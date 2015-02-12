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iPad Mini'nin sanal klavyesine kaybolabilir fiziksel tuşlar ekleyen ilginç kılıf: Phorm

4 yıl
3,2b
1
17
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPad Mini'nin sanal klavyesine kaybolabilir fiziksel tuşlar ekleyen ilginç kılıf: Phorm
700 milyar doları aşan piyasaya değeriyle ülke ekonomilerini geride bırakan Apple'ın iPad modelleri, farklı geliştiricilerin hazırladığı birçok ilginç aksesuar ile desteklenmeye devam ediyor. Bu ürünlerin arasından sunduğu fiziksel klavye deneyimiyle ayrılan kılıf modeli Phorm ise oldukça dikkat çekiyor.
iPad Mini, Mini 2 ve Mini 3 için iki farklı renk seçeneğiyle hazırlanan Phorm, iPad'i hem önden hem de arkadan sararak ilk olarak ciddi anlamda bir koruma getiriyor. Esas farkını ise ekran bölümünde kullanılan teknolojiyle koyan ürün, arka bölümünde yer alan mandalın sağa kaydırılmasıyla beraber barındırdığı mikro akışkan kanallardan ekrana berrak bir yağ pompalıyor ve böylece iPad'in dokunmatik klavyesi üzerinde fiziksel hissiyat sağlayan tuşlar elde edilmiş oluyor. Arkadaki mandalın sola çekilmesiyle ise yağı geri çekerek fiziksel klavyeyi kaldıran Phorm, bu işlemleri mekanik olarak yaptığı için de herhangi bir ekstra güç kaynağına ihtiyaç duymuyor.
Şimdilik sadece dik konumda kullanılabilen klavyesiyle fiziksel tuş hissiyatından vazgeçemeyen kullanıcılar için en ilginç deneyimlerden birisi vaat eden Phorm, sadece Amerika için ön sipariş üzerinden 99$ fiyat etiketiyle satılıyor. Ürünün sunduğu tecrübeyi aşağıda yer alan video yardımıyla görebilirsiniz.
 
iPad Mini'nin sanal klavyesine kaybolabilir fiziksel tuşlar ekleyen ilginç kılıf: Phorm

http://www.getphorm.com/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Farklı ama değmez
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Değişik bi kılıf ama fiyatı çok gibi
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mbdyed 4 yıl
Gerçekten ilginç ama para vermeye değmez bence
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sierratr1 4 yıl
7.99 usd ali exprese bekliyoruz. :)))
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Golden Gate 4 yıl
Çalışma prensibini anlamadım . Arkadakini çekince ekranda sanal noktalar mı çıkıyor . Eğer öyleyse bir işe yaramaz
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flowerhorn 4 yıl
Ne isime yarar ?
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WiiSmash 4 yıl
video da neden genişlemesine ekranda göstermemişler yada tam tersi yönünde. yada 3.parti klavyeleri. yoksa desteklemiyor mu. o zaman 99 $ hayatta etmez
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infom@n 4 yıl WiiSmash
WiiSmash

video da neden genişlemesine ekranda göstermemişler yada tam tersi yönünde. yada 3.parti klavyeleri. yoksa desteklemiyor mu. o zaman 99 $ hayatta etmez

Haberi okumadan yorum yapınca böyle saçmalayabiliyorsunuz. Ne güzel sayenizde gülüyoruz


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Fenomenon 4 yıl
99$'a tablet alınır adamlar kılıfı satıyor
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premiumbeyin 4 yıl
Ucuzlarında alırız birtane
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Guest-402869AF7 4 yıl
Müthiş
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Gece772 4 yıl
Farklı bir ürün
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