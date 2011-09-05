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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad için Doodle Jump App Store'da indirmeye sunuldu

7 yıl
4,2b
1
15
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil platformların en eğlenceli oyunlarından olan Doodle Jump popüler olduğu iOS platformunda sadece iPad üzerinde oynanamıyordu. Bu eksikliği gidermek için çalışan geliştiricileri nihayet iPad uyumlu versiyonunu App Store üzerinden yayınladı.

iPad için Doodle Jump aynı tecrübeyi daha büyük bir ekranda yaşatıyor. iPad'i sallayarak oyunun kahramanı Doodler'ı düşmeden ve düşmanlara çarpmadan devamlı yukarıya zıplamasını sağlıyorsunuz. Yukarıya doğru çıktıkça oyun gittikçe daha da zorlaşıyor.

iPhone için olan versiyonunda bulunan Klasik, Graveyard, Christmas, Rainforest, Space, Soccer World Cup, Easter, Underwater veya Halloween modları aynen iPad'de de devam ediyor.

Sosyal oyun platformu OpenFeint ile de entegre olan Doodle Jump üzerindeki skorlarınızı da çevrimiçi skor tahtasına yazdırabiliyorsunuz. 

Doodle Jump ilk olarak Nisan 2009 tarihinde iOS platformuna yönelik yayınlanmıştı. Yenilikçi bir oyun anlayışına sahip olan Doodle Jump daha sonra BlackBerry OS, Windows Phone 7, Android ve Xbox platformlarında da son derece popüler yapımlardan birisi haline gelmişti.

Oyun o kadar ilgi çekti ki ünlü ABD'li talk şov yapımcısı Jimmy Fallon tarafından da tanıtıldı ve Big Bang Theory dizisinde bir sahnede kısa bir rol kaptı. 

iPad için Doodle Jump 2.99$ karşılığında App Store'dan indirilebiliyor.

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errapps 7 yıl
google chrome için doodle jump weater ın grafiklerini kullanarak bir tema yazmıştım isterseniz ücretsiz olarak kullanabilirsiniz chrome.google.com/...
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errapps 7 yıl
google chrome için doodle jump weater ın grafiklerini kullanarak bir tema yazmıştım isterseniz ücretsiz olarak kullanabilirsiniz chrome.google.com/...
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bersgurs 7 yıl
rekorum 159.000
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9xgame 7 yıl
Big Bang'in hangi bölümünde yer kapmış
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Mr.Legend 7 yıl
S40 telefonumda severek oynadığım bir oyun. Rekorunuz kaç gençler. Benim 107.000
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The Last Beerbender 7 yıl Mr.Legend
Mr.Legend
S40 telefonumda severek oynadığım bir oyun. Rekorunuz kaç gençler. Benim 107.000

Helal olsun valla, benim daha 48.000
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BlackSwords 7 yıl
tabi ki hiç bir şekilde kısa ve basit bir şeyler hazırlamalarını istemeyiz , herkesin ilgi alanı farklı olduğu için senin ilgini çekmese bile, diğer bir şahsın ilgisini çekip o yazıyı zevkle okuyabilir
bazı onemli yerlerini daha koyu renkli yapabilirler yada en sona ozet olarak bi kaç cumle koyabilirler..
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fatihcanery 7 yıl
samsung montemde bu oyun kurulu,gerçekten çok zevkli bağımlılık yapıyo ama :) bu arada skorum 32 bin küsür.skorları merak ediyorum kaç yapıyorsunuz
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ulaulas 7 yıl
evet bu kadar uzatmaya gerek yok ama sağolsunlar onlardan başka adam gibi site yok
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Erasmus78 7 yıl
Yahu bunun gerçekten haber değeri var mı?
Hem de bu kadar uzuuunca değinecek kadar.
Bu olsa olsa "Kısa kısa" tadında bir şey olur.
Bir cümle ile verirsin geçersin.
Sıradan bir oyun için destan yazmışsınız neredeyse.
Haber kıtlığı mı çekiyorsunuz nedir?
Yoksa başka kaygılar mı var?
1 Yanıt Yanıtla
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34sem 7 yıl

Erasmus78
Yahu bunun gerçekten haber değeri var mı?
Hem de bu kadar uzuuunca değinecek kadar.
Bu olsa olsa "Kısa kısa" tadında bir şey olur.
Bir cümle ile verirsin geçersin.
Sıradan bir oyun için destan yazmışsınız neredeyse.
Haber kıtlığı mı çekiyorsunuz nedir?
Yoksa başka kaygılar mı var?

Adamlarin isi bu. :)
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Nef'i 7 yıl

Erasmus78

Yahu bunun gerçekten haber değeri var mı?
Hem de bu kadar uzuuunca değinecek kadar.
Bu olsa olsa "Kısa kısa" tadında bir şey olur.
Bir cümle ile verirsin geçersin.
Sıradan bir oyun için destan yazmışsınız neredeyse.
Haber kıtlığı mı çekiyorsunuz nedir?
Yoksa başka kaygılar mı var?


Peki senin sıradan bir yorum için 7 satır kullanmanın amacı ne?
1 Yanıt Yanıtla +1
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Erniuif 7 yıl Erasmus78
Erasmus78

Yahu bunun gerçekten haber değeri var mı?
Hem de bu kadar uzuuunca değinecek kadar.
Bu olsa olsa "Kısa kısa" tadında bir şey olur.
Bir cümle ile verirsin geçersin.
Sıradan bir oyun için destan yazmışsınız neredeyse.
Haber kıtlığı mı çekiyorsunuz nedir?
Yoksa başka kaygılar mı var?


Haber başlığında ne söylenmek istediği açıkça anlaşılıyor neden konuya girip böyle garip bi yorumda bulunuyosunuz o zaman?
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Bl00dyHell 7 yıl
Android'de severek oynadığım bir oyun, son derece zevkli
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B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
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