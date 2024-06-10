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    Anlık Bildirim

    iPadOS 18 alacak cihazlar açıklandı: İşte güncelleme alacak modeller

    Apple, bugün gerçekleştirdiği WWDC 2024 etkinliğinde iPadOS 18 yazılım sürümünü duyurdu. Peki yeni güncelleme hangi iPad modellerine gelecek?                   
    iPadOS 18 güncellemesi alacak iPad modelleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Apple, bugün gerçekleştirdiği WWDC 2024 etkinliğinde iPadOS 18 işletim sistemini duyurdu ve güncellemeyi alacak iPad modelleri belli oldu. Peki hangi iPad modelleri iPadOS 18 güncellemesini alacak?

    İşte iPadOS 18 güncellemesi alacak modeller

    • iPad Pro (M4)
    • iPad Pro 12.9 inç (3. nesil ve sonrası)
    • iPad Pro 11 inç (1. nesil ve sonrası)
    • iPad Air (M2)
    • iPad Air (3. nesil ve sonrası)
    • iPad (7. nesil ve sonrası)
    • iPad mini (5. nesil ve sonrası)

    Etkinlikte ayrıca Apple Intelligence isimli Apple'ın yapay zekası da tanıtıldı. Birçok uygulamaya entegre edilecek bu gelişmiş yapay zeka özelliklerini M1 ve üstü işlemciye sahip iPad Air ve iPad Pro modelleri alacak. Diğer modeller ise alamayacak.

    iPadOS 18 ne zaman çıkacak?

    Önceki yıllarda olduğu gibi, iPadOS 18 güncellemesi sonbaharda, muhtemelen Eylül veya Ekim ayında kullanıma sunulacak Geliştirici beta sürümü bugün indirilebiliyor. Herkese açık beta sürüm ise gelecek ay gelecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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