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iPad uyumlu imza uygulaması QuickSign Pro, artık ücretsiz

5 yıl
483
1
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPad uyumlu imza uygulaması QuickSign Pro, artık ücretsiz
iOS 6.0 ve üzeri iPad modelleri için Blue Tags tarafından hazırlanan uygulamalardan QuickSign Pro, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.
Kişilerin uygulama içerisine ekledikleri imzalarını hızlı bir şekilde PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, GIF, JPG, HTML, HTM, RTF, DOC ve DOCX gibi dosya formatları üzerine yapıştırması için geliştirilen QuickSign Pro, aynı zamanda cihaz içinde yer alan dosyalar dışında Dropbox, Google Drive ve Box gibi bulut servisleriyle de imza ekleme noktasında etkileşim kurabiliyor, basit ve kullanışlı bir ara yüz ile geliyor. Uygulama ayrıca AirPrint destekli yazıcılara kablosuz olarak baskı gönderebiliyor, istenirse imza yanında tarih bilgisi de ekleyebiliyor.
Daha önce 8,99 TL fiyat etiketiyle satılan QuickSign Pro uygulamasın ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id736602683?mt=8 Yorum Yaz
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