iPad Pro’larda beklenmedik hata

Apple’ın dev ekranlı tablet bilgisayarı iPad Pro’nun ilk sahipleri, cihazın şaşırtıcı bir sorunun bulunduğunu rapor etmeye başladı. Probleme göre cihaz, uzun süre şarjda bırakıldığında yanıtsız kalma sorunu ile karşı karşıya kalabiliyor. Özellikle de sorunu yaşayan kullanıcılar cihazı geceden sabaha şarjda bıraktıklarında sorun yaşadıklarını dile getirmiş.

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Kullanıcı yorumlarında 32GB, 128GB sürümlerin yanında sim kart destekli veya desteksiz olması fark etmeksizin tüm versiyonlarda problemin gözlendiği dile getiriliyor. MacRumors forumlarında kullanıcılar konuya ilişkin Apple’dan destek almak istediklerinde cihazı iTunes’a bağlayarak sıfırlama işlemi yaptırıldığını söylüyor. Çoğu kullanıcı problemin bir kez yaşandıktan sonra tekrar etmediğini dile getirmiş.Duruma daha yakından bakacak olursak bu konu iOS 9.1 kaynaklı bir sıkıntı da olabilir zira güncelleme sonrasında iPhone 6s ve 6s Plus kullanıcıları da benzer bir problemi dile getirmişti.Konuya ilişkin Apple cephesinden gelmiş bir açıklama henüz mevcut değil. Eğer iPad Pro’nun veya herhangi bir iOS cihazınızın yanıtsız kaldığı bir durum ile karşılaşırsanız home ve güç tuşlarına basılı tutun. Birkaç saniye içinde cihazınızın herhangi bir sorgu ekrana getirmeden yeniden başlatıldığını göreceksiniz.