iPad Pro modelinden yeni kılıf sızıntıları geldi

Bir yılı aşkın bir süredir teknoloji gündeminde yerini koruyan Apple'ın 12.9 inçlik tablet modeli iPad Pro zaman zaman yeni görsellerle kendisini bize hatırlatıyor. Son görseller de yine tablet için hazırlanmış kılıfları yansıtıyor.





iPad Air ile benzer bir tasarıma sahip olacağı anlaşılan tabletin alt ve üst kısımlarında ikişer adet olmak üzere toplamda 4 adet hoparlör ızgarası yer alacak. Bunlar zaten daha önceden de biliniyordu.





Ancak alt kısımdaki ana Lightning bağlantı yuvasının yanında kenar kısımda da bilinmeyen bir bağlantı yuvası yer alıyor. Son dönemde cihazda bir tane de USB Type-C bağlantısı olacağı iddiaları bu görsellerle biraz daha güçlenmiş oldu. Ancak iOS cihazlarında kesinlikle USB bağlantısı kullanmayan Apple'ın böyle bir hamle yapıp yapmayacağı şimdilik karanlıkta kalıyor.



