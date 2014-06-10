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iPad için bölünmüş ekran özelliği iOS 8 kodlarında ortaya çıktı

4 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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iPad için bölünmüş ekran özelliği iOS 8 kodlarında ortaya çıktı

Apple'ın iOS 8 ile birlikte iPad için bölünmüş ekran özelliği sunacağı ve bunun da WWDC 2014 konferansında açıklanacağı iddia edilmişti. Apple bu duyuruyu şimdilik es geçse de iOS 8 kodları içerisinde özelliğin izleri ortaya çıkmaya başladı.

Bu özellik gelen bilgilere göre Springboard uygulaması içerisinde yer alacak. Ancak Samsung'un sunduğu tarzdan farklı olarak belirli boyut opsiyonları mevcut. İki uygulama ekranı yarı yarıya veya dörtte bir-dörtte üç şeklinde paylaşacak. 

Bu özelliğin ilk etapta sadece iPad Air ve sonrası için destekleneceği belirtiliyor. Yani iPad Mini Retina ve sonrası şimdilik buna dahil olmayacak. Yanyana çalışan iki uygulama çoklu görev yöneticisinde tek uygulama olarak görünecek. 

Apple bu sayede uzun süredir Samsung cihazlarında mevcut olan ve kendisinde olmadığı için eleştirilen bir özelliği daha ekosisteme hediye etmiş olacak. Apple'ın bu yeni özelliği iPhone veya iPad lansmanında tanıtması bekleniyor.  

http://www.technobuffalo.com/2014/06/09/ipad-multitasking-split-screen-ios-8/ Yorum Yaz
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| OMG! | 4 yıl en beğenilen ogioffical
ogioffical
Fanboy olmayan herkes görebilir ios
8 ile apple androidin çok önüne geçti

Bence ios 8 androidde olup ios de olmayan özelliklerin eklendiği bir nevi yamalama gibi bir sürüm oldu. Klavye, widget, pil göstergesi gibi özellikler zaten androidde vardı. Ios'e has, mac senkronizasyonu gibi özellikler gelişti. Yine kendine has pozitif yanları var ios'in ama android ile fark açmadı aksine eksiklerini yamadı. Hayır bir de mesajda fanboyluktan bahsetmişsiniz, bunları kabul etmeden öne geçti demek ironiden başka bir şey değil ki :-D
ogiofficalFanboy olmayan herkes görebilir ios8 ile apple androidin çok önüne geçtiBence ios 8 androidde olup ios de olma...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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myfranco 4 yıl
Bence bazı arkadaşlar boşuna herhangi bir markanın fanatikliğini yapıyor. Devir artık iyi olmaktan yana, belirli özellikleri bulundurma devri. Apple akıllı ise, Samsung veya diğer firmalar da akıllı. Binlerce mühendis, geliştirici bu tip şeyler üzerine çalışıyor. Birilerinin diğerlerinden bir özelliği alması çok normal. Bu gelişmeler ise bize yarıyor.
Bence bazı arkadaşlar boşuna herhangi bir markanın fanatikliğini yapıyor. Devir artık iyi olmaktan yana, belirli özellikleri bulundurma devri. Apple akıllı ise...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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kain061 4 yıl ogioffical
ogioffical
Fanboy olmayan herkes görebilir ios
8 ile apple androidin çok önüne geçti

3 senedir iphone kullaniyordum..hala ipadim var.gecen ay note 3 aldim..
bir cok yeni denen ozellim android sistemde mevcut
benim.jb yapip daha kullanisli hale getirdigimi dusundugum iphone meger bir cok tweak esin kaynagi androidmis

eger telefonla hasirnesir iseniz android tek gecerim..eski apple fanatigi kardeslerim eksileyin :) bende zamaninda fanboyluk yapip eksilerdim ama adamlar hakliymis.. esas taklitci ios bence
ogiofficalFanboy olmayan herkes görebilir ios8 ile apple androidin çok önüne geçti3 senedir iphone kullaniyordum..hala i...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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ibrahimhd 4 yıl
Ekranı bölmeyi samsung bulmuş zanndenler bir zahmet elinizin altındaki interneti kullanıp patenti kimdeymiş öğrenin sonra çamur atın.
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BekirTemel 4 yıl
Oldukça işlevsel bir özellik,iPad zaten tablet denilince akla ilk gelen ürün ve bu tarz eklemelerle liderliği pekiştiriliyor
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Götterfunken 4 yıl
Ne gerek var boşuna kendine kopyacı dedirtti.Dashboard gelseydi bunun yerine
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Legen_dary 4 yıl
Cok gec olmadi mi apple



Not: Apple kullanicisiyim
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themaxioser1 4 yıl
Samsung çekeceği kopyayı çekti şimdi sıra Apple'da
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BayZagor 4 yıl
O ondan aldı. Bu bundan çaldı. Size ne? Siz önünüze koyulan cihaza bakın. Ne olmuş çaldıysa gidip Samsung'un avukatlığını mı yapacaksınız? Beğenmiyorsan almazsın.
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Playinq 4 yıl
Her ne kadar androidten benzer özellikler alsa da iOS sırf işletim sisteminin daha az özelliği daha iyi çalıştırıyor olmasından dolayı her eklemede daha çok kazanacak.
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Teknolojist_44 4 yıl
LG g2 ve ipad var Problem? :) kim kimden ne alıyorsa alsın
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troype 4 yıl
Bu ozellik ozellikle buyuk telefonlar icindi ve apple 5.5 inch telefon uretecegi icin iyi olabilir fakat 5s be oncesinde olmamasi daha iyi olur iyi gunler
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UzakDoguMania 4 yıl
ah apple ah. jailbrekci arkadaslara duacisin. ben aylardir iphone ve ipadimde kullaniyorum.
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