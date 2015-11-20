iPad Pro'ya ergonomik stand

Apple ürünlerinin en güçlü olduğu yanlar arasında aksesuar desteği yer alıyor. Bu alanda hazırladığı yüksek kaliteli stand üniteleri ile tanınan Twelvesouth, yeni ürünüyle hem MacBook hem de iPad Pro sahiplerine basit ancak önemli bir çözüm sunuyor.

Firmanın ParcSlope ismiyle tanıttığı yeni ürünü, alüminyum malzemeden üretilmiş ergonomik bir stand ünitesi. Üzerinde hem Apple'ın büyüklüğünü burada karşılaştırdığımız yeni tablet modeli iPad Pro'yu hem de MacBook ailesini taşıyabilen standın tek amacı, hem tableti hem de bilgisayarları masa üzerinde daha ergonomik şekilde kullanabilmek.

Bünyesinde herhangi bir elektronik parça yer almayan ParcSlope, cihazlara sağladığı 18 derecelik eğim ile daha iyi ve uzun saatler bilek ağrısı yaşamadan çalışılmasına yardımı oluyor. Özellikle iPad Pro'yu stylus kalem ile kullanacak kişileri hedefleyen stand, şirket tarafından belirtildiği kadarıyla daha doğal bir deneyim elde edilmesine imkan tanıyor.

Arkasına yerleştirilen özel boşluk ile kablo kargaşasını öneleyen ve silikon destekleriyle cihazlara zarar vermeyen Twelvesouth ParcSlope, 50$ fiyat etiketiyle buradan satın alınabiliyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.twelvesouth.com/product/parcslope