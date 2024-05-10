OLED ekranlı yeni iPad Pro'da hep açık ekran özelliği yok: Peki neden?

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Tam Boyutta Gör Apple'ın kısa bir süre önce tanıttığı yeni iPad Pro, OLED ekranla karşımıza çıkmıştı. Bu açıdan iPad tarihinde bir ilke imza atan tablet pek çok kullanıcıyı sevindirse de iPhone 14 Pro ve Apple Watch'ta bulunan hep açık ekran (always-on display) özelliğine sahip olmaması can sıktı. Peki, bu özelliğin M4 işlemcili yeni iPad Pro'da yer almamasının sebebi ne?

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Hep açık ekran, OLED ekranların her pikseli ayrı ayrı kontrol edebilme özelliğini temel alıyor. Böylelikle siyah alanlar tamamen karartılıyor ve saat ya da widget gibi temel bilgiler düşük güç tüketimi sağlayacak şekilde ekranda gösteriliyor. Fakat yeni nesil iPad Pro'daki OLED panel 10 ila 120 Hz arasında değişen bir yenileme hızına sahip. Bu da işi bozuyor.

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1 Hz gereksinimi

Apple, iPhone 14 Pro modelinde 1 Hz'e kadar düşebilen LTPO panel kullanmıştı. Bu sayede hep açık ekran statik görüntü göstrirken çok az güç harcanıyor. Görünüşe bakılırsa şirket hep açık ekran için minimum 1 Hz yenileme hızını şart koşmuş. Yeni iPad Pro'da bu özelliğin olmama sebebi bu. Aynı kısıtlama nedeniyle 120 Hz OLED panele sahip iPhone 13 Pro'da da hep açık ekran bulunmuyordu.

Buna karşın Apple'ın iPad'ler için dahili hoparlörlere sahip yerleştirme istasyonu üzerinde çalıştığına yönelik bilgiler var. Bu aksesuar sayesinde iPad'i hep açık ekran modunda kullanmak mümkün olabilir. Zira iPad dock'a yerleştirildiğinde sürekli şarj olacağı için güç tüketimiyle ilgili herhangi bir sorun yaşanmayacak.

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Yeni iPad Pro'da hep açık ekran özelliği yok: Peki neden?