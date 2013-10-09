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iPad için Office uygulaması 2014 sonunda gelecek

5 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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iPad için Office uygulaması 2014 sonunda gelecek

Microsoft'un iPhone ve Android akıllı telefonlar için Office uygulamasını yayınlaması, tablet versiyonları için de yakın zamanda uyumlu bir versiyonun yayınlanacağı yorumlarının yapılmasına neden olmuştu.

Microsoft tepe yöneticisi Steve Ballmer, iPad için Office uygulamasının hazırlık aşamasında olduğunu ancak tabletler için dokunmatik odaklı bir arayüz geliştirilene kadar yani 2014 yılına kadar yayınlanmasının mümkün olmadığını açıkladı.

Bu açıklama ile iPad için Office uygulaması teyit edilmiş oldu ancak kesin bir tarih vermedi. Firmaya yakın kaynaklar Windows için Blue güncellemesinin yanında Office için de yeni güncellemeler olacağını belirtiyor.

İlk güncellemenin küçük iyileştirmelerle bu ay gelmesi beklenirken, Gemini kod adlı asıl büyük güncelleme ise Ekim 2014 tarihinde gelecek. Bu güncellemede yukarıda bahsedilen daha dokunmatik odaklı bir arayüz kullanıma sunulacak. Bu bakımdan iPad için Office uygulamasının bu tarihten önce gelmesinin mümkün olmadığı belirtiliyor.  

http://www.slashgear.com/office-for-ipad-confirmed-incoming-but-you-may-have-to-wait-until-late-2014-08300600/ Yorum Yaz
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Enclosure 5 yıl en beğenilen Doanc4n
Numbers excel in yerini asla tutamaz
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LilTunechi 5 yıl
Apple kendi uygulamaları ile iyi bir performans sunuyor ama office farkını hissetirir
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fizisyen 5 yıl
quick office pro hd
kesin tavsiyedir.
msoffisin birebir aynısı.

yaşasın pp25
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Caferhan 5 yıl
Bi de 2014 sonunda gelecekmiş,naza bak
Sanki sıraya girmiş bekliyoruz :)
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akmac 5 yıl
Microsoft hiç değişmeyecek.
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Fenomenon 5 yıl
fiyatı çok yüksek olur. bi halta yaramaz
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Doanc4n 5 yıl
iWork varken kim kullancak merak ediyorum.
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Enclosure 5 yıl Doanc4n
Numbers excel in yerini asla tutamaz
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