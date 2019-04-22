iPhone 11 kalıp fotoğrafları sızdırıldı

Apple’ın bu yıl sonlarına doğru piyasaya süreceği iPhone XI veya iPhone 11 modellerine ait sızıntılar giderek artıyor. Yeni telefonların kılıf ölçülerinin alınmasını sağlayan kalıplarının fotoğrafları internete sızdırıldı.

iPhone 11 özellikleri

Genelde yeni iPhone modelleri ile ilgili yaz aylarına doğru ciddi sızıntılar yaşanmaya başlıyor. Bu yıl da gelenek değişmedi. Sızdırılan kalıp görselleri yeni modellerle ilgili önemli bir ayrıntıyı gözler önüne seriyor.

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Daha önce de dile getirildiği üzere iPhone 11 ve 11 Max modellerinde 3 kameralı bir kombinasyon yer alıyor. Kare bir yuva içerisine yerleştirilen kombinasyonda 14MP çözünürlüğünde ana kamera, 10MP çözünürlüğünde telefoto kamera ve daha gelişmiş derinlik algılayabilen ToF kamerası yer alıyor. 3D ToF kamerası sayesinde yeni seri daha iyi zengin gerçeklik tecrübesi sunacakken ayrıca arka tarafta da Face ID imkânı olacağı ifade ediliyor.

Analiz uzmanları bu yıl herhangi bir boyut değişikliği beklemiyor. iPhone 11 modeli 6.4 inçlik OLED, iPhone 11 Max modeli 5.8 inçlik OLED, iPhone 11r modeli ise 6.1 inçlik LCD ekranla karşımıza çıkacak.

Diğer taraftan önemli bir ayrıntı da Underwater Mode ile ilgili. Apple’ın geçtiğimiz aylarda patentini aldığı bu yeni çözüm su altında iken dokunmatik sensörlerin daha hassas çalışmasını sağlıyor. Ayrıca kamera da ortam sensörünü ve ToF sensörünü kullanarak su altında çekilen fotoğrafların renk dengesini ayarlıyor.

Bunun haricinde Apple A13 Bionic yonga seti TSMC’nin 7nm EUV süreci sayesinde daha iyi verimlilik sunacak. Batarya ve RAM kapasitesi konusunda ise kesin bilgiler bulunmuyor. Yeni iPhone modelleri Eylül ayında tanıtılacak.