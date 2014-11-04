iPad mini serisi gelecek yıl rafa kalkabilir





Apple'ın 12.2 inç boyutunda profesyonellere yönelik olarak iPad Pro tablet modelini hazırladığı dedikoduları yeniden alevlenirken, bu kez konuya farklı açıdan yorum getiren yeni iddialar da ortaya çıkmaya başladı.





Çin'den gelen iddialara göre gelecek yıl iPad ailesi iPad Air ve iPad mini olarak değil iPad Air ve iPad Pro olarak yoluna devam edecek. Yani iPad mini serisi iPad Pro serisi ile yer değiştirecek. O tarihten itibaren de iPad Air ailenin en küçük modeli konumunda olacak.





Bu iddiaya destek olarak ise iPad mini 3 modelinde önemli bir değişiklik yaşanmaması olarak gösteriliyor. Bilindiği gibi bu yıl 7.9 inçlik iPad mini 3 modelinde TouchID ve yeni renk seçeneği haricinde bir değişiklik yaşanmamıştı.





iPad mini serisi ilk iki yıl başarılı satışlar yapsa da özellikle Phablet segmentinin ilgi görmesi nedeniyle geçen yıl sonlarından itibaren düşüş yaşamaya başlamıştı. Analizler iPad mini serisinin satışlarda bu yıl yaklaşık yüzde 33 düşüş gösterdiğini belirtiyor. Zaten Apple’ın iPhone 6 Plus satışlarının baltalanmaması adına iPad mini 3 modelini tırpanladığını belirten kaynaklar da mevcut.





Hali hazırda iPad mini serisinin üç nesli de piyasada bulunabiliyor. Bu bakımdan gelecek yıl üretimi dursa bile bir süre daha meraklılarına hitap etmeye devam edecek. iPad Pro modelinin ise ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor ancak en iyi ihtimalle bu gelecek yıl Ekim ayında olacak.

http://bgr.com/2014/11/03/ipad-pro-vs-ipad-mini/