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    Anlık Bildirim

    İddia: Apple, katlanabilir cihazlarının ekranları için Samsung ile anlaştı

    Digitimes'ın endüstri kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Apple, gelecekteki katlanabilir cihazları için ekran tedariği konusunda Samsung ile anlaşma imzaladı.
    İddia: Apple, katlanabilir cihazları için Samsung ile anlaştı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonlardaki OLED ekranlar konusunda Samsung piyasayı uzunca bir süredir domine ediyor. iPhone'ların en büyük ekran tedarikçisi olan şirket, iddiaya göre katlanabilir iPhone ve iPad'lere de güç verecek.

    Digitimes'ın endüstri kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Apple, gelecekteki katlanabilir cihazları için ekran tedariği konusunda Samsung ile anlaşma imzaladı.

    Katlanabilir iPhone ve iPad ne zaman gelecek?

    Apple'ın katlanabilir cihazları için uzun süredir çeşitli iddialar dolaşıyor. Şirketin ilk olarak hangi ürün gamına yönelik katlanabilir cihaz geliştireceği ile çeşitli spekülasyonlar yapıldı. Son gelen bilgilere göre ilk önce katlanabilir iPad benzeri bir cihazın çıkacağı iddia ediliyor. Katlanabilir hibrit iPad için 2025'in sonları, iPhone Fold için ise 2026 yılı konuşuluyor. Hangisinin önce çıkacağını şuan için bilemesek de, çok uzak olmayan bir tarihte ilk katlanabilir Apple ürünlerini göreceğiz gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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