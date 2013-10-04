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iPad uyumlu RAW işleme uyguması piRAWnha, iOS 7 desteğiyle güncellendi

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPad uyumlu RAW işleme uyguması piRAWnha, iOS 7 desteğiyle güncellendi
DSLR ya da artık birçok üst seviye kompakt fotoğraf makinesinin kullanıcılarına sunduğu RAW format desteği, çekilen fotoğrafların olukça etkili bir şekilde işlenmesine imkan tanıyor. Bu işleme sürecini Apple'ın büyük ekranlı akıllı cihazı iPad üzerine getiren uygulamalardan piRAWnha, iOS 7 desteğiyle v5.2 sürümüne güncellendi.
iPad üzerinde RAW formatında çekilen fotoğrafların işlenmesine imkan sağlayan ilk uygulamalardan piRAWnha, kişilere beyaz ayarı, pozlama, renk, parlaklık, kontrast, kesinlik, kumlama giderme, kesme ve döndürme gibi ayarlar yanında detaylı EXIF bilgilerini de sunabiliyor. Yayınlanan v5.2 güncellemesi ile geriye doğru iOS 6 uyumluyla iOS 7 işletim sistemine destek vermeye başlayan uygulama, ayrıca çevrimiçi dosya erişimi için Dropbox bağlantısına, canlı "Unsharp" maskeleme, "Levels" ayar desteği ve kırmızı, mavi ve yeşil renk kanallarına özel "Curve" özelliklerine kavuşmuş durumda.
Bütün ayar seçeneklerini ekranın alt tarafından toplayan ve sade yapısıyla kullanımı kolay bir yapı ortaya koyabilen RAW düzenleme yazılımı piRAWnha, 17,99 TL fiyat etiketiyle buradan elde edilebiliyor.


http://pirawnha.com/2013/10/02/major-update-pirawnha-v5-2/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Metabolism 5 yıl
Pratiklik açısından başarılı mı? Kullananlardan yorum bekliyorum :)
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umityasar 4 yıl
Almayı düşünüyorum.
Kullanan var mı acaba?

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