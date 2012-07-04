iPad için artCircles ile farklı bir konseptte sanat çalışmalarını inceleyebilirsiniz

Sanatseverler için mobil platformlarda pek çok uygulama farklı ilgi alanları için sunulmuş durumda. artCircles da iPad kullanıcıları için farklı bir konseptte sanat eserlerini sunmayı amaçlıyor.





Yenilikçi ve ilgi çekici bir arayüze sahip olan artCircles, klasik ve yeni sanat çalışmalarını farklı bir şekilde keşfetmenizi sağlıyor.





Uygulama bir tarafta sanatçı diğer tarafta eser eşleşmesi ile başlıyor. Çemberden seçtiğiniz sanatçıya göre sağ çemberdeki koleksiyonlar karşınıza geliyor. Sanatçıların koleksiyon ile ilgili hikayelerini de kendi ağızlarından dinleyebiliyorsunuz.





Sanatçı yanında renk ve kelime bazlı çemberler oluşturarak arama da yapabiliyorsunuz. Dilerseniz keşiflerinizi sosyal ağlarda da paylaşabilirsiniz.





Uygulama App Store üzerinde ücretsiz olarak yayında.









http://itunes.apple.com/us/app/artcircles/id470042692?mt=8