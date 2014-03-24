iPad için Jump!Chomp! ile basit ancak bir o kadar da zor bir sonsuz koşuya hazır olun





Bir okul projesi olarak başlayan ancak GDC 2014 etkinliğinde sergilenecek kadar başarılı bulunan Jump!Chomp!, basit kurgusuna rağmen zorlayıcı oynanışı ile dikkat çekiyor.





Oyunda Jump ve Chomp adında iki minik küpünüz var. Jump ekranın üst kısmında zıplayarak ilerlerken, Chomp ise alt kısımda ilerliyor. Amaç her iki kısımdan gelen engellerden kaçınmak ve en iyi skoru elde etmek.





Oyunda küplerin olduğu kısma dokunarak kontrol sağlıyorsunuz. Her iki kısımda gelen engelleri takip etmek ilk başlarda kolay olsa da sonrasında dikkati zorlayacak hale geliyor. Oyun ücretsiz ve skorlar global olarak karşılaştırılabiliyor.











