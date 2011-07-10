iPhone 4 tasarımını ve Android işletim sistemini bir arada sunan Gooapple detaylandı

İlk detaylarını bir süre önce verdiğimiz Gooapple isimli telefon, üretici firma tarafından detaylandırıldı. Şimdiye kadar yapılmış en iyi iPhone 4 klonu olarak tanımlanan Gooapple, diğerlerinden ayrılan çok önemli bir farka sahip. Adından da anlaşılabileceği üzere Gooapple (Google + Apple), her iki dünyayı bir araya getiriyor ve iPhone 4 tasarımını Android işletim sistemiyle buluşturuyor. Buraya kadar her şey normal zira benzer çözümler Çin pazarında kolayca bulunabiliyor. Bu telefonu farklı kılansa işletim sisteminin iOS görünümlü olması.

Özellikle Çin'in Shenzen bölgesinden çıkan iPhone 4 klonlarının pek çoğu ucuz malzeme kullanımı ve düşük işçilik kalitesine sahip. Gooapple ise bu noktada çıtayı yükseltiyor ve Foxconn tesislerinde üretilen iPhone 4 kadar olmasa da belli bir kalite seviyesini tutturmayı başarıyor. iPhone 4'ün karbon kağıdından çıkmış kopyası gibi görünen telefon, 9.3mm kalınlığa sahip. Tasarım ve yazılım anlamında Apple kopyası olan ürün, donanım tarafında ise aynı iddiasını sürdüremiyor. Qualcomm platformuna sahip olan telefon, 600MHz'de çalışan işlemciye ve aynı platform içerisinde yer alan 3D grafik hızlandırma birimine sahip.

3.5-inç boyutunda dokunmatik ekran (IPS panel ve yüksek çözünürlük beklemeyin!) ile gelen telefonda 5 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kameraya ek olarak görüntülü konuşma için 1.3MP çözünürlüğünde ön kamera da bulunuyor. GPS, WiFi ve 3G desteği sunan Gooapple aynı zamanda WiFi Hotspot özelliği ile kablosuz internet bağlantısını da paylaştırıyor. Google'ın Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemiyle gelen telefon, bu bağlamda Google'ın mobil servisleriyle entegre olarak çalışabiliyor. Yazılım tarafındaki en dikkat çekici özellik ise, işletim sisteminin iOS görünümü kazanacak şekilde derinlemesine modifiye edilmesi.

Hem fiziksel görünümü hem de yazılım özellikleriyle Apple'ın Kaliforniya'daki tasarım takımına göz kırpan telefon, kutu tasarımı ve kutu içeriğiyle de dikkat çekiyor. Aynı Apple ürünlerindeki gibi beyaz renkli kulaklık, bağlantı kablosu ve adaptör ile gelen telefon, üretici firmadan yapılan açıklamaya bakılırsa, sahip olduğu 3D hızlandırma birimi sayesinde telefonlar için hazırlanan modern pek çok oyunu da oynatabiliyor. Burası önemli çünkü çoğu iPhone 4 klonunda üzerinde durulan temel detay tasarım olduğu için donanım tarafında üretimi durmuş, yıllar öncesinin işlemcilerine yer verildiği de biliniyor.

Peki Gooapple'ın fiyatı nedir ? Açıkçası şimdiye kadar gördüğümüz en iyi iPhone 4 klonu olan telefon, hızlı bir işlemciye sahip olmasa da, yayınlanan ilk videolardan anlaşıldığı kadarı ile genel kullanım deneyimi açısından kendi fiyat segmentindeki pek çok telefondan daha iyi sonuçlara imza atabiliyor. Telefonun fiyatına gelecek olursak, ilk çıktığında 150$ seviyesinden sunulurken, muhtemelen gördüğü ilgi sonrasında şu anda 232$ seviyesinden satılıyor. Peki bu telefon Çin dışına çıkabilir mi ? Resmi kanallar vasıtasıyla Çin sınırlarının ötesine geçmesi pek mümkün olmayan telefonun grey markete düşüp düşmeyeceğini ise zaman gösterecek.