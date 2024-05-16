2024 iPad Pro bükülme testine sokuldu: Sonuçlar şaşırtıcı

2024 iPad Pro bükülme testine sokuldu
Test sonuçlarına göre 2024 iPad Pro iyi iş çıkarmış gibi görünüyor. JerryRigEverything, tableti yatay olarak iki eliyle bükmeye çalıştığında, tablet esnese de yapısal bütünlüğünü korumayı başarıyor. Tabi bir miktar deformasyon gerçekleşiyor ancak bu kadar büyük ve ince bir tablet için kabul edilebilir bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Apple, tabletin orta kısmına boylu boyunca yerleştirdiği metal plakayla yapısal sağlamlığı arttırdığını belirtiyor.
Ancak ilginç biçimde, cihaz dikine bükülmeye zorlandığında başarısız oluyor ve USB-C girişinin olduğu kısım kırılıyor. Cihazın inceliği sebebiyle USB-C portunun olduğu kısımdaki metalin dayanıklılığının zayıf olduğu görülüyor. Yine de önceki iPad modellerinin ne daha kolay büküldüğünü göz önüne alırsak Apple'ın iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.