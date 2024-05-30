Apple, çok eleştirilen "Crush" reklamından sonra yeni iPad Pro reklamını yayınladı

Tam Boyutta Gör Apple yeni bir iPad reklamıyla geri döndü. Worlds Made on iPad (iPad'de Yapılan Dünyalar) başlıklı, dakikalarca değişen videoda aktör Sofia Wylie yeşil perdede yer alıyor. Daha sonra ekran, her biri stilize edilmiş alanlarda sürünürken, sıçrarken ve süzülürken gelişen farklı animasyonlu arka plana sahip üç görünüme bölünüyor.

Apple'dan yeni iPad Pro reklamı

Apple'ın son reklamı "Crush" insanlar tarafından pek hoş karşılanmamıştı. Bir dizi enstrümanın, boyanın, ses ekipmanının ve diğer sanatsal aletlerin hidrolik bir preste ezilerek yepyeni bir iPad Pro yaratmak üzere bir araya getirilmesinden oluşuyordu.

Apple'ın tepki çeken iPad Pro reklamı çalıntı çıktı 2 hf. önce eklendi

Pek çok sanatçının geçimlerini sağlayan simgelerin parti hediyeleri gibi patlayıp tek bir tüketici ürününe indirgenmesi fazlasıyla eleştiri almıştı. Apple daha sonra konuyla ilgili bir özür yayınlarak eleştirileri kabul etti. Bu yeni reklam çok daha insan odaklı oluşturularak başka bir özür mesajı olabileceği şeklinde değerlendiriliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPad Haberleri

Apple'ın yeni iPad Pro reklamı yayınlandı