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    Anlık Bildirim

    OLED ekranlı yeni iPad Pro'da hep açık ekran özelliği yok: Peki neden?

    Apple yeni iPad Pro ile birlikte iPad'lerde ilk kez OLED ekrana geçiş yapmıştı. Ancak M4 işlemcili yeni tabletlerde hep açık ekran (always-on display) özelliğinin olmadığı ortaya çıktı. Sebebi ne?
    Yeni iPad Pro'da hep açık ekran özelliği yok: Peki neden? Tam Boyutta Gör
    Apple'ın kısa bir süre önce tanıttığı yeni iPad Pro, OLED ekranla karşımıza çıkmıştı. Bu açıdan iPad tarihinde bir ilke imza atan tablet pek çok kullanıcıyı sevindirse de iPhone 14 Pro ve Apple Watch'ta bulunan hep açık ekran (always-on display) özelliğine sahip olmaması can sıktı. Peki, bu özelliğin M4 işlemcili yeni iPad Pro'da yer almamasının sebebi ne?

    Hep açık ekran, OLED ekranların her pikseli ayrı ayrı kontrol edebilme özelliğini temel alıyor. Böylelikle siyah alanlar tamamen karartılıyor ve saat ya da widget gibi temel bilgiler düşük güç tüketimi sağlayacak şekilde ekranda gösteriliyor. Fakat yeni nesil iPad Pro'daki OLED panel 10 ila 120 Hz arasında değişen bir yenileme hızına sahip. Bu da işi bozuyor.

    Yeni iPad Pro'da hep açık ekran özelliği yok: Peki neden? Tam Boyutta Gör

    1 Hz gereksinimi

    Apple, iPhone 14 Pro modelinde 1 Hz'e kadar düşebilen LTPO panel kullanmıştı. Bu sayede hep açık ekran statik görüntü göstrirken çok az güç harcanıyor. Görünüşe bakılırsa şirket hep açık ekran için minimum 1 Hz yenileme hızını şart koşmuş. Yeni iPad Pro'da bu özelliğin olmama sebebi bu. Aynı kısıtlama nedeniyle 120 Hz OLED panele sahip iPhone 13 Pro'da da hep açık ekran bulunmuyordu.

    Buna karşın Apple'ın iPad'ler için dahili hoparlörlere sahip yerleştirme istasyonu üzerinde çalıştığına yönelik bilgiler var. Bu aksesuar sayesinde iPad'i hep açık ekran modunda kullanmak mümkün olabilir. Zira iPad dock'a yerleştirildiğinde sürekli şarj olacağı için güç tüketimiyle ilgili herhangi bir sorun yaşanmayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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