iPad Mini'nin sanal klavyesine kaybolabilir fiziksel tuşlar ekleyen ilginç kılıf: Phorm

700 milyar doları aşan piyasaya değeriyle ülke ekonomilerini geride bırakan Apple'ın iPad modelleri, farklı geliştiricilerin hazırladığı birçok ilginç aksesuar ile desteklenmeye devam ediyor. Bu ürünlerin arasından sunduğu fiziksel klavye deneyimiyle ayrılan kılıf modeli Phorm ise oldukça dikkat çekiyor.

iPad Mini, Mini 2 ve Mini 3 için iki farklı renk seçeneğiyle hazırlanan Phorm, iPad'i hem önden hem de arkadan sararak ilk olarak ciddi anlamda bir koruma getiriyor. Esas farkını ise ekran bölümünde kullanılan teknolojiyle koyan ürün, arka bölümünde yer alan mandalın sağa kaydırılmasıyla beraber barındırdığı mikro akışkan kanallardan ekrana berrak bir yağ pompalıyor ve böylece iPad'in dokunmatik klavyesi üzerinde fiziksel hissiyat sağlayan tuşlar elde edilmiş oluyor. Arkadaki mandalın sola çekilmesiyle ise yağı geri çekerek fiziksel klavyeyi kaldıran Phorm, bu işlemleri mekanik olarak yaptığı için de herhangi bir ekstra güç kaynağına ihtiyaç duymuyor.

Şimdilik sadece dik konumda kullanılabilen klavyesiyle fiziksel tuş hissiyatından vazgeçemeyen kullanıcılar için en ilginç deneyimlerden birisi vaat eden Phorm , sadece Amerika için ön sipariş üzerinden 99$ fiyat etiketiyle satılıyor. Ürünün sunduğu tecrübeyi aşağıda yer alan video yardımıyla görebilirsiniz.

http://www.getphorm.com/