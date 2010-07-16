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iPhone 4, 30 Temmuz'da Avrupa'da satışa sunuluyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,4b
1
18
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İlk üç gününde 1.7 milyon adet satan ve ilk ayını doldurmadan üç milyon satış barajını geçerek Apple tarihinin en başarılı lansmanı olan iPhone 4, yeni coğrafyalar için geri sayıma başladı. Apple'ın bugün yaptığı açıklamaya göre iPhone 4 30 Temmuz'da Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Hong Kong ve Avrupa Kıtası'nın tamamına yakınında satışa sunulmuş olacak.

Avrupa'da Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç ve İsviçre'de satışa sunulacak olan iPhone 4 için Türkiye çıkış tarihi henüz bilinmese de Mikro SIM kartlarını tanıtan mobil operatörlerin hazırlık içerisinde olduğu, iPhone 4 lansmanı için hazırlıklarında sona yaklaştıkları da bilinmekte.


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mehmetgirgin 9 yıl
sinyal sorununu çözmeden avrupaya mı gönderecekler
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braveflood 9 yıl
pazarlama stratejisi olmadan kim firma idare ediyor. Firma size ait olsa dediğiniz gibi kar amacı gutmeden hayrına satış yaparsınız sanki. Heleki sony ericcsonla karsılastırmayın hic. Bende sony ericcsonu cok severim ve cok iyi telefonları olduğunu dusunuyorum ama turkiye piyasasına hic yollamadığı üst modelleri dusunursek,(xperia serisi hic gelmedi bakalım xperia x10 gelecekmi) ozaman sony ericcson almanda mantıklı değil. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayalım lutfen. Neticede gecen yıl ağustos sonu eylul bası satısına baslandığını dusunursek 1 yıl sonra girecek gene satısa neticede elde hala 3gs stokları var turkiyede. Bunlar normal pazarlama stratejileri.

xperia x10 ztn şuanda piyasada paralel ithalat yoluyla resmi 2 yıl garantili şekilde satılıyor.bunu satan yaklaşık olarak 5 tane alışveriş sitesi ve birsürü cep telefonu mağazası var.
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bravoecho 9 yıl
Iste kesin karar vermeyi saglayacak tarih bu: 30 Temmuz.

Onlarca operator ve ulkeden sayisiz yorum duyacagiz. Cekiyor mu cekmiyor mu, sorun abartildi mi yoksa gercek mi ogrenilecek.

Belki de Avrupa'nin durumu Apple'i kurtarir top AT&T'nin kucaginda kalir !!! Kim bilir ?

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archieduke 9 yıl
braveflood

pazarlama stratejisi olmadan kim firma idare ediyor. Firma size ait olsa dediğiniz gibi kar amacı gutmeden hayrına satış yaparsınız sanki. Heleki sony ericcsonla karsılastırmayın hic. Bende sony ericcsonu cok severim ve cok iyi telefonları olduğunu dusunuyorum ama turkiye piyasasına hic yollamadığı üst modelleri dusunursek,(xperia serisi hic gelmedi bakalım xperia x10 gelecekmi) ozaman sony ericcson almanda mantıklı değil. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayalım lutfen. Neticede gecen yıl ağustos sonu eylul bası satısına baslandığını dusunursek 1 yıl sonra girecek gene satısa neticede elde hala 3gs stokları var turkiyede. Bunlar normal pazarlama stratejileri.

xperia x10 ztn şuanda piyasada paralel ithalat yoluyla resmi 2 yıl garantili şekilde satılıyor.bunu satan yaklaşık olarak 5 tane alışveriş sitesi ve birsürü cep telefonu mağazası var.


dediğiniz gibi paralel ithalat resmi distribütor değil. o sekilde iphonuda satanlar var sahibinden gittigidiyor dogubankata dukkan garantisi ile.

Bu arada sunuda belirteyim xperia x1 kullanıyorum.(yurtdıısndan aldım) iphone 3gsde kullandım sattım suan xperia x1 ile idare ediyorum iphone 4 gelene kadar.
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DH Misafiri 9 yıl

