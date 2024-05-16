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    2024 iPad Pro bükülme testine sokuldu: Sonuçlar şaşırtıcı

    Yeni iPad Pro inceliğiyle dikkat çekiyor. Doğal olarak ince kasanın sağlamlığı soru işareti oluşturuyor.  JerryRigEverything kanalı tableti bükülme testine sokarak test etti. Peki sonuçlar nasıl?
    2024 iPad Pro bükülme testine sokuldu: Sonuçlar şaşırtıcı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın yakın zamanda piyasaya sürdüğü OLED ekranlı yeni iPad Pro, sadece 5.1mm kalınlığıyla bugüne kadarki en ince iPad konumunda. Bu durum, doğal olarak iPad Pro'nun sağlamlığı konusundaki soruları da beraberinde getiriyor. Youtube'daki JerryRigEverything kanalı bunu ölçmek için 13 inç iPad Pro'yu bükülme testine soktu.

    2024 iPad Pro bükülme testine sokuldu

    Test sonuçlarına göre 2024 iPad Pro iyi iş çıkarmış gibi görünüyor. JerryRigEverything, tableti yatay olarak iki eliyle bükmeye çalıştığında, tablet esnese de yapısal bütünlüğünü korumayı başarıyor. Tabi bir miktar deformasyon gerçekleşiyor ancak bu kadar büyük ve ince bir tablet için kabul edilebilir bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Apple, tabletin orta kısmına boylu boyunca yerleştirdiği metal plakayla yapısal sağlamlığı arttırdığını belirtiyor.

    Ancak ilginç biçimde, cihaz dikine bükülmeye zorlandığında başarısız oluyor ve USB-C girişinin olduğu kısım kırılıyor. Cihazın inceliği sebebiyle USB-C portunun olduğu kısımdaki metalin dayanıklılığının zayıf olduğu görülüyor. Yine de önceki iPad modellerinin ne daha kolay büküldüğünü göz önüne alırsak Apple'ın iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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