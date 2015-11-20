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iPad Pro'ya ergonomik stand

İnce boyutlu akıllı cihazları ve tabletleri doğru ergonomide kullanmak hem alınan verim hem de bilek sağlığı açısında büyük önem taşıyor. Twelvesouth da ParcSlope ile bu konuya yöneliyor.
3 yıl
3,5b
1
12
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPad Pro'ya ergonomik stand

Apple ürünlerinin en güçlü olduğu yanlar arasında aksesuar desteği yer alıyor. Bu alanda hazırladığı yüksek kaliteli stand üniteleri ile tanınan Twelvesouth, yeni ürünüyle hem MacBook hem de iPad Pro sahiplerine basit ancak önemli bir çözüm sunuyor.
Firmanın ParcSlope ismiyle tanıttığı yeni ürünü, alüminyum malzemeden üretilmiş ergonomik bir stand ünitesi. Üzerinde hem Apple'ın büyüklüğünü burada karşılaştırdığımız yeni tablet modeli iPad Pro'yu hem de MacBook ailesini taşıyabilen standın tek amacı, hem tableti hem de bilgisayarları masa üzerinde daha ergonomik şekilde kullanabilmek.
Bünyesinde herhangi bir elektronik parça yer almayan ParcSlope, cihazlara sağladığı 18 derecelik eğim ile daha iyi ve uzun saatler bilek ağrısı yaşamadan çalışılmasına yardımı oluyor. Özellikle iPad Pro'yu stylus kalem ile kullanacak kişileri hedefleyen stand, şirket tarafından belirtildiği kadarıyla daha doğal bir deneyim elde edilmesine imkan tanıyor.
Arkasına yerleştirilen özel boşluk ile kablo kargaşasını öneleyen ve silikon destekleriyle cihazlara zarar vermeyen Twelvesouth ParcSlope, 50$ fiyat etiketiyle buradan satın alınabiliyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.twelvesouth.com/product/parcslope Yorum Yaz
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Firaristt 3 yıl en beğenilen
Kaç para aldınız bu haber için? Aleti, kalemini falan haber yaparsınız da 3. parti üreticinin standını neden haber yaparsınız? sanki piyasada böyle bir şey yokmuş da ilk defa bulunmuş gibi...
Kaç para aldınız bu haber için? Aleti, kalemini falan haber yaparsınız da 3. parti üreticinin standını neden haber yaparsınız? sanki piyasada böyle bir şey yok...
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Xtrud 3 yıl
50 dolar ve açısı ayarlanamayan stand...
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eas722 3 yıl
http://cdn.liliputing.com/wp-content/uploads/2015/10/surface-pro-4_01.jpg
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mahsur kalan adam 3 yıl
kartondan bile yapılır bu
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deoksiriboz1001 3 yıl
Firaristt
Kaç para aldınız bu haber için? Aleti, kalemini falan haber yaparsınız da 3. parti üreticinin standını neden haber yaparsınız? sanki piyasada böyle bir şey yokmuş da ilk defa bulunmuş gibi...

bi de bunlar çıktı. bi arat bakalım mesela s6 edge kılıfları hakkında kaç tane haber yapılmış.
1 Yanıt Yanıtla
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Firaristt 3 yıl deoksiriboz1001
deoksiriboz1001
Firaristt
Kaç para aldınız bu haber için? Aleti, kalemini falan haber yaparsınız da 3. parti üreticinin standını neden haber yaparsınız? sanki piyasada böyle bir şey yokmuş da ilk defa bulunmuş gibi...

bi de bunlar çıktı. bi arat bakalım mesela s6 edge kılıfları hakkında kaç tane haber yapılmış.

İnceleyeceklerse incelesinler ama farklı bir şey değil ise haberinin yapılmasına gerek yok. Notebook için yığınla stand var, isteyen alır kullanır.
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deoksiriboz1001 3 yıl
o kadar para verdikten sonra iki büklüm olur gene kullanır adam bunu
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eas722 3 yıl
http://cdn.liliputing.com/wp-content/uploads/2015/10/surface-pro-4_01.jpg
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EnemyDestroyeD 3 yıl
tüm aksesuarları alsak nerdeyse bi ipad pro parası daha yapıyor...
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Cem 3 yıl
ergonomik but not ekonomik... cihaz pahalı ya artık buna kılıf vs. üretenler eşşeğin kulağına suyu kaçırır 4000 liraya table 200 liraya kılıf 150 lraya stand...
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Patren 3 yıl
logitech yakinda cikartir
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trkarapanda123asd 3 yıl
Bırakında milette para kalsın ne yoldunuz daha açısı ayarlanamıyor
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DH Misafiri 3 yıl
Prolar için eğlence aleti. İpad prodan çıkan anlam bu.
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Xtrud 3 yıl
50 dolar ve açısı ayarlanamayan stand...
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Firaristt 3 yıl en beğenilen
Kaç para aldınız bu haber için? Aleti, kalemini falan haber yaparsınız da 3. parti üreticinin standını neden haber yaparsınız? sanki piyasada böyle bir şey yokmuş da ilk defa bulunmuş gibi...
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