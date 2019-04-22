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iPhone 11 kalıp fotoğrafları sızdırıldı

3 arka kameraya sahip olacağı iddia edilen iPhone 11 modelleri ile ilgili yeni görseller sızdırıldı. Kalıp görselleri arka kamera kombinasyonunu doğrular nitelikte.
4 hf.
27,5b
1
34
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın bu yıl sonlarına doğru piyasaya süreceği iPhone XI veya iPhone 11 modellerine ait sızıntılar giderek artıyor. Yeni telefonların kılıf ölçülerinin alınmasını sağlayan kalıplarının fotoğrafları internete sızdırıldı.

iPhone 11 özellikleri

Genelde yeni iPhone modelleri ile ilgili yaz aylarına doğru ciddi sızıntılar yaşanmaya başlıyor. Bu yıl da gelenek değişmedi. Sızdırılan kalıp görselleri yeni modellerle ilgili önemli bir ayrıntıyı gözler önüne seriyor.

Ayrıca Bkz. "Küçük ekranlı iPhone iddiaları güçleniyor"

Daha önce de dile getirildiği üzere iPhone 11 ve 11 Max modellerinde 3 kameralı bir kombinasyon yer alıyor. Kare bir yuva içerisine yerleştirilen kombinasyonda 14MP çözünürlüğünde ana kamera, 10MP çözünürlüğünde telefoto kamera ve daha gelişmiş derinlik algılayabilen ToF kamerası yer alıyor. 3D ToF kamerası sayesinde yeni seri daha iyi zengin gerçeklik tecrübesi sunacakken ayrıca arka tarafta da Face ID imkânı olacağı ifade ediliyor.

Analiz uzmanları bu yıl herhangi bir boyut değişikliği beklemiyor. iPhone 11 modeli 6.4 inçlik OLED, iPhone 11 Max modeli 5.8 inçlik OLED, iPhone 11r modeli ise 6.1 inçlik LCD ekranla karşımıza çıkacak.

Diğer taraftan önemli bir ayrıntı da Underwater Mode ile ilgili. Apple’ın geçtiğimiz aylarda patentini aldığı bu yeni çözüm su altında iken dokunmatik sensörlerin daha hassas çalışmasını sağlıyor. Ayrıca kamera da ortam sensörünü ve ToF sensörünü kullanarak su altında çekilen fotoğrafların renk dengesini ayarlıyor.

Bunun haricinde Apple A13 Bionic yonga seti TSMC’nin 7nm EUV süreci sayesinde daha iyi verimlilik sunacak. Batarya ve RAM kapasitesi konusunda ise kesin bilgiler bulunmuyor. Yeni iPhone modelleri Eylül ayında tanıtılacak.

 

https://www.phonearena.com/news/Images-of-molds-for-iPhone-11-cases-surface_id115457 Yorum Yaz
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merfarukkk 4 hf. en beğenilen Redunay
Böyle göre göre gözün alışacak ve ürün tanıtıldığında samimi gelecek ve beğeneceksin
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cemus 4 hf.
Apple yine devrim niteliğinde bir işe imza atmış(!) özelikle kamera konusunda... Bakanı kör ediyor resmen. Umarım firmalar bunu da taklit etme yarışına girmez...
Apple yine devrim niteliğinde bir işe imza atmış(!) özelikle kamera konusunda... Bakanı kör ediyor resmen. Umarım firmalar bunu da taklit etme yarışına girmez.....
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terimer 1 hf.
Fiyati da 2.000 € olsa bari...
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ramis78 3 hf.
arka tasarım çok önceden paylaşılmıştı. Gerçek değildir umarım dedim korktuğum başıma geldi
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ANIL007 3 hf.
8 plus' satıp x max almayı düşünüyorum. Bu cihazı mı beklesem ?
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WaylandIZMIR 3 hf. ANIL007
bende 8 plus kullanıyorum, henüz değiştirilecek kadar bir yavaşlama yok. ios 11 kullanıyorum, ilk aldığım gün gibi hızlı. 2 sene daha bu hızda devam eder. bence bir sene atla almak için.
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Penah000000 3 hf.
zamaninda çentikli iphone çikdiginda bu ne amk diyenler simdi çentikli iphone kullaniyo buna alisirsin amk ))
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cihangir151 3 hf.
Ne kalıbı arkadaş plastik enjeksiyon mu yapıyorsunuz?
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SKYFALL 4 hf.
Bu urunlerin fotografini cekmek icin artik herifler bunlari disari cikarmak icin bir yerlerine mi sokuyor yoksa kamerayi bir yerlerine sokup oyle mi cekiyorlar cok merak ediyoruz :) Yalan haber olabiliyor fazla inanmayin.
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VirgilSollozzo 4 hf.
Kameranin bu sekilde gelecegi belli oldu gibi birsey. Yani guzel ve estetik tasarimlariyla unlu bir firma nasil bu kadar cirkin bir telefon yapar akil alir gibi degil. Su tasarim Guney Kore’den ciksa sasirmazdim da Apple olunca bir garipsiyor insan.
XS Max kullanmaya devam edecegim ve daha uzun bir sure de telefon almam sanirim
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AzRocK 4 hf.
Yok arkadaş, her sene çıkan iPhoneları ben de eleştirdim hep. Tasarım, donanım ve fiyat açısından. Ama yani şu an bakıyorum iPhone 11 denen cihaza. Donanım dışında hiçbir artısı yok kaldı ki rakipleri işlemci dışında çoğu şeyde belli atılımlar yaptı fakat Apple’dan ne fiyat ne de tasarım anlamında hiçbir yenilik yok. Arkadaş şu kamera nedir ya? İnsan ortaya alır bari. Hiç mi simetri derdiniz yok?
Ha ne olacak bu cihaz çıktıktan bir kaç ay sonra çoğumuz yine salyamızı akıtacağız iPhone 11’e bakıp.
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Nerevarine 4 hf.
Delik/nokta fobisi olanların uzak duracağı yeni bir Apple cihazı.
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S.Vettel 4 hf.
iPhone nun düşüş ivmesi yükselerek devam edicek gibi görünüyor piyasa Samsung Huawei kapışmasına kalacak.iOS olmasa iyici dibe gider gibi görünüyor ama Androidde farkı baya kapattı.
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