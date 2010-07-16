iPhone 4, 30 Temmuz'da Avrupa'da satışa sunuluyor

İlk üç gününde 1.7 milyon adet satan ve ilk ayını doldurmadan üç milyon satış barajını geçerek Apple tarihinin en başarılı lansmanı olan iPhone 4, yeni coğrafyalar için geri sayıma başladı. Apple'ın bugün yaptığı açıklamaya göre iPhone 4 30 Temmuz'da Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Hong Kong ve Avrupa Kıtası'nın tamamına yakınında satışa sunulmuş olacak.

Avrupa'da Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç ve İsviçre'de satışa sunulacak olan iPhone 4 için Türkiye çıkış tarihi henüz bilinmese de Mikro SIM kartlarını tanıtan mobil operatörlerin hazırlık içerisinde olduğu, iPhone 4 lansmanı için hazırlıklarında sona yaklaştıkları da bilinmekte.