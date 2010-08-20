iPad Mini karşımıza Noel'de mi çıkacak ?

Apple'ın son dönemdeki en başarılı cihazı olarak dikkatleri üzerine çeken iPad, yakında karşımıza iPod'da olduğu gibi "Mini" isimli yeni bir modelle mi çıkacak ? Uzak Doğu'nun önemli yayın organı Digitimes'ın 7 inçlik iPad iddialarının üzerinden kısa bir süre geçmeden Economic Daily'den gelen son haberler 7 inçlik iPad iddialarını güçlendiriyor.

Economic Daily'nin yayınladığı habere göre; Tayvanlı bileşen üreticileri 2.Nesil iPad'e tedarikçi olabilmek için Apple ile anlaşmaya varmış durumdalar. Bu firmalardan biri olan Chimei Innolux'un, mevcut iPad'de olduğu gibi, IPS panel- 7 inçlik LCD ekranları tedarik edeceğini belirten gazete; cihazda kullanılacak dokunmatik sisteminse Cando Corporation'ın imzasını taşıyacağını iddia ediyor. Economic Daily, yeni iPad'lerin çıkış tarihi olaraksa tatil dönemini diğer bir deyişle Noel'i gösteriyor.

Geçtiğimiz sene Ocak ayının sonunda tanıtılan iPad'in 2.Nesilinin 2011'in aynı döneminde tanıtılmasına kesin gözüyle bakılırken; bazı kaynaklar Apple'ın yeni nesil iPad'le MacWorld Expo'a dönebileceğini de iddia ediyor. Hatırlanacağı gibi Apple, yıllardır açılışında önemli ürünlerini tanıttığı MacWorld Expo'a en son 2009 yılında katılmıştı.