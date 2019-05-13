Pokémon Dedektif Pikachu, şimdiye kadarki en başarılı oyun uyarlaması film olabilir

Başarılı olmuş video oyunlarına dayanan sinema filmlerinin, genelde oyunun popülaritesinin yakınına bile yaklaşmadığını söyleyebiliriz. Zira bu oyunların zengin hikayelerine ve oluşturulan yıldızlarla dolu kadroya rağmen, filmler vizyonda hayal kırıklığına uğrayabiliyorlar. Ancak, Pokémon Dedektif Pikachu filmi için bu durum tam tersi.

En yüksek açılış haftası hasılatı

Pokémon Dedektif Pikachu geçtiğimiz hafta gösterime girdi ve şimdiden bazı rekorları kırdı bile. Film açılış haftasında 58 milyon dolarlık hasılat yaptı ve bu rakam oyun uyarlaması filmler için en büyük açılış hasılatı anlamına geliyor. Daha önce bu rekoru kıran film 2001 yılında 47.7 milyon dolar açılış hasılatıyla Lara Croft: Tomb Raider olmuştu.

https://nintendoeverything.com/detective-pikachu-makes-estimated-58-million-largest-opening-weekend-for-game-adaptation-ever/

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Filmin, en azından'da tüm zamanların en yüksek hasılatlı oyun uyarlaması film olabileceği tahmin ediliyor. Genel olarak sinema yazarları ve kullanıcıların yorumlarının olumlu yönde olduğu bu film ülkemizde detarihinde vizyona girmiş durumda.