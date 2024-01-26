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    A101 marketler uygun fiyatlı iPad mini, Galaxy A34 ve Galaxy A14 satıyor

    A101 internet sitesinde 25 Ocak itibariyle başlayan kampanyada iPad mini 6. Nesil, Apple Watch Series 8, Galaxy A34, Galaxy A14, Galaxy Tab Active 2 gibi modeller var.
    A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    A101 internet sitesinde başlayan kampanyada Apple, Samsung, Xiaomi, Philips, Tecno, Dreame, JBL gibi pek çok önemli markanın teknoloji ürünleri yer yer uygun fiyatlarla tüketicilere sunulmaya başladı.

    A101 aktüel ürünlerinde yok yok

    25 Ocak itibariyle başlayan internete özel yeni kampanyada dev markaların pek çok iddialı teknoloji ürününü bulmak mümkün olacak. 8.3 inç ekranlı ve Apple A15 Bionic işlemcili iPad mini 6. Nesil modeli 16299TL. Apple Watch Series 8 ise 10699TL olarak satılacak.

    6.6 inçlik Full HD Super AMOLED ekran, Dimensity 1080 yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama, 48MP ana kamera, 5000mAh batarya, 25W hızlı şarj sunan Galaxy A34 modeli 10999TL. 6.6 inçlik IPS ekran, Helio G80 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama, 50MP ana kamera, 5000mAh batarya özellikleri olan Galaxy A14 ise 5999TL.

    Diğer taraftan Samsung Galaxy Tab Active 2 modeli 5599TL, Tecno PovaNeo 128GB akıllı telefon 4999TL, Xiaomi Redmi Buds 3 kulakllık 529TL ve JBL Tune 510Bt kulak üstü kulaklık da 1699TL olarak satılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 3 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 5 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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