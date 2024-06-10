iPadOS 18 alacak cihazlar açıklandı: İşte güncelleme alacak modeller

İşte iPadOS 18 güncellemesi alacak modeller
- iPad Pro (M4)
- iPad Pro 12.9 inç (3. nesil ve sonrası)
- iPad Pro 11 inç (1. nesil ve sonrası)
- iPad Air (M2)
- iPad Air (3. nesil ve sonrası)
- iPad (7. nesil ve sonrası)
- iPad mini (5. nesil ve sonrası)
Etkinlikte ayrıca Apple Intelligence isimli Apple'ın yapay zekası da tanıtıldı. Birçok uygulamaya entegre edilecek bu gelişmiş yapay zeka özelliklerini M1 ve üstü işlemciye sahip iPad Air ve iPad Pro modelleri alacak. Diğer modeller ise alamayacak.
iPadOS 18 ne zaman çıkacak?
Önceki yıllarda olduğu gibi, iPadOS 18 güncellemesi sonbaharda, muhtemelen Eylül veya Ekim ayında kullanıma sunulacak Geliştirici beta sürümü bugün indirilebiliyor. Herkese açık beta sürüm ise gelecek ay gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.