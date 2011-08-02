iPad, sonunda kendisine özel Skype uygulamasına kavuştu

VoIP denildiğinde akla gelen ilk firmalardan olan Skype Inc., iOS için hazırlanmış ortak bir Skype yazılımı bulunuyor olsa da, bir süredir iPad kullanıcılarının merakla beklediği iPad'e özel Skype'ı sonunda, aralarında App Store Türkiye'nin de bulunduğu birçok App Store üzerinden yayınlayarak kullanıcıların hizmetine sundu.

iPad'e özel olarak hazırlanan arayüzü ile iPhone için Skype'a göre daha gelişmiş bir deneyim sunan Skype for iPad; iPhone, iPod Touch, PC, Mac ve Skype destekli TV kullanıcıları ile anlık mesajlaşma ve sesli görüşmenin yanı sıra tam ekran görüntülü görüşmeye imkan veriyor. Veri transferini duruma göre 3G ya da Wi-Fi üzerinden gerçekleştiren uygulamada, kullanıcılar aralarında çevrimiçi telefon numarasının da bulunduğu Skype'ın paralı servislerinden de rahatlıkla faydalanabiliyorlar.

Skype for iPad'in App Store Türkiye'deki sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.