A101 marketler uygun fiyatlı iPad mini, Galaxy A34 ve Galaxy A14 satıyor

Tam Boyutta Gör A101 internet sitesinde başlayan kampanyada Apple, Samsung, Xiaomi, Philips, Tecno, Dreame, JBL gibi pek çok önemli markanın teknoloji ürünleri yer yer uygun fiyatlarla tüketicilere sunulmaya başladı.

A101 aktüel ürünlerinde yok yok

25 Ocak itibariyle başlayan internete özel yeni kampanyada dev markaların pek çok iddialı teknoloji ürününü bulmak mümkün olacak. 8.3 inç ekranlı ve Apple A15 Bionic işlemcili iPad mini 6. Nesil modeli 16299TL. Apple Watch Series 8 ise 10699TL olarak satılacak.

25 Ocak A101 aktüel kataloğunda neler var? 6 gün önce eklendi

6.6 inçlik Full HD Super AMOLED ekran, Dimensity 1080 yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama, 48MP ana kamera, 5000mAh batarya, 25W hızlı şarj sunan Galaxy A34 modeli 10999TL. 6.6 inçlik IPS ekran, Helio G80 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama, 50MP ana kamera, 5000mAh batarya özellikleri olan Galaxy A14 ise 5999TL.

Diğer taraftan Samsung Galaxy Tab Active 2 modeli 5599TL, Tecno PovaNeo 128GB akıllı telefon 4999TL, Xiaomi Redmi Buds 3 kulakllık 529TL ve JBL Tune 510Bt kulak üstü kulaklık da 1699TL olarak satılacak.

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A101 aktüel kataloğunda neler var?