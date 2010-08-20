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iPad Mini karşımıza Noel'de mi çıkacak ?

8 yıl
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iPad
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın son dönemdeki en başarılı cihazı olarak dikkatleri üzerine çeken iPad, yakında karşımıza iPod'da olduğu gibi "Mini" isimli yeni bir modelle mi çıkacak ? Uzak Doğu'nun önemli yayın organı Digitimes'ın 7 inçlik iPad iddialarının üzerinden kısa bir süre geçmeden Economic Daily'den gelen son haberler 7 inçlik iPad iddialarını güçlendiriyor.

Economic Daily'nin yayınladığı habere göre; Tayvanlı bileşen üreticileri 2.Nesil iPad'e tedarikçi olabilmek için Apple ile anlaşmaya varmış durumdalar. Bu firmalardan biri olan Chimei Innolux'un, mevcut iPad'de olduğu gibi, IPS panel- 7 inçlik LCD ekranları tedarik edeceğini belirten gazete; cihazda kullanılacak dokunmatik sisteminse Cando Corporation'ın imzasını taşıyacağını iddia ediyor. Economic Daily, yeni iPad'lerin çıkış tarihi olaraksa tatil dönemini diğer bir deyişle Noel'i gösteriyor.

Geçtiğimiz sene Ocak ayının sonunda tanıtılan iPad'in 2.Nesilinin 2011'in aynı döneminde tanıtılmasına kesin gözüyle bakılırken; bazı kaynaklar Apple'ın yeni nesil iPad'le MacWorld Expo'a dönebileceğini de iddia ediyor. Hatırlanacağı gibi Apple, yıllardır açılışında önemli ürünlerini tanıttığı MacWorld Expo'a en son 2009 yılında katılmıştı.


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teramit 7 yıl
APPLE 7" yapsada o görseldeki gibi yapmaz.
ama çözünürlülük belli 1024*768 in katları olurdu, üstü olmaz o kadar kasmaz altı da olmaz çok az gelir.
7" pazarında yer almak için yapacak diyorlar ama apple kendi ürününe rakip çıkarmaz gibi geliyor banada retina display yapmışken geri dönmek te mantıklı olmaz.yine gaz haber sanırım.
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technical death metal 8 yıl
ipad zaten iphone ile netbookun arasini doldurmak icin cikmisti. ne bir eksik ne bir fazla tam ölcusunde. simdi apple in boyle bir sey cikaracagini hic ama hic dusunmuyorum
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FbA3* 8 yıl
Boyutlarıyla oynayacağını düşünmüyorum Apple'ın
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Shapekaan 8 yıl
Hic gerek yok .. Ipad'imden o kadar memnunum ki...
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.WondercrafteR. 8 yıl
Eğer ben Apple'ı tanıyorsam mini falan çıkartmaz. iPad iPad'dir.
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