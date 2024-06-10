iPadOS 18 alacak cihazlar açıklandı: İşte güncelleme alacak modeller

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Tam Boyutta Gör Apple, bugün gerçekleştirdiği WWDC 2024 etkinliğinde iPadOS 18 işletim sistemini duyurdu ve güncellemeyi alacak iPad modelleri belli oldu. Peki hangi iPad modelleri iPadOS 18 güncellemesini alacak?

İşte iPadOS 18 güncellemesi alacak modeller

iPad Pro (M4)

iPad Pro 12.9 inç (3. nesil ve sonrası)

iPad Pro 11 inç (1. nesil ve sonrası)

iPad Air (M2)

iPad Air (3. nesil ve sonrası)

iPad (7. nesil ve sonrası)

iPad mini (5. nesil ve sonrası)

Etkinlikte ayrıca Apple Intelligence isimli Apple'ın yapay zekası da tanıtıldı. Birçok uygulamaya entegre edilecek bu gelişmiş yapay zeka özelliklerini M1 ve üstü işlemciye sahip iPad Air ve iPad Pro modelleri alacak. Diğer modeller ise alamayacak.

iPadOS 18 tanıtıldı: İşte iPad'lere gelen özellikler 3 sa. önce eklendi

iPadOS 18 ne zaman çıkacak?

Önceki yıllarda olduğu gibi, iPadOS 18 güncellemesi sonbaharda, muhtemelen Eylül veya Ekim ayında kullanıma sunulacak Geliştirici beta sürümü bugün indirilebiliyor. Herkese açık beta sürüm ise gelecek ay gelecek.

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iPadOS 18 güncellemesi alacak iPad modelleri belli oldu