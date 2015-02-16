iPad Pro kılıf görselinin sızdırıldığı iddia ediliyor

Apple'ın bu yıl için phablet satışlarından dolayı darbe yiyen iPad mini yerine ürün gamına 12 inçlik iPad Air Plus/iPad Pro adında yeni bir üye ekleyeceği bir süredir konuşuluyor. Kasa görselinden sonra bu kez de kılıf görseli internete sızdırıldı.





Güvenilir kaynaklardan sızdırıldığı iddia edilen görsellerde daha büyük bir iPad kılıfı görülüyor. iPad Air 2 kılıfı ile karşılaştırıldığında farkı görülebilen kılıf iddialara göre iPad Pro modeli için Çinli bir üretici tarafından tasarlandı.





Apple'ın profesyonellere yönelik olarak geliştirdiği ve 11 000mAh gücünde bir batarya ile donattığı söylenen iPad Pro ayrıca çift stereo hoparlöre de sahip olacak. Apple opsiyonel olarak bir de ekran kalemi sunmayı planlıyor.





Şimdiye kadar dikkat çekici görseller ortaya çıkmış olsa da Apple'ın kesin olarak iPad Pro modelini piyasaya süreceğini söylemek mümkün değil. Apple Watch ve 12 inçlik MacBook Air için yapılacağı tahmin edilen bahar lansmanı gerçekleşirse iPad Pro ile ilgili bir sürpriz de olabilir. Diğer türlü Ekim ayındaki lansmana kadar beklemek gerekecek. Bununla birlikte görsellerde 4 adet hoparlör çıkışı için herhangi bir açıklığın olmaması şüphe uyandırıyor.





http://www.ubergizmo.com/2015/02/ipad-pro-cover-allegedly-leaked/?utm_source=mobilerepublic