iPad için bölünmüş ekran özelliği iOS 8 kodlarında ortaya çıktı

Haber Editörü
Apple'ın iOS 8 ile birlikte iPad için bölünmüş ekran özelliği sunacağı ve bunun da WWDC 2014 konferansında açıklanacağı iddia edilmişti. Apple bu duyuruyu şimdilik es geçse de iOS 8 kodları içerisinde özelliğin izleri ortaya çıkmaya başladı.
Bu özellik gelen bilgilere göre Springboard uygulaması içerisinde yer alacak. Ancak Samsung'un sunduğu tarzdan farklı olarak belirli boyut opsiyonları mevcut. İki uygulama ekranı yarı yarıya veya dörtte bir-dörtte üç şeklinde paylaşacak.
Bu özelliğin ilk etapta sadece iPad Air ve sonrası için destekleneceği belirtiliyor. Yani iPad Mini Retina ve sonrası şimdilik buna dahil olmayacak. Yanyana çalışan iki uygulama çoklu görev yöneticisinde tek uygulama olarak görünecek.
Apple bu sayede uzun süredir Samsung cihazlarında mevcut olan ve kendisinde olmadığı için eleştirilen bir özelliği daha ekosisteme hediye etmiş olacak. Apple'ın bu yeni özelliği iPhone veya iPad lansmanında tanıtması bekleniyor.
http://www.technobuffalo.com/2014/06/09/ipad-multitasking-split-screen-ios-8/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bence ios 8 androidde olup ios de olmayan özelliklerin eklendiği bir nevi yamalama gibi bir sürüm oldu. Klavye, widget, pil göstergesi gibi özellikler zaten androidde vardı. Ios'e has, mac senkronizasyonu gibi özellikler gelişti. Yine kendine has pozitif yanları var ios'in ama android ile fark açmadı aksine eksiklerini yamadı. Hayır bir de mesajda fanboyluktan bahsetmişsiniz, bunları kabul etmeden öne geçti demek ironiden başka bir şey değil ki :-D
3 senedir iphone kullaniyordum..hala ipadim var.gecen ay note 3 aldim..
bir cok yeni denen ozellim android sistemde mevcut
benim.jb yapip daha kullanisli hale getirdigimi dusundugum iphone meger bir cok tweak esin kaynagi androidmis
eger telefonla hasirnesir iseniz android tek gecerim..eski apple fanatigi kardeslerim eksileyin :) bende zamaninda fanboyluk yapip eksilerdim ama adamlar hakliymis.. esas taklitci ios bence