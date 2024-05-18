Bazı OLED iPad Pro kullanıcıları, ekran grenlenmesi problemi yaşıyor

Tam Boyutta Gör Apple, OLED ekranlı ilk tableti iPad Pro'yu yakın zamanda piyasaya sürdü. Tablet, OLED ekranıyla çok daha iyi görüntü kalitesine kavuştu ancak bazı kullanıcılar ekran paneliyle ilgili sorunlar yaşıyor.

Bazı kullanıcılar, 2024 iPad Pro'da ekran problemi yaşıyor

Tam Boyutta Gör Reddit'te bazı kullanıcılar, iPad'lerinin ekranında grenlenme sorunu olduğunu bildirdi ve ekranların fotoğrafını paylaştı. Apple, yeni iPad Pro'da "tandem" olarak isimlendirilen iki OLED katmanına sahip panel kullanıyor. Sorunun bu iki katmanın doğru hizalanmamasından kaynaklanabileceği belirtiliyor. Bazı kullanıcılar ise üretim sorunları nedeniyle piksellerdeki renk ve parlaklık tutarsızlıkları sonucu oluşan "mura etkisi" denilen sorundan kaynaklanabileceğini iddia etti.

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Sorunun, bu yılın başlarında bazı Galaxy S24 Ultra kullanıcılarının şikayet ettiği ekran probleminin aynısı olma ihtimali yüksek. Samsung aslında bunun bir hata değil, bir özellik olduğunu söylemeye çalıştı ancak sonunda bir düzeltme yayınladı. Problemin ne kadar iPad'i etkilediği veya yazılımla düzeltilip düzeltilemeyeceği şuan için belli değil.

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Bazı OLED iPad Pro kullanıcıları, ekran problemi yaşıyor