iPad Air'ın "Kalem" reklamında incelik, yetenek ve güç vurgusu

Bir önceki nesile göre %20 daha ince ve yaklaşık 210 gram daha hafif olan kasası ve sahip olduğu güçlü işlem yeteneğiyle öne çıkan iPad Air'ın ilk reklamı yayınlandı.

Apple'ın ilk olarak dünkü etkinlikte gösterdiği reklamda iPad'in bugüne kadar yaptıkları sözsel olarak hayat bulurken, iPad Air'in bir kurşun kalemden daha ince olduğu vurgulanmış.

iPad Air, 499 dolardan başlayan fiyatlarla 1 Kasım'da dünyanın bir çok ülkesinde satışa sunulacak; ancak bu ülkeler arasında maalesef Türkiye bulunmuyor.

Aşırı basit bir araç, ancak bir o kadar da güçlü. Şiir yazmaya başlarken kullanılabilir, ya da bir senfoniyi tamlamlarken. Çalışma, öğrenme, ortaya çıkarma, paylaşma tarzımızı değiştirdi; bazı şeyleri anlatmak, çözmek ya da yeni bir şeyleri düşünmek için kullanıldı. Bilim adamları ve sanatçılar, akademisyenler ve öğrenciler tarafından kullanıldı. Sınıfta bulundu, toplantı odasında da, arkeolojik çalışmalarda da. Hatta uzayda bile. Ve şimdi onunla daha başka neler yapacağınızı görmek için sabırsızlanıyoruz. Karşınızda daha ince, hafif, güçlü iPad Air



