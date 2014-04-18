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iPad Air 2'nin ilk fotoğrafları sızdı: Yekpare çerçeve + ön panel ile daha ince, daha yüksek pil ömrü

5 yıl
539
1
62
iPad
Shady
Haber Editörü
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iPad Air 2'nin ilk fotoğrafları sızdı: Yekpare çerçeve + ön panel ile daha ince, daha yüksek pil ömrü
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iPad Air, hem inceliği hem de sunduğu uzun pil ömrüyle tüketicilerin beklentisini karşılayan bir tablet. Ancak Apple, iPad Air 2’de bu iki kalemde de iyileştirmeye gitmeyi hedefliyor.

Nereden mi biliyoruz? Son sızan iPad Air 2’ye ait olan panel + çerçeve fotoğraflarından. Hollandalı site One More Thing’in paylaştığı fotoğraflarda iPad Air 2’nin ön paneli net şekilde görülüyor.

İlk bakışta fotoğraflardan bir sonuca varmak zor gibi görünse de aslında bizlere oldukça önemli bir ipucu veriyor. Normalde iPad Air’ın ön çerçevesi ile paneli birbirinden bağımsız olup, bu iki bileşen birbirine montajlanıyor. Ancak sızan fotoğraflarda panel ile ön çerçevenin yekpare olduğu görülüyor.

Yapıdaki bu değişiklik iki önemli parametrenin değişeceği anlamına geliyor: incelik ve pil kapasitesinin artışı. Apple, bu iki kalemi belli oranlarda iyileştirebileceği gibi, tercihini birini “ciddi” oranda iyileştirmekten yana da kullanabilir. Apple’ın hangisini tercih edeceğiniz ancak yılın 3.çeyreğinde yapılması beklenen lansmanda görebileceğiz.

Apple, hali hazırda yekpare ön çerçeve + pane yapısını Retina MacBook Pro ve iPhone’da da kullanıyor. Bu yekpare ön çerçeve + panel yapısı, cihazın üretim prosesinde önemli bir avantaj sağlıyor; ancak tamir edilebilirliği azaltarak tamir masraflarını önemli ölçüde arttırıyor.

Haberimize konu olan iPad Air 2’nin gücünü A8 işlemcisinden gücünü alıp, Touch ID sensörüne sahip olması; 3.çeyrek içerisinde tanıtılması bekleniyor.

iPad Air 2'nin ilk fotoğrafları sızdı: Yekpare çerçeve + ön panel ile daha ince, daha yüksek pil ömrü
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Turkforce 5 yıl en beğenilen
Forum kuralları sana buraya haberin içeriği ile ilgili birşeyler yazma hakkı veriyor. Her haberin altına haberi hazırlayanla ilgili yorum yapmak hakkı değil!
1 Yanıt Yanıtla +33
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beyinsis 5 yıl Blood Money
Blood Money
Litheart
Blood Money
Yine bir Shady haberi.


Kardeşim hasta mısın sen ?

Benimle uğraşmayı bırakın forum kuralları dahilinde istediğim yorumu yaparım!!

Yap, yap da söylediğinin iner tutar bir yanı olsun. Gayet düzgün bir haber yazmış arkadaş. Moda oldu galiba "yine mi shaddy" demek. Moda olması dışında bunu söylemek için başka bir sebebin varsa anlat da aydınlat bizi.
Blood MoneyLitheartBlood MoneyYine bir Shady haberi.Kardeşim hasta mıs...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Schnitter 5 yıl KakaoluBiskuviCetesi
KakaoluBiskuviCetesi

iPad Air ve iPad Mini Retina için intihar vakti.

Neden intihar vakti anlamadım, Samsung ile karıştırdınız galiba zira Apple 4 sene önce çıkardığı cihaza bile güncelleme veriyor.
KakaoluBiskuviCetesiiPad Air ve iPad Mini Retina için intihar vakti.Neden intihar vakti anlamadım, Samsung ile karıştır...
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Gencbeyiin 4 yıl
hayırlısı olur umarım
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ozangulsoy6 4 yıl
İnşallah doğrudur.
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BekirTemel 4 yıl
Bari saçma sapan yerlerde çekmeyin şu cihazların fotoğrafını.! iPhone 6 da arabanın içinde ifşa edilmişti bir haber de.
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KARDANADAM34 4 yıl
Ah bi 3D yazıcı alayım da ben sonra hemen ilk konum şu olacak :

Apple'ın ilk akıllı çamaşır makinesi olan
iWash'ın panelleri sızdı!!
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FLameS.7 4 yıl
Çek bir kalem be Apple birde ona özgü yazılımlar
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hekimali 4 yıl FLameS.7
FLameS.7

Çek bir kalem be Apple birde ona özgü yazılımlar


ne içiyorsun?
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mehmedaltair 4 yıl
Apple gider tercihini yine inceltmekten yana kullanır kesin
arttır şunun pilini zaten bundan iyi pil ömrü sunan tablet yok iyice aç farkı çok mu zor
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Umutcan 4 yıl mehmedaltair
mehmedaltair

Apple gider tercihini yine inceltmekten yana kullanır kesin
arttır şunun pilini zaten bundan iyi pil ömrü sunan tablet yok iyice aç farkı çok mu zor

Haklısın daha da artırmalılar ama yine de batarya konusunda çok iyi süreler sunuyor. Benim kullandığım ipad4 modelinde 11560mAh batarya var mesela, çoğu tablet üreticisi buna yakın değerde bile batarya kullanmıyor.
Air modelinde ise cihazı inceltmek için kapasiteyi az azaltıp güç tüketimini de azaltıp aynı oranı tutturmuşlardı mesela, artırmak için yeniden kalınlaştırmaları lazım çünkü ipadlerde cihazın arkası olduğu gibi batarya.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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myfranco 4 yıl mehmedaltair
mehmedaltair

Apple gider tercihini yine inceltmekten yana kullanır kesin
arttır şunun pilini zaten bundan iyi pil ömrü sunan tablet yok iyice aç farkı çok mu zor

10 saat pil ömrü sunuyor, gün içinde bitirebilmek neredeyse imkansız. Olsa iyi olur ama dediğin gibi zaten çok iyi bence şu anda.
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Çilekli Çükülop 4 yıl
Güzele benziyor ipad airla tek farkı görseli ve sadece işlemci farkı galiba
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blue55 5 yıl
İpad air başarili bir çalışmadır.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
biran önce cıksında diğeri ucuzlasın
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Nuverti 5 yıl
Daha da incelmesin.
1- saglam olsun.
2- pil gucu artsın

Tabi bunlar benim önceligim ama sirket ne der bilmem.

Keske ipad mega ciksa kalın kaba ama sarj suresi 3-4 kat fazla olsa ne super olur.
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