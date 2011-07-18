iPad ve iPhone çıkış takvimleri değişiyor mu?

Son bahar dönemi yaklaştıkça yeni Apple ürünleri ile ilgili dedikodular da yoğunluk kazanıyor. A5 işlemcili, NFC teknolojili ve 8MP kameralı bir iPhone 5, düşük fiyatlı bir iPhone 4S, yüksek çözünürlüğe sahip bir iPad HD, 3G özelliğine sahip bir iPod Touch şimdiye kadar iddiaların odak noktasını oluşturdu.





Ancak tarih konusunda hiç bir kaynak birbirine yakın tahminlerde bulunamıyor. Sizlere sitemizden de duyurduğumuz haberimizde iPhone 5 modelinin donanımında kullanılacak A5 işlemcisinin kırpılmış bir versiyonunun ısınma problemleri yaşadığı, bu nedenle de modelin çıkışının ertelendiğini aktarmıştık.





Aslında alışıldık takvimlere göre iOS 5 sürümünün duyurusunun yapıldığı tarihte yeni bir iPhone modelinin de tanıtılması bekleniyordu. Ancak bu problem nedeniyle çıkışı ertelenmiş oldu.





Çinli Sohu.com sitesinin kaynaklarına dayanarak verdiği haberinde Apple, oluşan bu boşluğu doldurmak için iPhone 4’ten temel olarak farklılıkları olmayan ve 8MP kameraya sahip bir iPhone 4S modelini Eylül ayında piyasaya sürecek. Devrimsel olarak değişikliğe uğrayacak iPhone 5 ise tahmini olarak Mart ayında lanse edilecek.





Bunun yanında yine Eylül ayında yüksek çözünürlüğe sahip, Final Cut veya Aperture gibi yazılımların farklı sürümlerini taşıyan ve proesyonellere hitap edecek bir iPad HD modelinin de tanıtılacağı iddia ediliyor. Ayrıca Mart ayında yeni bir iPad 3 modelinin tanıtılacağı da iddialar arasında.





Bu döngüye dikkat edildiğinde Apple’ın cihaz lansmanlarını 6 ayda bire düşürebileceği ihtimali ortaya çıkıyor. Eylül ayında elden geçirilmiş modeller Mart ayında ise yeni modeller şeklinde.





Bu konudaki başka bir iddia ise Samsung’un Galaxy S II modelinin devamı niteliğinde olacak yeni bir modeli 6 ay içerisinde piyasaya sürecek olması. Firma bundan böyle 6 ayda bir amiral gemisi bir model piyasaya sürecek. Bu da Apple ile olan muhtelem yeni bir rekabetin habercisi olabilir.





Yenilenmiş ürün takvimi Apple için uzak bir ihtimal değil. Ancak asıl sorun tüketicinin 400€ vererek aldığı bir modelin 6 ay sonra yenisinin çıkmasının ardından talebinin ne ölçüde azalacağı veya artacağı. Elbette her 6 ayda piyasaya sürülen modelleri alan hayranlar çıkabilir. Fakat bu Apple’ın yeni stratejisi olabilir mi? Bunun yanında teknolojinin de eskisinden daha hızlı geliştiğini belirmekte fayda var.