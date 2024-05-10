OLED ekranlı yeni iPad Pro'da hep açık ekran özelliği yok: Peki neden?

Hep açık ekran, OLED ekranların her pikseli ayrı ayrı kontrol edebilme özelliğini temel alıyor. Böylelikle siyah alanlar tamamen karartılıyor ve saat ya da widget gibi temel bilgiler düşük güç tüketimi sağlayacak şekilde ekranda gösteriliyor. Fakat yeni nesil iPad Pro'daki OLED panel 10 ila 120 Hz arasında değişen bir yenileme hızına sahip. Bu da işi bozuyor.
1 Hz gereksinimi
Apple, iPhone 14 Pro modelinde 1 Hz'e kadar düşebilen LTPO panel kullanmıştı. Bu sayede hep açık ekran statik görüntü göstrirken çok az güç harcanıyor. Görünüşe bakılırsa şirket hep açık ekran için minimum 1 Hz yenileme hızını şart koşmuş. Yeni iPad Pro'da bu özelliğin olmama sebebi bu. Aynı kısıtlama nedeniyle 120 Hz OLED panele sahip iPhone 13 Pro'da da hep açık ekran bulunmuyordu.
Buna karşın Apple'ın iPad'ler için dahili hoparlörlere sahip yerleştirme istasyonu üzerinde çalıştığına yönelik bilgiler var. Bu aksesuar sayesinde iPad'i hep açık ekran modunda kullanmak mümkün olabilir. Zira iPad dock'a yerleştirildiğinde sürekli şarj olacağı için güç tüketimiyle ilgili herhangi bir sorun yaşanmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.