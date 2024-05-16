Tam Boyutta Gör Apple'ın yakın zamanda piyasaya sürdüğü OLED ekranlı yeni iPad Pro, sadece 5.1mm kalınlığıyla bugüne kadarki en ince iPad konumunda. Bu durum, doğal olarak iPad Pro'nun sağlamlığı konusundaki soruları da beraberinde getiriyor. Youtube'daki JerryRigEverything kanalı bunu ölçmek için 13 inç iPad Pro'yu bükülme testine soktu.

2024 iPad Pro bükülme testine sokuldu

Test sonuçlarına göre 2024 iPad Pro iyi iş çıkarmış gibi görünüyor. JerryRigEverything, tableti yatay olarak iki eliyle bükmeye çalıştığında, tablet esnese de yapısal bütünlüğünü korumayı başarıyor. Tabi bir miktar deformasyon gerçekleşiyor ancak bu kadar büyük ve ince bir tablet için kabul edilebilir bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Apple, tabletin orta kısmına boylu boyunca yerleştirdiği metal plakayla yapısal sağlamlığı arttırdığını belirtiyor.

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Ancak ilginç biçimde, cihaz dikine bükülmeye zorlandığında başarısız oluyor ve USB-C girişinin olduğu kısım kırılıyor. Cihazın inceliği sebebiyle USB-C portunun olduğu kısımdaki metalin dayanıklılığının zayıf olduğu görülüyor. Yine de önceki iPad modellerinin ne daha kolay büküldüğünü göz önüne alırsak Apple'ın iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz.

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2024 iPad Pro bükülme testine sokuldu: Sonuçlar şaşırtıcı