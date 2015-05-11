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iPad Pro, 2016 yılında yeni panel kaplamasıyla satışa çıkabilir

4 yıl
2,2b
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iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPad Pro, 2016 yılında yeni panel kaplamasıyla satışa çıkabilir
 
Apple'ın uzun zamandır parça parça bilgileri gelen büyük ekranlı tablet modeli iPad Pro, ortaya atılan son dedikodulara göre önümüzdeki yıl yani 2016'da yeni panel kaplamasıyla satışa çıkabilir.
Kısa zaman önce burada yer verdiğimiz detaylara göre 12.9-inçlik basınca duyarlı Force Touch dokunmatik ekran, NFC kablosuz bağlantı teknolojisi, Bluetooth üzerinden bağlantı kuracak stylus kalem ve düşük bir olasılık olarak 12-inçlik Retina Macbook'da da kullanılan USB-C portu gibi özelliklere sahip olabileceği düşünülen iPad Pro, ETNews sitesinin yayınladığı son habere göreyse dokunmatik erkanında yeni bir nano materyalle karşımıza çıkacak.
Bu doğrultuda Apple, iPad Pro'nun dokunmatik ekranında ITO tabanlı saydam film yerine gümüş nano kaplama (AgNW) kullanmaya hazırlanıyor. Bu kaplama sayesinde hem dokunma hassasiyetinin arttırılabileceğini hem de maliyetlerin düşürülülebileceğini belirten kaynaklar, dünyanın en değerli teknoloji şirketinin bu panel teknolojisinin seri üretimi için LG Display, Japan Display ve Samsung Display gibi devlerle de aktif olarak iletişimi içerisinde olduğunu belirtiyor.
Esnek kullanım yapısıyla basınç hassasiyeti noktasında ForceTouch teknolojisini tamamlayabileceği düşünülen AgNW kaplamanın, zor bulunan materyallere ihtiyaç duymadığı için de iPad Pro'ya fiyat noktasında büyük bir avantaj getirmesi beklentiler arasında yer alıyor.
AgNW kaplama taşıyan iPad Pro'nun 2016 yılında gelebileceğini söylenirken, Apple'ın farklı bir strateji olarak iki farklı iPad Pro üzerinde çalıştığı, bu modellerden bir tanesinin 2015 içerisinde, diğerinin ise 2016 yılı içerisinde satışa sunabileceği de yayılan sızıntılar arasından dikkat çekiyor.

http://www.gforgames.com/gadgets/ipad-pro-next-year-new-touch-panel-47277/ Yorum Yaz
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WB 4 yıl en beğenilen
Su tabletler hala hayatimda kendilerine yer bulabilmis degiller..
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beter.böcek 4 yıl
Force touch teknolojisi mantiken daha esnek bir ekrana sahip olacaksa bazi insanlar tarafindan begenilmeyebilir esnek ekran sahsen beni rahatsiz eder cin mali tabletler gibi de olmaz tabi ama umarim guzel bir urun
cikar ortaya.
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WB 4 yıl en beğenilen
Su tabletler hala hayatimda kendilerine yer bulabilmis degiller..
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Captain_Ivy 4 yıl
air ve mini'den farkı sadece ekran büyüklüğü olmamalı bence..
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