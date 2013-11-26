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iPad uyumlu gelişmiş çizim uygulaması Procreate, iOS 7'ye özel olarak güncellendi

5 yıl
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iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPad uyumlu gelişmiş çizim uygulaması Procreate, iOS 7'ye özel olarak güncellendi
Büyük ekranları sayesinde çizim ve tasarım işlemleri için sık sık kullanılan iPad modelleri için geliştirilen detaylı uygulamalardan Procreate, iOS 7'ye özel olarak 2.0 sürümüne güncellendi.
Kişilerin iPad 3 ve 4 üzerinde 4096 x 4096 piksel, iPad 2 ve Mini üzerinde ise 4096 x 2616 piksel çözünürlüğünde çizimler yapabilmesine olanak sağlayan ve içerisinde birçok çizim aracı bulunduran Procreate, OpenGL temelli boyama motoruyla üst seviye tepki ve yumuşak sonuçlar ortaya koyabiliyor. Katmalar (128 farklı) ile çalışma desteği yanında profesyonel seviye karışım modları da unutulmayan uygulama, 250 adım geriye dönülmesine ve hazırlanan tasarım ya da çizimlerin Dropbox üzerine aktarılmasına izin veriyor, tasarım sürecini Full HD çözünürlükte video kaydı altına alabiliyor. Piyasada yer alan birçok stylus kaleme de destek veren gelişmiş çizim uygulaması Procreate, yayınlanan 2.0 sürümüyle ise Apple'ın yeni iOS 7 işletim sistemine özel bir tasarıma ve 64-bit işlemci desteğine (iPad Air ve Retina ekranlı iPad Mini için) kavuşuyor. Ayrıca yeni geliştirilen GPU hızlandırmalı filtreler ve ayar seçenekleriyle eskiye oranla daha hızlı ve etikili çalışma şansı veren uygulama, yeni aerodinamik galeri vasıtasıyla dokümanları daha hızlı yükleyebiliyor, yenilenmiş grup tasarımıyla geliyor ve grup paylaşım desteği sağlıyor. Procreate güncellemesi aynı zamanda performans geliştirmeleri ve hata çözümleri de getiriyor.

Güncellenen ve yeni sürümüyle daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilen Procreate uygulamasına 10,99 TL fiyat etiketiyle buradan ya da direkt olarak Apple App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id425073498?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
emrahuluer 5 yıl
İpad için stylus nereden bulabilirim.
1 Yanıt Yanıtla
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CanTnçr 5 yıl emrahuluer
emrahuluer

İpad için stylus nereden bulabilirim.

Birçok farklı model mevcut;

hepsiburada.com/...
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