iPad için Doodle Jump App Store'da indirmeye sunuldu

Mobil platformların en eğlenceli oyunlarından olan Doodle Jump popüler olduğu iOS platformunda sadece iPad üzerinde oynanamıyordu. Bu eksikliği gidermek için çalışan geliştiricileri nihayet iPad uyumlu versiyonunu App Store üzerinden yayınladı.





iPad için Doodle Jump aynı tecrübeyi daha büyük bir ekranda yaşatıyor. iPad'i sallayarak oyunun kahramanı Doodler'ı düşmeden ve düşmanlara çarpmadan devamlı yukarıya zıplamasını sağlıyorsunuz. Yukarıya doğru çıktıkça oyun gittikçe daha da zorlaşıyor.





iPhone için olan versiyonunda bulunan Klasik, Graveyard, Christmas, Rainforest, Space, Soccer World Cup, Easter, Underwater veya Halloween modları aynen iPad'de de devam ediyor.





Sosyal oyun platformu OpenFeint ile de entegre olan Doodle Jump üzerindeki skorlarınızı da çevrimiçi skor tahtasına yazdırabiliyorsunuz.





Doodle Jump ilk olarak Nisan 2009 tarihinde iOS platformuna yönelik yayınlanmıştı. Yenilikçi bir oyun anlayışına sahip olan Doodle Jump daha sonra BlackBerry OS, Windows Phone 7, Android ve Xbox platformlarında da son derece popüler yapımlardan birisi haline gelmişti.





Oyun o kadar ilgi çekti ki ünlü ABD'li talk şov yapımcısı Jimmy Fallon tarafından da tanıtıldı ve Big Bang Theory dizisinde bir sahnede kısa bir rol kaptı.





iPad için Doodle Jump 2.99$ karşılığında App Store'dan indirilebiliyor.