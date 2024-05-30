Apple, çok eleştirilen "Crush" reklamından sonra yeni iPad Pro reklamını yayınladı

Apple'dan yeni iPad Pro reklamı
Apple'ın son reklamı "Crush" insanlar tarafından pek hoş karşılanmamıştı. Bir dizi enstrümanın, boyanın, ses ekipmanının ve diğer sanatsal aletlerin hidrolik bir preste ezilerek yepyeni bir iPad Pro yaratmak üzere bir araya getirilmesinden oluşuyordu.
Pek çok sanatçının geçimlerini sağlayan simgelerin parti hediyeleri gibi patlayıp tek bir tüketici ürününe indirgenmesi fazlasıyla eleştiri almıştı. Apple daha sonra konuyla ilgili bir özür yayınlarak eleştirileri kabul etti. Bu yeni reklam çok daha insan odaklı oluşturularak başka bir özür mesajı olabileceği şeklinde değerlendiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.