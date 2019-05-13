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Pokémon Dedektif Pikachu, şimdiye kadarki en başarılı oyun uyarlaması film olabilir

Popüler oyunlara çekilen uyarlama sinema filmlerinin genelde çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Ancak, Pokémon Dedektif Pikachu bu önyargıyı ortadan kaldırıyor.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Sinema ve Dizi
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Başarılı olmuş video oyunlarına dayanan sinema filmlerinin, genelde oyunun popülaritesinin yakınına bile yaklaşmadığını söyleyebiliriz. Zira bu oyunların zengin hikayelerine ve oluşturulan yıldızlarla dolu kadroya rağmen, filmler vizyonda hayal kırıklığına uğrayabiliyorlar. Ancak, Pokémon Dedektif Pikachu filmi için bu durum tam tersi.

En yüksek açılış haftası hasılatı

Pokémon Dedektif Pikachu geçtiğimiz hafta gösterime girdi ve şimdiden bazı rekorları kırdı bile. Film açılış haftasında 58 milyon dolarlık hasılat yaptı ve bu rakam oyun uyarlaması filmler için en büyük açılış hasılatı anlamına geliyor. Daha önce bu rekoru kıran film 2001 yılında 47.7 milyon dolar açılış hasılatıyla Lara Croft: Tomb Raider olmuştu.
Filmin, en azından Kuzey Amerika'da tüm zamanların en yüksek hasılatlı oyun uyarlaması film olabileceği tahmin ediliyor. Genel olarak sinema yazarları ve kullanıcıların yorumlarının olumlu yönde olduğu bu film ülkemizde de 10 Mayıs tarihinde vizyona girmiş durumda.

https://nintendoeverything.com/detective-pikachu-makes-estimated-58-million-largest-opening-weekend-for-game-adaptation-ever/ Yorum Yaz
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0quz28 3 hf. en beğenilen _bluescream_
sen nintendoyu kaçırmışsın gerçi normal türkiye de hiç düzgün bir kitlesi olmadı oyun filmi yazıyor haberde nintendo 3ds de çıkan oyundan uyarlama kendileri
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esmerbuyucu 3 hf.
Hasılatla mı başarı ölçmüşler? Bildiğin son fanbase sömürücü film tabii hasılat yapar. Call of Duty filmi gelirse siz o zaman görün hasılatı 👍🏼
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Askaparta 3 hf.
Suçlulara yıldırım çarpıyor mu acaba?
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faniseyler 3 hf.
Bazı filmlere iyi olduğu için değil coluğu cocuğu eğlendirmek için gidilir. Bence bu o tarz filmlerden.
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_bluescream_ 3 hf.
anlamadığım bişe var, bizim bildiğimiz pokemon ash ve arkadaşları gotta cacth em all diye giden çizgi filmdi de dedektif pikaçu nedir ya, benim kaçırdığım bi yer mi var
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0quz28 3 hf. _bluescream_
sen nintendoyu kaçırmışsın gerçi normal türkiye de hiç düzgün bir kitlesi olmadı oyun filmi yazıyor haberde nintendo 3ds de çıkan oyundan uyarlama kendileri
1 Yanıt Yanıtla +5
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