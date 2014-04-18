iPad Air 2'nin ilk fotoğrafları sızdı: Yekpare çerçeve + ön panel ile daha ince, daha yüksek pil ömrü

iPad Air, hem inceliği hem de sunduğu uzun pil ömrüyle tüketicilerin beklentisini karşılayan bir tablet. Ancak Apple, iPad Air 2’de bu iki kalemde de iyileştirmeye gitmeyi hedefliyor.

Nereden mi biliyoruz? Son sızan iPad Air 2’ye ait olan panel + çerçeve fotoğraflarından. Hollandalı site One More Thing’in paylaştığı fotoğraflarda iPad Air 2’nin ön paneli net şekilde görülüyor.

İlk bakışta fotoğraflardan bir sonuca varmak zor gibi görünse de aslında bizlere oldukça önemli bir ipucu veriyor. Normalde iPad Air’ın ön çerçevesi ile paneli birbirinden bağımsız olup, bu iki bileşen birbirine montajlanıyor. Ancak sızan fotoğraflarda panel ile ön çerçevenin yekpare olduğu görülüyor.

Yapıdaki bu değişiklik iki önemli parametrenin değişeceği anlamına geliyor: incelik ve pil kapasitesinin artışı. Apple, bu iki kalemi belli oranlarda iyileştirebileceği gibi, tercihini birini “ciddi” oranda iyileştirmekten yana da kullanabilir. Apple’ın hangisini tercih edeceğiniz ancak yılın 3.çeyreğinde yapılması beklenen lansmanda görebileceğiz.

Apple, hali hazırda yekpare ön çerçeve + pane yapısını Retina MacBook Pro ve iPhone’da da kullanıyor. Bu yekpare ön çerçeve + panel yapısı, cihazın üretim prosesinde önemli bir avantaj sağlıyor; ancak tamir edilebilirliği azaltarak tamir masraflarını önemli ölçüde arttırıyor.

Haberimize konu olan iPad Air 2’nin gücünü A8 işlemcisinden gücünü alıp, Touch ID sensörüne sahip olması; 3.çeyrek içerisinde tanıtılması bekleniyor.