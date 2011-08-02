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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad, sonunda kendisine özel Skype uygulamasına kavuştu

7 yıl
8,4b
1
11
iPad
Shady
Haber Editörü
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iPad, sonunda kendisine özel Skype uygulamasına kavuştu
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VoIP denildiğinde akla gelen ilk firmalardan olan Skype Inc., iOS için hazırlanmış ortak bir Skype yazılımı bulunuyor olsa da, bir süredir iPad kullanıcılarının merakla beklediği iPad'e özel Skype'ı sonunda, aralarında App Store Türkiye'nin de bulunduğu birçok App Store üzerinden yayınlayarak kullanıcıların hizmetine sundu.

iPad'e özel olarak hazırlanan arayüzü ile iPhone için Skype'a göre daha gelişmiş bir deneyim sunan Skype for iPad; iPhone, iPod Touch, PC, Mac ve Skype destekli TV kullanıcıları ile anlık mesajlaşma ve sesli görüşmenin yanı sıra tam ekran görüntülü görüşmeye imkan veriyor. Veri transferini duruma göre 3G ya da Wi-Fi üzerinden gerçekleştiren uygulamada, kullanıcılar aralarında çevrimiçi telefon numarasının da bulunduğu Skype'ın paralı servislerinden de rahatlıkla faydalanabiliyorlar.

Skype for iPad'in App Store Türkiye'deki sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



iPad, sonunda kendisine özel Skype uygulamasına kavuştu
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iPad, sonunda kendisine özel Skype uygulamasına kavuştu
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iPad, sonunda kendisine özel Skype uygulamasına kavuştu
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iPad, sonunda kendisine özel Skype uygulamasına kavuştu
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osmanak 7 yıl
Jailbreakli cihazlarda calismiyor sanki unmodified ios da calismaz uyarisi cikti ilk acilista..
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snomask 7 yıl
facebook da yapılıyormuş. bakalım ne zaman çıkacak
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Python 7 yıl
umutarslan.com
Orqun06Şükür kavuşturana.sonunda yav 1 senedir iphone uygulamasi kullaniyordum iyi oldu bu :)
100bin uygulama var diye seviniyorlardı skype yokmuydu ipade uyumlu. her ne kadar kullanmasamda gelmesi iyi oldu.

daha önceden vardı ancak standart iphone/ipod touch uyumlu olan sürümdü çözünürlüğü ona göre ayarlanmış olanıydı gene tabiki ipade özel gelmesi dahada iyi oldu
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copilotttt 7 yıl
duyduğum en güzel haberlerden biri bilgilendirme için teşekkürler...
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iSafari 7 yıl
Live Messenger'ı da şiddetle bekliyoruz...
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jeomatik 7 yıl
Az önce uygulamayı ipad e indirip denedim. Hiç kredim olmamasına rağmen iPadten klasik bir cep telefonunu aradım ve karşımdaki kisi ile konuştum. Harikaydi ses kalitesi.
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umutarslan.com 7 yıl
Orqun06
Şükür kavuşturana.sonunda yav 1 senedir iphone uygulamasi kullaniyordum iyi oldu bu :)

100bin uygulama var diye seviniyorlardı skype yokmuydu ipade uyumlu. her ne kadar kullanmasamda gelmesi iyi oldu.
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ulwi 7 yıl
Darısı Microsoft Live Messenger'a
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.WondercrafteR. 7 yıl ulwi
ulwi

Darısı Microsoft Live Messenger'a


Aynen.
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FightForBeer 7 yıl
Şükür kavuşturana.sonunda yav 1 senedir iphone uygulamasi kullaniyordum iyi oldu bu :)
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Film Bu Ya 7 yıl
ohoo DH mesajımı silmiş. olmaz ki bu kadar da ama
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