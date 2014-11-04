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iPad mini serisi gelecek yıl rafa kalkabilir

4 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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iPad mini serisi gelecek yıl rafa kalkabilir

Apple'ın 12.2 inç boyutunda profesyonellere yönelik olarak iPad Pro tablet modelini hazırladığı dedikoduları yeniden alevlenirken, bu kez konuya farklı açıdan yorum getiren yeni iddialar da ortaya çıkmaya başladı.

Çin'den gelen iddialara göre gelecek yıl iPad ailesi iPad Air ve iPad mini olarak değil iPad Air ve iPad Pro olarak yoluna devam edecek. Yani iPad mini serisi iPad Pro serisi ile yer değiştirecek. O tarihten itibaren de iPad Air ailenin en küçük modeli konumunda olacak. 

Bu iddiaya destek olarak ise iPad mini 3 modelinde önemli bir değişiklik yaşanmaması olarak gösteriliyor. Bilindiği gibi bu yıl 7.9 inçlik iPad mini 3 modelinde TouchID ve yeni renk seçeneği haricinde bir değişiklik yaşanmamıştı. 

iPad mini serisi ilk iki yıl başarılı satışlar yapsa da özellikle Phablet segmentinin ilgi görmesi nedeniyle geçen yıl sonlarından itibaren düşüş yaşamaya başlamıştı. Analizler iPad mini serisinin satışlarda bu yıl yaklaşık yüzde 33 düşüş gösterdiğini belirtiyor. Zaten Apple’ın iPhone 6 Plus satışlarının baltalanmaması adına iPad mini 3 modelini tırpanladığını belirten kaynaklar da mevcut. 

Hali hazırda iPad mini serisinin üç nesli de piyasada bulunabiliyor. Bu bakımdan gelecek yıl üretimi dursa bile bir süre daha meraklılarına hitap etmeye devam edecek. iPad Pro modelinin ise ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor ancak en iyi ihtimalle bu gelecek yıl Ekim ayında olacak.  


Kaynak:http://bgr.com/2014/11/03/ipad-pro-vs-ipad-mini/
http://bgr.com/2014/11/03/ipad-pro-vs-ipad-mini/ Yorum Yaz
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beter.böcek 4 yıl
Tablette samsung aldi basini gitti dogal pro seklinde cikarmasi.
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nepasvior 4 yıl
kaldırmak niye çeşitliliği artırmak varken? Kimi küçük sever kimi orta kimi büyük, ki bence ipad mini ipad den çok daha başarılı
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Losgalacticos 4 yıl
Profesyoneller için tablet nasıl oluyor?
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MegaWolt38 4 yıl
Tablet kolay kolay ölmez. 10 saat pil ömrü varken dizüstü falan alınmaz. Tablet alınmazsa dizüstü yerine macbook alınır.
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onurair 4 yıl MegaWolt38
MegaWolt38
Tablet kolay kolay ölmez. 10 saat pil ömrü varken dizüstü falan alınmaz. Tablet alınmazsa dizüstü yerine macbook alınır.

+1
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Batuist 4 yıl
Bence büyük bir hata olur. mini çok daha farklı bir segmente hitap ediyor. kaldı ki bu bir dedikodu haberi.. apple tarafında yapılan sayısız dedikodunun aslı olmadığı sonradan anlaşılıyor.
mesela geçen dönem iphone6nın ekranının safir olacağına artık herkes kesin gözüyle bakmıştı ve bir çinli firma hatta ilk safir ekranlı üretici olmak için camı safir bir tel üretmişti. Ama sonra öyle birşey olmadığı ortaya çıktı. bunun gibi dedikodu tonla var. bu da bir dedikodu nihayetinde. hala ilk ürettiği mini'yi bile satışta tutan apple bir sene önce çıkardığı bir cihazın fişini neden çeksin ki?
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ilko 4 yıl
üşüyorus steve baba
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darkdiva 4 yıl
Steve Jobs olsaydı bu saçmalıkların hiçbiri olmazdı. Onu çıkar, bunu geri çek falan. Zaten Jobs'ın en çok sevdiği seri olan Ipod'u da bitirdiler.
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AirSupport 4 yıl
Mini serisinden çok memnundum oysaki Pro gereksiz sırf çıkartmak için çıkartıcaklar laf olsun diye mini çok hoş birkere hem tatlı hörünümü var hem kolay taşınıyor cebime atıp gidiyorum heryere 12.9 inç tableti afedersin nereme sokacam?
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AAT.BH 4 yıl
12 inç çok büyük kimse 12 inç almayacak 9.7 inç göze, ele hitap eden en iyi tablet. şahsen bir kaç firmanın dev tabletlerini gördük çok kötü ekran büyüklüğü olarak. tabletlerin en iyi özelliği taşınabilirlik iphone 6+ tutulmasının nedenide insanların büyük kısmı cebe girebilecek bir tablet aramalarından kaynaklı. minide çok satıldı bu yüzden. tabletlerde yanlış bir seçim olur pro çıkarmaları mümkün değil satmayacaktır. apple tek boyut 9.7 ile devam etmeli bence.


eeee tim cook büyük seviyor demek ki.
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Guest-1A72C1774 4 yıl
tırpanlamak kelimesinin anlamını merak eden
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BekirTemel 4 yıl
ipad mini 3 zaten kullanıcılar almasın diye yapılmış gibiydi.
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bkaakco 4 yıl
Bu seneki gibi olacaksa 2 senede bir çıksın bari.
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GylR? 4 yıl
Bu gidişle 6 plus 5c gibi olacak.
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