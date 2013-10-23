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iPad Air'ın "Kalem" reklamında incelik, yetenek ve güç vurgusu

5 yıl
1,3b
1
27
iPad
Shady
Haber Editörü
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iPad Air'ın

Bir önceki nesile göre %20 daha ince ve yaklaşık 210 gram daha hafif olan kasası ve sahip olduğu güçlü işlem yeteneğiyle öne çıkan iPad Air'ın ilk reklamı yayınlandı.

Apple'ın ilk olarak dünkü etkinlikte gösterdiği reklamda iPad'in bugüne kadar yaptıkları sözsel olarak hayat bulurken, iPad Air'in bir kurşun kalemden daha ince olduğu vurgulanmış.

iPad Air, 499 dolardan başlayan fiyatlarla 1 Kasım'da dünyanın bir çok ülkesinde satışa sunulacak; ancak bu ülkeler arasında maalesef Türkiye bulunmuyor. 

Aşırı basit bir araç, ancak bir o kadar da güçlü.
Şiir yazmaya başlarken kullanılabilir, ya da bir senfoniyi tamlamlarken.

Çalışma, öğrenme, ortaya çıkarma, paylaşma tarzımızı değiştirdi; bazı şeyleri anlatmak, çözmek ya da yeni bir şeyleri düşünmek için kullanıldı.

Bilim adamları ve sanatçılar, akademisyenler ve öğrenciler tarafından kullanıldı.
Sınıfta bulundu, toplantı odasında da, arkeolojik çalışmalarda da. Hatta uzayda bile.

Ve şimdi onunla daha başka neler yapacağınızı görmek için sabırsızlanıyoruz.

Karşınızda daha ince, hafif, güçlü iPad Air



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WonLt 5 yıl en beğenilen
Kalem çok iyi
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Miasmus 5 yıl
O kalemi istese 50$ a satar Apple.
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akmac 5 yıl
Reklam çok iyi.
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HeavyClocker 5 yıl
Ince olması çok iyi, peki dayanıklı mı
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Recharged 5 yıl
Başarılı bir reklam olmuş.
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antonidas 5 yıl
ipad 4 çok ağırdı, kimse kaldıramıyordu.
Büyük yenilik.
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grafman09 5 yıl
akmac
Reklam çok iyi.

Ektim akıllı arkadaşım, para nasıl kazanılır bilirmisin? Yada web siteleri gelirlerini nasıl elde ederler ? Bu arkadaşın yorumuna + oy kullanan arkadaşlar sizede soruyorum..
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JoeyBane 5 yıl
Reklam işini on numara yapıyorlar.
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LilTunechi 5 yıl
Reklam iyi
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bellair 5 yıl
reklam buram buram sanat kokuyor
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Feqiyê Teyran 5 yıl
Şaşırıyorum Apple küçük şeyleri dev gibi ilk defa onlar yapmış gibi göstererek reklam yapıyorlar ve de inanılmaz etkileyici reklamlar yapıyorlar yok iPad oradaymış burdaymış uzaydaymış kalemden inceymiş
Touch ID bile koymadılar inceliği ve hafifliği ile koca tanıtımı geçiştirdiler..
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Miasmus 5 yıl
O kalemi istese 50$ a satar Apple.
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xmasx 5 yıl
Bende ıpad alacam ama bence tam air olmamis, sony tablet Z 7mm vede adamlar bu kadar cıgırtkanlık yapmıyor ..
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