ne alaka sony ve ericsson da purolarını tutturuyordur merak etme sen hemde onlar yaptıkları cıhaza degemyecek paralara satıp daha keyıfle ıcıyorlardır ıphone hıc olmazsa parasını hakkedıyor eski teknolojı degıl
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Sony Ericsson en azından cekiyor,sinyal sorunu filanda yok!hatalarını inkarda etmiyorlar varsa geri çekiyorlar topluyorlar Apple gibi önce 'sorun yok'sonra 'araştırıyoruz'daha sonrada mükemmel deiliz belki olabilir en sonundada 'eylül ayına kadar size bedava bir aparat vereceğiz onu takacaksınız yoksa sorun çözülmez'Sony Ericsson da böyle yalancılıklar sinsilesi göremezssin Sony Ericssona eski teknoloji demissinde oturduğun yerden destekli sallamışşın ve teknoloji özürlü olmanın Tıp'da malesef tedavisi yok...İstersen Walkman logolu cihazları,vivaz,xperia,cyber shot,bunları bir aç oku içinde okuma isteği varsa ilk tekrarda anlamayabilirsin bir daha oku eskimi yoksa teknoloji yapmakmı belki son tahlilde bir takım şeyleri anlayabilirsin...Apple böylesi partilileri varken hic üzülmüyorum böyle yalanlara maruz kaldıkları için 2000 dolarlık kazıklara maruz kaldıkları için say say bitmez iyi oluyor bir anlamda...
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archieduke 9 yıl
pazarlama stratejisi olmadan kim firma idare ediyor. Firma size ait olsa dediğiniz gibi kar amacı gutmeden hayrına satış yaparsınız sanki. Heleki sony ericcsonla karsılastırmayın hic. Bende sony ericcsonu cok severim ve cok iyi telefonları olduğunu dusunuyorum ama turkiye piyasasına hic yollamadığı üst modelleri dusunursek,(xperia serisi hic gelmedi bakalım xperia x10 gelecekmi) ozaman sony ericcson almanda mantıklı değil. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayalım lutfen. Neticede gecen yıl ağustos sonu eylul bası satısına baslandığını dusunursek 1 yıl sonra girecek gene satısa neticede elde hala 3gs stokları var turkiyede. Bunlar normal pazarlama stratejileri.
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resler 9 yıl
Tanıtımından bu güne kadar yazılan olumlu olumsuz (daha çok olumsuz olanlar dikkatimizi çekti. Özellkile anten sorunu) haberlerden sonra Avrupa satış rakamları nasıl olacak. Asıl merak edilmesi gereken konu bu olacak gibi.
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El_domingo 9 yıl
Adamların satmakta sıkıntısı yok zaten malı yetiştiremiyorlar...amacları kendilerince ulkelere gore gelir seviyesi daha yuksek kesimlere ilk vermek..

bu arada turkiyeyi avrupa ulkesinden saymadıklarınında bi göstergesi...
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DiciQ 9 yıl
hani türkiye telefon pazarı bukadar canlı bir ülkeye geç sokmanın mantıgı nedir? anlayabilmiş diğilim.
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AhmedKaymakcı 9 yıl

DiciQ

hani türkiye telefon pazarı bukadar canlı bir ülkeye geç sokmanın mantıgı nedir? anlayabilmiş diğilim.

+1 katılıyorum,buraya geldiği zaman stok sıkıntısı yaşanacağını düşünüyorum.
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Chidori 9 yıl
2.sınıf değer görüyoruz.
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DH Misafiri 9 yıl
Bu ülkelerin ortak noktası Refah düzeyi en tepede olan ülkeler!..Yani bu şu demek oluyor Apple yolacağı kazı pek iyi biliyor,hedef kitlesi daima elit kesim olmuş antipatik bir isimden öteye geçemiyor Apple...Türkiye ve Türkiye gibi ülkeleri bile dağıtımda bir alt gruba bırakıyor sanki TR'bedava dağıtyorlar...Bu zihniyete hiç bir zaman paramı verip onlar deri koltuklarında purolarına dolar olmayacağım!..Forever Sony Ericsson...
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VoodooRush 9 yıl
Yeni belli olan bir tarih değil ki bu? iPhone ilk lansmanda da verilen tarihler. Türkiye diğer iPhone'larda da olduğu gibi Eylül ayında dağıtılacak ülkeler arasında.
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ozgur106 9 yıl

DH Misafiri

Bu ülkelerin ortak noktası Refah düzeyi en tepede olan ülkeler!..Yani bu şu demek oluyor Apple yolacağı kazı pek iyi biliyor,hedef kitlesi daima elit kesim olmuş antipatik bir isimden öteye geçemiyor Apple...Türkiye ve Türkiye gibi ülkeleri bile dağıtımda bir alt gruba bırakıyor sanki TR'bedava dağıtyorlar...Bu zihniyete hiç bir zaman paramı verip onlar deri koltuklarında purolarına dolar olmayacağım!..Forever Sony Ericsson...



ne alaka sony ve ericsson da purolarını tutturuyordur merak etme sen hemde onlar yaptıkları cıhaza degemyecek paralara satıp daha keyıfle ıcıyorlardır ıphone hıc olmazsa parasını hakkedıyor eski teknolojı degıl
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mehmetgirgin 9 yıl
türkiye niye yok.alcağımdan değil ama merak ediyorum.
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