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iPad Pro bir de ekran kalemine sahip olabilir

4 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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iPad Pro bir de ekran kalemine sahip olabilir

Apple'ın bu yıl itibariyle 12.2 veya 12.9 inçlik bir iPad Pro modeli piyasaya süreceğine dair iddialar gittikçe artıyor. Genelde tedarik zinciri firmalar içerisinde elde edilen bu iddiaların yanına şimdi de ekran kalemi iddiası eklendi.

Apple'a yakınlığı ile bilinen analiz uzmanı Ming-Chi Kuo, hem araştırmalarına hem de Apple'ın ilgili patentlerine bakarak iPad Pro modelinin bir ekran kalemi ile destekleneceğini iddia ediyor. iPad için piyasada çok sayıda ekran kalemi aksesuarı olsa da Kuo Apple üretimi kalemin iPad Pro modelinin kullanım tecrübesini geliştirmek için özel olarak tasarlandığını belirtiyor. 

Ekran kalemi doğrudan kutu içerisinden çıkmayacak. Apple kalemini ayrı bir aksesuar olarak satışa sunmayı planlıyor. Parmak ucu hassasiyetine sahip olacak kalem jiroskop, akselerometre gibi sensörler de barındıracak. Bu sayede sadece ekrana değil herhangi bir harici yüzeye yazı yazıldığında da iPad modeli bunu algılayabilecek. 

Apple ilk nesil ekran kalemini temel özelliklerle donatarak piyasaya süreceği belirtiliyor. Sonraki nesillerde kalemin daha geliştiği ve fonksiyonel hale geldiği görülecek. iPad Pro için şimdilik muhtemel tarih Ekim ayı gibi duruyor. Yeni ekran kalemi de bu tarihlerde piyasada olacaktır.  

http://www.slashgear.com/apples-ipad-pro-rumored-to-launch-alongside-stylus-tool-18365120/ Yorum Yaz
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0MG90 4 yıl
Jobs'un istemediği her şeyi yapma peşindeler. Diğer markalarla yarışmaya çalışıyorlar ama aslında yarışmalarına gerek yok. Kendi tükürdüklerini yalayacaklar kısaca. Apple beni kendinden bezdirdi.
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Infinitum 4 yıl
Samsung'un telefon bölümünden nefret ediyorum ama adamların hakkını yememek lazım. S Pen çok güzel çalışıyor. Wacom ile ortak çalışmasının sonucu olarak.
Apple'ın böyle tecrübeli bir firmayla anlaşmadan S Pen gibi bir ürün çıkarması zor. Hali hazırda çizim için Equil Smartpen 2 gibi bir alternatif varken.
Basit kullanımda normal stylus bile işimi görüyor. Apple ayrı aksesuar olarak satacaksa kim bilir hangi fiyattan satar. O yüzden bu iki alternatif yeterli. Ama çıkarsa denemek isterim.
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busterr 4 yıl
100₺'e kakalarlar kayboldu mu yenisini artık.
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TrolTrolleyenAdam 4 yıl
İnş olur
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tkblack 4 yıl
Yok artik. Eger cikarda fiyati 19 dolar olur bence.
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maho2306 4 yıl
Hayat ne garip yıllarca taklitçi olmakla suçladığın Samsung'un yaptığı her şeyi yapmaya başladı Apple. Ama samsung Apple gibi ağlak değil allahtan neyse samsung sayesinde Apple fanboylarıda teknolojik gelişmelere ayak uydurabiliyor
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SudaEriyenAspirin 4 yıl
Maliyeti 5 dolar olan kalem 100 dolardan satılır. Türkiyede de 300 tl olur. Neden kutudan çıkmadığı belli.
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mylife.ag 4 yıl
"Stylus? Who wants a stylus?" -Steve Jobs
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DH Misafiri 4 yıl
Apple'ın 2007'de iPhone'u sunarken söylediği insanı yoran ve üretkenliği azaltan "kalemlere", kullanımı zor olan büyük ekranlara dönmesi garip.
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Zig Zag 4 yıl
2015'te Stylus gelir, 2016'da üstüne tuş koyar uygulamaları geliştirirler vs


5S kullanıyorum ve Apple'dan şaşmam, ama yeni teknoloji için 1 yıl bekleme olayı çok sıkıyor.
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