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iPad Pro’larda beklenmedik hata

iPad Pro satışa sunuldu ve bazı kullanıcılar cihazda şaşırtıcı bir sorun olduğunu rapor etmeye başladı. Tüm versiyonlarda gözlendiği söylenen bu soruna dair detaylar ve çözüm önerileri yazımızda:
3 yıl
4,5b
1
26
iPad
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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iPad Pro’larda beklenmedik hata
 
Apple’ın dev ekranlı tablet bilgisayarı iPad Pro’nun ilk sahipleri, cihazın şaşırtıcı bir sorunun bulunduğunu rapor etmeye başladı. Probleme göre cihaz, uzun süre şarjda bırakıldığında yanıtsız kalma sorunu ile karşı karşıya kalabiliyor. Özellikle de sorunu yaşayan kullanıcılar cihazı geceden sabaha şarjda bıraktıklarında sorun yaşadıklarını dile getirmiş.

Kullanıcı yorumlarında 32GB, 128GB sürümlerin yanında sim kart destekli veya desteksiz olması fark etmeksizin tüm versiyonlarda problemin gözlendiği dile getiriliyor. MacRumors forumlarında kullanıcılar konuya ilişkin Apple’dan destek almak istediklerinde cihazı iTunes’a bağlayarak sıfırlama işlemi yaptırıldığını söylüyor. Çoğu kullanıcı problemin bir kez yaşandıktan sonra tekrar etmediğini dile getirmiş.

Duruma daha yakından bakacak olursak bu konu iOS 9.1 kaynaklı bir sıkıntı da olabilir zira güncelleme sonrasında iPhone 6s ve 6s Plus kullanıcıları da benzer bir problemi dile getirmişti.

iOS Cihazınız Yanıtsız Kalırsa Ne Yapacaksınız?

Konuya ilişkin Apple cephesinden gelmiş bir açıklama henüz mevcut değil. Eğer iPad Pro’nun veya herhangi bir iOS cihazınızın yanıtsız kaldığı bir durum ile karşılaşırsanız home ve güç tuşlarına basılı tutun. Birkaç saniye içinde cihazınızın herhangi bir sorgu ekrana getirmeden yeniden başlatıldığını göreceksiniz.
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Like a Sir 3 yıl en beğenilen
yanlış şarj ediyorsunuz (!)
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DraGonS 3 yıl
Steve jobs anten sorununa "siz tutmayı bilmiyorsunuz" diye cevap vermişti. Ama direk yeni iphone tasarımı başlandı ve hata giderildi. Hatta önemli mühendislerini kovmuşlardı.
Şimdide tim cook demesin millete "siz şarj etmeyi bilmiyorsunuz" diye :D
Gerçi onuda savunan çıkar ya :D
Steve jobs anten sorununa "siz tutmayı bilmiyorsunuz" diye cevap vermişti. Ama direk yeni iphone tasarımı başlandı ve hata giderildi. Hatta önemli mühendislerin...
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DH Specialist 3 yıl
ios 9 çok rezil bir işletim sistemi. 6s'te bile ara ara ufak kasmalar var. 9.1'de de vardı, şu anda 9.2 beta 3'te de var. eğer apple bu ciddiyetsizliğinin farkına varmazsa bir daha apple ürünü satın almam. zaten artık telefonlarda yenilik eskisi gibi fazla değil. laptop seviyesine geldiler. birkaç sene içerisinde her telefon birbirine benziyecek.
ios 9 çok rezil bir işletim sistemi. 6s'te bile ara ara ufak kasmalar var. 9.1'de de vardı, şu anda 9.2 beta 3'te de var. eğer apple bu ciddiyetsizliğinin fark...
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OverClocK1ng 3 yıl
Yine bir Apple Fail daha. Versiyon 1004...
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DH Misafiri 3 yıl
yalan söylüyorsunuz, olamaz... IOS çok stabildir, böyle hatalar yapmaz.
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Angelica 3 yıl
Guldurdun apple.
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omerozen 3 yıl
okadar parayı bende alsam bırak yanıt vermeyi terk eder giderim
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Mars Portakalı 3 yıl
Yanılmıyorsam ios 9.1 de bazı problemler varmış iphone 6 kullanıcısıyım 8.4 yüklü şu an tam olarak düzelene kadar da geçmeyi düşünmüyorum.
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Master_Evil 3 yıl
bu ios9 hiçbir cihaza yaramadı şu ana kadar
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dynaturk 3 yıl
apple alamayanlar yine ateş püskürüyor :D
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trakyAli-1986 3 yıl dynaturk
rza1911
apple alamayanlar yine ateş püskürüyor :D

Apple alanlar yine kabullenmek ve korumak konusunda çığır açıyor.
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maho2306 3 yıl
Surekli ios ile övünen android kasıyor kasıyor diyen elmacilar nolduuuu. Her yorumda iosun son sürümlerinin rezilliginden telefonlarin kasmasindan sikayet ediyor. Adamlar telefonlara 2 özellik verdiler birazcık ozgur biraktilar hemen sistem cortladi. Demekki androidin özgürlüğünü herseyi yapabilme serbestligini iosa verseler telefon arama disinda islem yapamiyacak kasmaktan. Sonrada derlerki bize 1gb ram yeter android gibi 3 4 ramlere ihtiyac yok. Hiçbir şey yapmana izin vermeyen sistemde 512 ram de yeter. Iphone 6s plusa 2 gb ram koydu ama ekranı bolmeye macasi yine yemedi.
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meego 3 yıl
tim cook : müşteriler şarj etmeyi bilmiyor, apple storelara gelsinler öğretelim
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UyGaR___ 3 yıl
eski sade ios'un gözünü seveyim. incık cincik doldura doldura sistemi ne hale getirdiler.
9 serisi 2. major güncellemesini alacak, hala daha saçma sapan hatalardan bahsediyoruz. ciddiyetsizlik resmen artık bu kadarı.
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kadirirdem 3 yıl
Sarj etmeyi bilmiyorsunuz..
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bkaakco 3 yıl
Bu kadar pahalı ve şişirilmiş bir cihazda olmaması gereken bir sorun.
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wolf silver 3 yıl
APPLE de bu tür sorunlar olduğunda hep rahmetli Steve jops u hatırlarım. Enteresan çözümleri vardı. :D
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