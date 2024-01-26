A101 marketler uygun fiyatlı iPad mini, Galaxy A34 ve Galaxy A14 satıyor

A101 aktüel ürünlerinde yok yok
25 Ocak itibariyle başlayan internete özel yeni kampanyada dev markaların pek çok iddialı teknoloji ürününü bulmak mümkün olacak. 8.3 inç ekranlı ve Apple A15 Bionic işlemcili iPad mini 6. Nesil modeli 16299TL. Apple Watch Series 8 ise 10699TL olarak satılacak.
6.6 inçlik Full HD Super AMOLED ekran, Dimensity 1080 yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama, 48MP ana kamera, 5000mAh batarya, 25W hızlı şarj sunan Galaxy A34 modeli 10999TL. 6.6 inçlik IPS ekran, Helio G80 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama, 50MP ana kamera, 5000mAh batarya özellikleri olan Galaxy A14 ise 5999TL.
Diğer taraftan Samsung Galaxy Tab Active 2 modeli 5599TL, Tecno PovaNeo 128GB akıllı telefon 4999TL, Xiaomi Redmi Buds 3 kulakllık 529TL ve JBL Tune 510Bt kulak üstü kulaklık da 1699TL olarak satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.