre Apple, rakiplerine NFC (Yakın Alan İletişimi) teknolojisini erişim imkanı sunacak. Avrupa Komisyonu, Mayıs 2022'de şirkete Apple Pay ödeme sistemiyle ilgili tekelcilik suçlamasında bulunmuştu.

    2020 yılından bu yana devam eden araştırma sonucunda Komisyon'un İdari Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Apple'ın cihazlarında rakip mobil cüzdan çözümleri geliştirmek için gerekli teknolojileri üçüncü tarafların erişimine kısıtladığına dair belirtiler olduğunu dile getirmişti.

    Apple'ın mevcut teklifi şirketi ağır bir para cezasından kurtarabilir ve aleyhindeki davayı çözebilir ancak ilerleme olacağının garantisi yok. Komisyon, teklifin kabul edilip edilmeyeceğini belirlemek için muhtemelen önümüzdeki ay içinde Apple'ın rakipleri ve müşterileriyle görüşecek. Avrupa genelinde 2.500'den fazla banka Apple Pay'i kullanıyor.

    ABD'de de tekelcilik suçlamasıyla karşı karşıya

    Apple ayrıca Temmuz 2022'de Iowa Affinity Credit Union tarafından ABD'de açılan bir davayla da karşı karşıya. Benzer şekilde Apple, iOS kullanıcılarını temassız ödemeler için yasa dışı bir şekilde Apple Pay ile sınırlandırarak rekabete aykırı davranışlarda bulunmakla suçlanıyor.

    Eylül 2023'te Kaliforniya'daki ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Jeffrey S. White, davanın devamına karar verdi ve şunu söyledi: "Davacılar, Apple Pay'in keyfi ve şişirilmiş ücretler talep ettiğini, temasla ödeme iOS mobil cüzdan pazarında rekabetin inovasyonu teşvik edeceğini ve fiyatların düşmesine yol açacağını inandırıcı bir şekilde dile getirdiler." White, kararında, davacıların Apple'ın tekelleşme iddiasını ve girişimini doğru bir biçimde ortaya koyduklarını açıkladı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sol kaburga altında seğirme neden olur petek temizliği yorumları efsane slow şarkılar türkçe motoru değişen buzdolabı ne zaman soğutur petlas velox sport pt741 yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Tcl 30 SE
    Tcl 30 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15 X1502ZA-EJ922
    Asus Vivobook 15 X1502ZA-EJ922
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız