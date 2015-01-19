iPad Pro bir de ekran kalemine sahip olabilir





Apple'ın bu yıl itibariyle 12.2 veya 12.9 inçlik bir iPad Pro modeli piyasaya süreceğine dair iddialar gittikçe artıyor. Genelde tedarik zinciri firmalar içerisinde elde edilen bu iddiaların yanına şimdi de ekran kalemi iddiası eklendi.





Apple'a yakınlığı ile bilinen analiz uzmanı Ming-Chi Kuo, hem araştırmalarına hem de Apple'ın ilgili patentlerine bakarak iPad Pro modelinin bir ekran kalemi ile destekleneceğini iddia ediyor. iPad için piyasada çok sayıda ekran kalemi aksesuarı olsa da Kuo Apple üretimi kalemin iPad Pro modelinin kullanım tecrübesini geliştirmek için özel olarak tasarlandığını belirtiyor.





Ekran kalemi doğrudan kutu içerisinden çıkmayacak. Apple kalemini ayrı bir aksesuar olarak satışa sunmayı planlıyor. Parmak ucu hassasiyetine sahip olacak kalem jiroskop, akselerometre gibi sensörler de barındıracak. Bu sayede sadece ekrana değil herhangi bir harici yüzeye yazı yazıldığında da iPad modeli bunu algılayabilecek.





Apple ilk nesil ekran kalemini temel özelliklerle donatarak piyasaya süreceği belirtiliyor. Sonraki nesillerde kalemin daha geliştiği ve fonksiyonel hale geldiği görülecek. iPad Pro için şimdilik muhtemel tarih Ekim ayı gibi duruyor. Yeni ekran kalemi de bu tarihlerde piyasada olacaktır.

http://www.slashgear.com/apples-ipad-pro-rumored-to-launch-alongside-stylus-tool-18365120/