iPad için bölünmüş ekran özelliği iOS 8 kodlarında ortaya çıktı





Apple'ın iOS 8 ile birlikte iPad için bölünmüş ekran özelliği sunacağı ve bunun da WWDC 2014 konferansında açıklanacağı iddia edilmişti. Apple bu duyuruyu şimdilik es geçse de iOS 8 kodları içerisinde özelliğin izleri ortaya çıkmaya başladı.





Bu özellik gelen bilgilere göre Springboard uygulaması içerisinde yer alacak. Ancak Samsung'un sunduğu tarzdan farklı olarak belirli boyut opsiyonları mevcut. İki uygulama ekranı yarı yarıya veya dörtte bir-dörtte üç şeklinde paylaşacak.





Bu özelliğin ilk etapta sadece iPad Air ve sonrası için destekleneceği belirtiliyor. Yani iPad Mini Retina ve sonrası şimdilik buna dahil olmayacak. Yanyana çalışan iki uygulama çoklu görev yöneticisinde tek uygulama olarak görünecek.





Apple bu sayede uzun süredir Samsung cihazlarında mevcut olan ve kendisinde olmadığı için eleştirilen bir özelliği daha ekosisteme hediye etmiş olacak. Apple'ın bu yeni özelliği iPhone veya iPad lansmanında tanıtması bekleniyor.

http://www.technobuffalo.com/2014/06/09/ipad-multitasking-split-screen-ios-8/