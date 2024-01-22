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    OLED iPad Pro ve yeni iPad Air yakında geliyor: İşte muhtemel çıkış tarihi

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan OLED iPad Pro ve 12.9 inçlik iPad Air için muhtemel tarih paylaşıldı. Her iki model yenilenen tasarım ve kayda değer yükseltmeler ile geliyor.
    OLED iPad Pro ve yeni iPad Air için tarih verildi! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Apple, 12 yıllık geleneğini bozarak 2023 yılında yeni bir iPad modeli duyurmadı. Dolayısıyla 2024 boyunca OLED iPad Pro modellerinden iPad mini 7'ye kadar yeni nesil tabletlerin tanıtılması bekleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise OLED iPad Pro ve 12,9 inç iPad Air modelleri için ilk tarih bilgisi paylaşıldı.

    OLED iPad Pro ve yeni iPad Air yakında geliyor

    Yukarda da bahsettiğimiz gibi Apple, geçen yıl yeni iPad modellerini pas geçti. Apple analisti Mark Gurman ise, bir süredir gündemde olan OLED iPad Pro ve iPad Air 6 modellerinin önümüzdeki Mart veya Nisan ayında tanıtılacağını belirtti. Buna bağlı olarak iPad mini 7 ve giriş seviyesi iPad modelleri ise bu yılın sonunda, yani iPhone 16 serisinden sonra kullanıcılara sunulacak.

    Kaçıranlar için iPad Pro'nun tasarımı beş yılı aşkın süredir değişmeden kaldı ve beklentiler de yeni tasarıma geçiş yapılacağı yönünde. Bu değişiklik ise,  iPad Pro ve Air modellerinin birbirlerinden ayrılmasını sağlayacak. Niketim son paylaşılan CAD görüntüleri de bunu doğrulamıştı.

    OLED iPad Pro ve yeni iPad Air için tarih verildi! Tam Boyutta Gör
    Hepimizin bildiği gibi iPad Pro'daki en büyük yükseltme OLED ekranlara geçiş olacak. Üstelik söz konusu yükseltmenin hem 11 inç hem 13 inç iPad Pro'da geçerli olması bekleniyor. Yani ürün seride farklılıklar hafifleyecek. Diğer tarafta yeni tabletler, gelişmiş hesaplama ve grafik performansı için Apple'ın yeni M3 çipinden güç alacak. Ayrıca iPad Pro için cam arka kapak ve MagSafe kablosuz şarj özelliğine de işaret ediliyor.

    iPad Air 6'ya gelirsek, Apple'ın iPad Air'in 12,9 inçlik daha büyük bir versiyonu üzerinde çalıştığını daha önce söylemiştik. Tasarım mevcut modelde aynı kalacak ancak yenilenmiş bir kamera modülü (iPhone X'e benzer) ile karşılaşacağız. Yonga seti bölümünde ise, her iki Air modelinin de M2 platformu ile tanıtılması bekleniyor.

    Son raporlarra göre OLED iPad Pro ve iPad Air 6, önümüzdeki Mart veya Nisan ayında birlikte piyasaya çıkacak. Bunun yanı sıra iPad mini 7 ve giriş seviyesi iPad modellerinin de bu yılın sonunda, muhtemelen iPhone 16 serisinin lansmanından sonra kullanıcılara sunulması bekleniyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 1 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 6 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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