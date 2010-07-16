iPhone 4, 30 Temmuz'da Avrupa'da satışa sunuluyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
İlk üç gününde 1.7 milyon adet satan ve ilk ayını doldurmadan üç milyon satış barajını geçerek Apple tarihinin en başarılı lansmanı olan iPhone 4, yeni coğrafyalar için geri sayıma başladı. Apple'ın bugün yaptığı açıklamaya göre iPhone 4 30 Temmuz'da Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Hong Kong ve Avrupa Kıtası'nın tamamına yakınında satışa sunulmuş olacak.
Avrupa'da Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç ve İsviçre'de satışa sunulacak olan iPhone 4 için Türkiye çıkış tarihi henüz bilinmese de Mikro SIM kartlarını tanıtan mobil operatörlerin hazırlık içerisinde olduğu, iPhone 4 lansmanı için hazırlıklarında sona yaklaştıkları da bilinmekte.
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xperia x10 ztn şuanda piyasada paralel ithalat yoluyla resmi 2 yıl garantili şekilde satılıyor.bunu satan yaklaşık olarak 5 tane alışveriş sitesi ve birsürü cep telefonu mağazası var.
Onlarca operator ve ulkeden sayisiz yorum duyacagiz. Cekiyor mu cekmiyor mu, sorun abartildi mi yoksa gercek mi ogrenilecek.
Belki de Avrupa'nin durumu Apple'i kurtarir top AT&T'nin kucaginda kalir !!! Kim bilir ?
dediğiniz gibi paralel ithalat resmi distribütor değil. o sekilde iphonuda satanlar var sahibinden gittigidiyor dogubankata dukkan garantisi ile.
Bu arada sunuda belirteyim xperia x1 kullanıyorum.(yurtdıısndan aldım) iphone 3gsde kullandım sattım suan xperia x1 ile idare ediyorum iphone 4 gelene kadar.
ne alaka sony ve ericsson da purolarını tutturuyordur merak etme sen hemde onlar yaptıkları cıhaza degemyecek paralara satıp daha keyıfle ıcıyorlardır ıphone hıc olmazsa parasını hakkedıyor eski teknolojı degıl
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Sony Ericsson en azından cekiyor,sinyal sorunu filanda yok!hatalarını inkarda etmiyorlar varsa geri çekiyorlar topluyorlar Apple gibi önce 'sorun yok'sonra 'araştırıyoruz'daha sonrada mükemmel deiliz belki olabilir en sonundada 'eylül ayına kadar size bedava bir aparat vereceğiz onu takacaksınız yoksa sorun çözülmez'Sony Ericsson da böyle yalancılıklar sinsilesi göremezssin Sony Ericssona eski teknoloji demissinde oturduğun yerden destekli sallamışşın ve teknoloji özürlü olmanın Tıp'da malesef tedavisi yok...İstersen Walkman logolu cihazları,vivaz,xperia,cyber shot,bunları bir aç oku içinde okuma isteği varsa ilk tekrarda anlamayabilirsin bir daha oku eskimi yoksa teknoloji yapmakmı belki son tahlilde bir takım şeyleri anlayabilirsin...Apple böylesi partilileri varken hic üzülmüyorum böyle yalanlara maruz kaldıkları için 2000 dolarlık kazıklara maruz kaldıkları için say say bitmez iyi oluyor bir anlamda...
bu arada turkiyeyi avrupa ulkesinden saymadıklarınında bi göstergesi...
+1 katılıyorum,buraya geldiği zaman stok sıkıntısı yaşanacağını düşünüyorum.
ne alaka sony ve ericsson da purolarını tutturuyordur merak etme sen hemde onlar yaptıkları cıhaza degemyecek paralara satıp daha keyıfle ıcıyorlardır ıphone hıc olmazsa parasını hakkedıyor eski teknolojı degıl