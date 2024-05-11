İddia: Apple, katlanabilir cihazlarının ekranları için Samsung ile anlaştı

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefonlardaki OLED ekranlar konusunda Samsung piyasayı uzunca bir süredir domine ediyor. iPhone'ların en büyük ekran tedarikçisi olan şirket, iddiaya göre katlanabilir iPhone ve iPad'lere de güç verecek.

Digitimes'ın endüstri kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Apple, gelecekteki katlanabilir cihazları için ekran tedariği konusunda Samsung ile anlaşma imzaladı.

Apple’ın katlanabilir iPhone ve hibrit iPad’i için tarih verildi 3 gün önce eklendi

Katlanabilir iPhone ve iPad ne zaman gelecek?

Apple'ın katlanabilir cihazları için uzun süredir çeşitli iddialar dolaşıyor. Şirketin ilk olarak hangi ürün gamına yönelik katlanabilir cihaz geliştireceği ile çeşitli spekülasyonlar yapıldı. Son gelen bilgilere göre ilk önce katlanabilir iPad benzeri bir cihazın çıkacağı iddia ediliyor. Katlanabilir hibrit iPad için 2025'in sonları, iPhone Fold için ise 2026 yılı konuşuluyor. Hangisinin önce çıkacağını şuan için bilemesek de, çok uzak olmayan bir tarihte ilk katlanabilir Apple ürünlerini göreceğiz gibi görünüyor.

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İddia: Apple, katlanabilir cihazları için Samsung ile anlaştı