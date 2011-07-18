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iPad ve iPhone çıkış takvimleri değişiyor mu?

7 yıl
3,3b
1
9
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Son bahar dönemi yaklaştıkça yeni Apple ürünleri ile ilgili dedikodular da yoğunluk kazanıyor. A5 işlemcili, NFC teknolojili ve 8MP kameralı bir iPhone 5, düşük fiyatlı bir iPhone 4S, yüksek çözünürlüğe sahip bir iPad HD, 3G özelliğine sahip bir iPod Touch şimdiye kadar iddiaların odak noktasını oluşturdu.

Ancak tarih konusunda hiç bir kaynak birbirine yakın tahminlerde bulunamıyor. Sizlere sitemizden de duyurduğumuz haberimizde iPhone 5 modelinin donanımında kullanılacak A5 işlemcisinin kırpılmış bir versiyonunun ısınma problemleri yaşadığı, bu nedenle de modelin çıkışının ertelendiğini aktarmıştık.

Aslında alışıldık takvimlere göre iOS 5 sürümünün duyurusunun yapıldığı tarihte yeni bir iPhone modelinin de tanıtılması bekleniyordu. Ancak bu problem nedeniyle çıkışı ertelenmiş oldu.

Çinli Sohu.com sitesinin kaynaklarına dayanarak verdiği haberinde Apple, oluşan bu boşluğu doldurmak için iPhone 4’ten temel olarak farklılıkları olmayan ve 8MP kameraya sahip bir iPhone 4S modelini Eylül ayında piyasaya sürecek. Devrimsel olarak değişikliğe uğrayacak iPhone 5 ise tahmini olarak Mart ayında lanse edilecek.

Bunun yanında yine Eylül ayında yüksek çözünürlüğe sahip, Final Cut veya Aperture gibi yazılımların farklı sürümlerini taşıyan ve proesyonellere hitap edecek bir iPad HD modelinin de tanıtılacağı iddia ediliyor. Ayrıca Mart ayında yeni bir iPad 3 modelinin tanıtılacağı da iddialar arasında.

Bu döngüye dikkat edildiğinde Apple’ın cihaz lansmanlarını 6 ayda bire düşürebileceği ihtimali ortaya çıkıyor. Eylül ayında elden geçirilmiş modeller Mart ayında ise yeni modeller şeklinde.

Bu konudaki başka bir iddia ise Samsung’un Galaxy S II modelinin devamı niteliğinde olacak yeni bir modeli 6 ay içerisinde piyasaya sürecek olması. Firma bundan böyle 6 ayda bir amiral gemisi bir model piyasaya sürecek. Bu da Apple ile olan muhtelem yeni bir rekabetin habercisi olabilir.

Yenilenmiş ürün takvimi Apple için uzak bir ihtimal değil. Ancak asıl sorun tüketicinin 400€ vererek aldığı bir modelin 6 ay sonra yenisinin çıkmasının ardından talebinin ne ölçüde azalacağı veya artacağı. Elbette her 6 ayda piyasaya sürülen modelleri alan hayranlar çıkabilir. Fakat bu Apple’ın yeni stratejisi olabilir mi? Bunun yanında teknolojinin de eskisinden daha hızlı geliştiğini belirmekte fayda var. 

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smogy 7 yıl
aslında ihtiyacımız olanı alıp sonra onu kullanılamayacak kadar eskidiğinde değiştirmek en mantıklısı hem cebini üzmez hemde arada 5 altı gnerasyon daha yeni modele terfi edersin )))
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snomask 7 yıl
sene de 2 üretim gereksiz. apple standardı tüm ürünlerde 1 kez revizyona gider. insanlar apple ürünleri koca bir sene boyunca konuşur yazar çizer ürün çıkınca da yok satar. 6 ayda bir ürün çıkarmak bu olayı bitirebilir.
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mateacher 7 yıl
Olmayacak birşeye benziyor, 5 hazirandan önce çıkacaksa ( ocak-şubat-mart gibi ) 4S modeli çıkartmak saçma olur zaten en son beyazını sürdüler.
Bana kalırsa 4S çıkarsa eylülde çıkar ama 5 haziran gibi.
Başka türlü kimse 4S almaz ki 6 ay için sırf kamerası falan daha iyi diye kimse 4S almaz
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CagdasYedek 7 yıl
1 tanesini yetiştiremiyolar, senede 2 tanesini nasıl yapıcaklar.
Talep varken piyasaya süremiyorlar, sonra diğer markalar süper donanımlarla piyasayı doldurmaya başlıyor, Apple kan kaybediyor, muhtemel müşterilerini Samsung'a Motorola'ya, LG'ye kaptırıyor. Yok çift çekirdektir, yok 3D kameradır, yok Laptop gibi kullanılan telefondur vs vs...
İddiayı fırtlatanlar bu sorulara da cevap versinler.
( Gelsin - ler ) :)
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theyapici 7 yıl
teknoloji iphone4s 5 g ipad3 diyor halen ülkemde 3gs 1400 tl buyur burdan yak
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powersky 7 yıl theyapici
theyapici

teknoloji iphone4s 5 g ipad3 diyor halen ülkemde 3gs 1400 tl buyur burdan yak


bu millete iyi oluyor ben 2000tl olsun istiyorum,benzinde 10tl olsun bize göre hava hoş para b.k
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Batuist 7 yıl
Aslında teknoloji eskiden daha hızlı gelişmiyor.. örneğin hd ekranla yeni birşey icat etmiyor apple.. sadece azar azar teknolojiyi sunarak sürekli güncel kalıyor.. yoksa ipad2de de bunu yapabilirdi..
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barbelo 7 yıl
Hani üretime baslamıslardı?
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volcano2K 7 yıl
yeni galaxy çıkacaksa eskisi 1700 den aşağılara çakılır 2. el de kaybı düşünmek bile istemiyorum.
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