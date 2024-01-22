OLED iPad Pro ve yeni iPad Air yakında geliyor: İşte muhtemel çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Apple, 12 yıllık geleneğini bozarak 2023 yılında yeni bir iPad modeli duyurmadı. Dolayısıyla 2024 boyunca OLED iPad Pro modellerinden iPad mini 7'ye kadar yeni nesil tabletlerin tanıtılması bekleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise OLED iPad Pro ve 12,9 inç iPad Air modelleri için ilk tarih bilgisi paylaşıldı.

OLED iPad Pro ve yeni iPad Air yakında geliyor

Yukarda da bahsettiğimiz gibi Apple, geçen yıl yeni iPad modellerini pas geçti. Apple analisti Mark Gurman ise, bir süredir gündemde olan OLED iPad Pro ve iPad Air 6 modellerinin önümüzdeki Mart veya Nisan ayında tanıtılacağını belirtti. Buna bağlı olarak iPad mini 7 ve giriş seviyesi iPad modelleri ise bu yılın sonunda, yani iPhone 16 serisinden sonra kullanıcılara sunulacak.

Kaçıranlar için iPad Pro'nun tasarımı beş yılı aşkın süredir değişmeden kaldı ve beklentiler de yeni tasarıma geçiş yapılacağı yönünde. Bu değişiklik ise, iPad Pro ve Air modellerinin birbirlerinden ayrılmasını sağlayacak. Niketim son paylaşılan CAD görüntüleri de bunu doğrulamıştı.

Tam Boyutta Gör Hepimizin bildiği gibi iPad Pro'daki en büyük yükseltme OLED ekranlara geçiş olacak. Üstelik söz konusu yükseltmenin hem 11 inç hem 13 inç iPad Pro'da geçerli olması bekleniyor. Yani ürün seride farklılıklar hafifleyecek. Diğer tarafta yeni tabletler, gelişmiş hesaplama ve grafik performansı için Apple'ın yeni M3 çipinden güç alacak. Ayrıca iPad Pro için cam arka kapak ve MagSafe kablosuz şarj özelliğine de işaret ediliyor.

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iPad Air 6'ya gelirsek, Apple'ın iPad Air'in 12,9 inçlik daha büyük bir versiyonu üzerinde çalıştığını daha önce söylemiştik. Tasarım mevcut modelde aynı kalacak ancak yenilenmiş bir kamera modülü (iPhone X'e benzer) ile karşılaşacağız. Yonga seti bölümünde ise, her iki Air modelinin de M2 platformu ile tanıtılması bekleniyor.

Son raporlarra göre OLED iPad Pro ve iPad Air 6, önümüzdeki Mart veya Nisan ayında birlikte piyasaya çıkacak. Bunun yanı sıra iPad mini 7 ve giriş seviyesi iPad modellerinin de bu yılın sonunda, muhtemelen iPhone 16 serisinin lansmanından sonra kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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OLED iPad Pro ve yeni iPad Air için tarih verildi!