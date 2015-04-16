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iPad Pro modelinden yeni kılıf sızıntıları geldi

4 yıl
2,4b
1
11
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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iPad Pro modelinden yeni kılıf sızıntıları geldi
Bir yılı aşkın bir süredir teknoloji gündeminde yerini koruyan Apple'ın 12.9 inçlik tablet modeli iPad Pro zaman zaman yeni görsellerle kendisini bize hatırlatıyor. Son görseller de yine tablet için hazırlanmış kılıfları yansıtıyor.

iPad Air ile benzer bir tasarıma sahip olacağı anlaşılan tabletin alt ve üst kısımlarında ikişer adet olmak üzere toplamda 4 adet hoparlör ızgarası yer alacak. Bunlar zaten daha önceden de biliniyordu. 

Ancak alt kısımdaki ana Lightning bağlantı yuvasının yanında kenar kısımda da bilinmeyen bir bağlantı yuvası yer alıyor. Son dönemde cihazda bir tane de USB Type-C bağlantısı olacağı iddiaları bu görsellerle biraz daha güçlenmiş oldu. Ancak iOS cihazlarında kesinlikle USB bağlantısı kullanmayan Apple'ın böyle bir hamle yapıp yapmayacağı şimdilik karanlıkta kalıyor.

iPad Mini 4 ile ilgili görsellerin daha önce sızdırılmış olması iPad Pro ile ilgili ihtimalleri de zayıflatmıştı zira Apple bugüne kadar aynı cihazdan 3 farklı versiyon tanıtmadı. Bu da karanlıkta kalan diğer bir konu. Ancak iPhone 6S-iPhone 6S Plus-iPhone 6C yanında iPad mini 4-iPad Air 3-iPad Pro üçlemelerini gözönüne alırsak bu yıl Apple açısından ilklere de sahne olabilir. 
iPad Pro modelinden yeni kılıf sızıntıları geldi
 
iPad Pro modelinden yeni kılıf sızıntıları geldi
 

http://www.phonearena.com/news/Apple-iPad-Pro-cases-surface-online-revealing-possible-design-and-second-connector-port_id68321 Yorum Yaz
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Harpooner 4 yıl
Herkes "Kahin Ahtapot Paul olmuş!"

Bende bi kahinlik yapayım ;

Ben belirteyim, Mac os x olmayacak %90
Usb Type - C olmayacak %90
Kalem ,stylus ne derseniz deyin olmayacak %99,9
Işıklı Logo olmayacak %95

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Core M , li özelleştirilmiş Mac Os X dokunmatik destekli vs demek, apayrı dünya gibi geliyor , ve gerek olduğunu hiç düşünmüyorum, "macbook" var zaten yeni çıktı isteyen alır. Ucuza Mac os x hayalleri yaşamayalım boşuna.
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Erıs 4 yıl Harpooner
Bunların olması çok çok düşük bir ihtimal yukarıda ki mesajımda biraz ironi yaptım ama anlayan olmadı sanırım

Yazdıklarım ve yazdıklarınız bizim halk tarafından her sene talep edilen şeyler
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giogo 4 yıl
iphone 6C diye birşey olmayacaktır.İpad pro'da mac sistemine sahip olan ilk tablet Apple bilgisayarı olacaktır..
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Elsa 4 yıl
Sizintinin kaynağı güvenilir mi? Çünkü bu kabı evde 3D yazıcısı olan herkes yapabilir.
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Erıs 4 yıl
A9 işlemci, 2 gb ram, Mac OS, stylus kalem (fonksiyonları spen gibi olsun), 12.9 inç ekran ve 12000 mah pil ile gelsin yeterli bizim için.
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Umutcan 4 yıl Erıs
Erıs

A9 işlemci, 2 gb ram, Mac OS, stylus kalem (fonksiyonları spen gibi olsun), 12.9 inç ekran ve 12000 mah pil ile gelsin yeterli bizim için.

Ios ile gelecek, ve mac os ile gelse dahi a9 işlemci kullanamaz çünkü bildiğim kadarıyla mac OS un henüz ARM üzerinde çalışan varyantı yok. Yapılsa bile ubuntu arm gibi mevcut x86/64 desktop uygulamaları kullanamayacaktır.
Intel Core M ile gelmesi gerekir bu durumda. Fakat dokunmatik desteği de yok diye biliyorum mac OS'un.
Dolayısıyla büyük ihtimalle bizi şaşırtmayıp IOS ile Ipad Air in büyük ekranlısı olarak gelecek ve bu durumda da Surface Pro serisi gibi desktop yazılımları da çalıştırabilen pro segmentli tabletlere rakip olamayacaktır.
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kule_genclik 4 yıl
ipad pro olsa nolucak olmasa nolucak? surface gibi bisi cikmadiktan sonra daha ipad air den buyuk tablet anlamsiz geliyor bana.
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BekirTemel 4 yıl
Şu iPad Pro muhabbeti uzun zamandır var ama bir kavuşmadık henüz .
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Fenool 4 yıl
12.9 inç bir tablet için çok büyük bir ekran. Bakalım nasıl olacak..
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