OLED iPad Pro ve yeni iPad Air yakında geliyor: İşte muhtemel çıkış tarihi

OLED iPad Pro ve yeni iPad Air yakında geliyor
Yukarda da bahsettiğimiz gibi Apple, geçen yıl yeni iPad modellerini pas geçti. Apple analisti Mark Gurman ise, bir süredir gündemde olan OLED iPad Pro ve iPad Air 6 modellerinin önümüzdeki Mart veya Nisan ayında tanıtılacağını belirtti. Buna bağlı olarak iPad mini 7 ve giriş seviyesi iPad modelleri ise bu yılın sonunda, yani iPhone 16 serisinden sonra kullanıcılara sunulacak.
Kaçıranlar için iPad Pro'nun tasarımı beş yılı aşkın süredir değişmeden kaldı ve beklentiler de yeni tasarıma geçiş yapılacağı yönünde. Bu değişiklik ise, iPad Pro ve Air modellerinin birbirlerinden ayrılmasını sağlayacak. Niketim son paylaşılan CAD görüntüleri de bunu doğrulamıştı.
iPad Air 6'ya gelirsek, Apple'ın iPad Air'in 12,9 inçlik daha büyük bir versiyonu üzerinde çalıştığını daha önce söylemiştik. Tasarım mevcut modelde aynı kalacak ancak yenilenmiş bir kamera modülü (iPhone X'e benzer) ile karşılaşacağız. Yonga seti bölümünde ise, her iki Air modelinin de M2 platformu ile tanıtılması bekleniyor.
Son raporlarra göre OLED iPad Pro ve iPad Air 6, önümüzdeki Mart veya Nisan ayında birlikte piyasaya çıkacak. Bunun yanı sıra iPad mini 7 ve giriş seviyesi iPad modellerinin de bu yılın sonunda, muhtemelen iPhone 16 serisinin lansmanından sonra kullanıcılara sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.