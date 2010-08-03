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iPhone 4, jailbreak'in hemen ardından yeni bir özelliğe kavuştu

iPhone 4'ün jailbreak haberinin hemen ardından FaceTime uygulaması ile ilgili ciddi bir gelişme yaşandı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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iPhone
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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iPhone 4'e jailbreak uygulanması ile ilgili haberimizi sizlerle paylaşmıştık. Jailbreak işleminin ardından iPhone 4 kullanıcılarını ve kullanmayı düşünenleri yakından ilgilendiren bir haber ortaya çıktı. iPhone 4'ün tanıtımında kullanıcılara tanıtılan görüntülü görüşme uygulaması FaceTime'ın sadece WiFi üzerinden kullanılabileceği belirtilmişti. iPhone 4'ün jailbreak işleminin hemen ardından çıkan bir uygulama, WiFi gerektiren uygulamaları 3G üzerinden kullanma imkanı sunuyor. Bu uygulama ile kullanıcılar FaceTime'ı 3G üzerinden kullanabilecek. Görüntü kalitesinde çok büyük değişiklik olmadığı fakat bağlantı kalitesiyle oranlı olarak kare/saniye oranının değişkenlik gösterdiği belirtildi. WiFi zorunluluğu gerektiren bir uygulama olan FaceTime'ı Cydia üzerinden My3G adlı bir uygulama bile 3G üzerinden kullanabilirsiniz.

 


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DH Misafiri 9 yıl
Arkadaşlar ben de aldım iphone4 my3g diye bir app var jb yapınca 3,99$ a yükleyebiliyorsun, sözde 3G üzerinden görüntülü konuşma yaptırıyor ama başarılı olmadım hala. Bilgisi olan varsa paylaşsın. Teşk.
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BlackEagle 9 yıl
Süper
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78erhan78 9 yıl
Memnun degilsen satabılisin forumda onlarca alacak kişi var
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YaYa 9 yıl

78erhan78

Memnun degilsen satabılisin forumda onlarca alacak kişi var

Anında satılır bencede
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DH Misafiri 9 yıl
ı phone 4 aldım hiç te o paraya deyecek bi telefon değil almadan önce çok düşünün.
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legendaddy 9 yıl
hala iphone 4'ler arasında mı yapılıyor? yoksa diğer marka telefonlarlada yapılıyor mu?
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JohnHancock 9 yıl

by_ecdad

hala iphone 4'ler arasında mı yapılıyor? yoksa diğer marka telefonlarlada yapılıyor mu?

facetime uygulaması olduğu için ip4'ler arasındadır bence..
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xense 9 yıl
valla ben 3g türkcell ile 1Megabyte/s cok rahat görüyorum. göztepe, beylikdüzü, topkapı buralarda gördüm. 3g olunca sanırım wifi aramam...
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Godolphin 9 yıl
Apple hapisçi zihniyetini kıran birilerinin olması ne güzel :)
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Buzmavisi 9 yıl
Valla türkiye'de 3g daha hızlı wifidan yurtdışını bilemem de. Yani saniyede 40 kb upload ettiğim 140 kb download ettiğim oluyor 3g ile. Wifi 1mb ile nerdeeee.
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atlantice 9 yıl
Madem bu fena da olmayan bi kalitede yapılabiliyor ne diye kısıtlayıp milleti wi-fi de süründürüyon.
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LaFleur- 9 yıl

atlantice
Madem bu fena da olmayan bi kalitede yapılabiliyor ne diye kısıtlayıp milleti wi-fi de süründürüyon.

"bağlantı kalitesiyle oranlı olarak kare/saniye oranının değişkenlik gösterdiği" wifi ile sorunsuz şekilde diğer bir değişle görüntü yağ gibi akar.ama bu performansı 3gden beklemek çok zor ve pahalı olur.
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ManoMachine 9 yıl
Bak bu guzel olmus iste...
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iPhone, Apple ve
6 etiket daha wifi facetime cydia iPhone 4 Jailbreak 3g
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