iPhone 4, jailbreak'in hemen ardından yeni bir özelliğe kavuştu

iPhone 4'e jailbreak uygulanması ile ilgili haberimizi sizlerle paylaşmıştık. Jailbreak işleminin ardından iPhone 4 kullanıcılarını ve kullanmayı düşünenleri yakından ilgilendiren bir haber ortaya çıktı. iPhone 4'ün tanıtımında kullanıcılara tanıtılan görüntülü görüşme uygulaması FaceTime'ın sadece WiFi üzerinden kullanılabileceği belirtilmişti. iPhone 4'ün jailbreak işleminin hemen ardından çıkan bir uygulama, WiFi gerektiren uygulamaları 3G üzerinden kullanma imkanı sunuyor. Bu uygulama ile kullanıcılar FaceTime'ı 3G üzerinden kullanabilecek. Görüntü kalitesinde çok büyük değişiklik olmadığı fakat bağlantı kalitesiyle oranlı olarak kare/saniye oranının değişkenlik gösterdiği belirtildi. WiFi zorunluluğu gerektiren bir uygulama olan FaceTime'ı Cydia üzerinden My3G adlı bir uygulama bile 3G üzerinden kullanabilirsiniz.

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