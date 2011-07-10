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iPhone 4 tasarımını ve Android işletim sistemini bir arada sunan Gooapple detaylandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
146,4b
1
62
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İlk detaylarını bir süre önce verdiğimiz Gooapple isimli telefon, üretici firma tarafından detaylandırıldı. Şimdiye kadar yapılmış en iyi iPhone 4 klonu olarak tanımlanan Gooapple, diğerlerinden ayrılan çok önemli bir farka sahip. Adından da anlaşılabileceği üzere Gooapple (Google + Apple), her iki dünyayı bir araya getiriyor ve iPhone 4 tasarımını Android işletim sistemiyle buluşturuyor. Buraya kadar her şey normal zira benzer çözümler Çin pazarında kolayca  bulunabiliyor. Bu telefonu farklı kılansa işletim sisteminin iOS görünümlü olması.
iPhone 4 tasarımını ve Android işletim sistemini bir arada sunan Gooapple detaylandı
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Özellikle Çin'in Shenzen bölgesinden çıkan iPhone 4 klonlarının pek çoğu ucuz malzeme kullanımı ve  düşük işçilik kalitesine sahip.  Gooapple ise bu noktada çıtayı yükseltiyor ve Foxconn tesislerinde üretilen iPhone 4 kadar olmasa da belli bir kalite seviyesini tutturmayı başarıyor. iPhone 4'ün karbon kağıdından çıkmış kopyası gibi görünen telefon, 9.3mm kalınlığa sahip. Tasarım ve yazılım anlamında Apple kopyası olan ürün, donanım tarafında ise aynı iddiasını sürdüremiyor. Qualcomm platformuna sahip olan telefon, 600MHz'de çalışan işlemciye ve aynı platform içerisinde yer alan 3D grafik hızlandırma birimine sahip.
iPhone 4 tasarımını ve Android işletim sistemini bir arada sunan Gooapple detaylandı
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3.5-inç boyutunda dokunmatik ekran (IPS panel ve yüksek çözünürlük beklemeyin!) ile gelen telefonda 5 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kameraya ek olarak görüntülü konuşma için 1.3MP çözünürlüğünde ön kamera da bulunuyor. GPS, WiFi ve 3G desteği sunan Gooapple aynı zamanda WiFi Hotspot özelliği ile kablosuz internet bağlantısını da paylaştırıyor. Google'ın Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemiyle gelen telefon, bu bağlamda Google'ın mobil servisleriyle entegre olarak çalışabiliyor. Yazılım tarafındaki en dikkat çekici özellik ise, işletim sisteminin iOS görünümü kazanacak şekilde derinlemesine modifiye edilmesi.
iPhone 4 tasarımını ve Android işletim sistemini bir arada sunan Gooapple detaylandı
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Hem fiziksel görünümü hem de yazılım özellikleriyle Apple'ın Kaliforniya'daki tasarım takımına göz kırpan telefon, kutu tasarımı ve kutu içeriğiyle de dikkat çekiyor. Aynı Apple ürünlerindeki gibi beyaz renkli kulaklık, bağlantı kablosu ve adaptör ile gelen telefon, üretici firmadan yapılan açıklamaya bakılırsa, sahip olduğu 3D hızlandırma birimi sayesinde telefonlar için hazırlanan modern pek çok oyunu da oynatabiliyor. Burası önemli çünkü çoğu iPhone 4 klonunda üzerinde durulan temel detay tasarım olduğu için donanım tarafında üretimi durmuş, yıllar öncesinin işlemcilerine yer verildiği de biliniyor. 
iPhone 4 tasarımını ve Android işletim sistemini bir arada sunan Gooapple detaylandı
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Peki Gooapple'ın fiyatı nedir ? Açıkçası şimdiye kadar gördüğümüz en iyi iPhone 4 klonu olan telefon, hızlı bir işlemciye sahip olmasa da, yayınlanan ilk videolardan anlaşıldığı kadarı ile genel kullanım deneyimi açısından kendi fiyat segmentindeki pek çok telefondan daha iyi sonuçlara imza atabiliyor. Telefonun fiyatına gelecek olursak, ilk  çıktığında 150$ seviyesinden sunulurken, muhtemelen gördüğü ilgi sonrasında şu anda 232$ seviyesinden satılıyor. Peki bu telefon Çin dışına çıkabilir mi ? Resmi kanallar vasıtasıyla Çin sınırlarının ötesine geçmesi pek mümkün olmayan telefonun grey markete düşüp düşmeyeceğini ise zaman gösterecek.

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Cehennemden_Cennete 8 yıl en beğenilen
Ben anlamıyorum bu aralar siz editörleri. Piyasanın en hareketli olduğu zamanlar. Bir çok telefon hakkında elle tutulur bir incelemede dahi bulunmazken, bu "çakma" iphone için 2. kez haber yayınlıyorsunuz.
Ben anlamıyorum bu aralar siz editörleri. Piyasanın en hareketli olduğu zamanlar. Bir çok telefon hakkında elle tutulur bir incelemede dahi bulunmazken, bu "ça...
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DH Misafiri 8 yıl
@Cehennemden_Cennete, başka bir gezegende mi yaşıyorsunuz?. Bu sitede HTC Sensation incelemesi yayınlandı, Samsung Galaxy S II incelemesi yayınlandı, başka bir örneği olmayan akıllı telefonlar için 55 dakikalık bir video yayınlandı. Siz ya bu gezegenden değilsiniz ya da kötü niyetlisiniz.
@Cehennemden_Cennete, başka bir gezegende mi yaşıyorsunuz?. Bu sitede HTC Sensation incelemesi yayınlandı, Samsung Galaxy S II incelemesi yayınlandı, başka bir ...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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SellYourSoul 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

adamlar ortaya karışık yapmış
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multiTYRT 7 yıl
Hemen apple a mesaj atıyorum. Yuh. Bu nedir ya
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zaferkaya1 7 yıl
BeogalogeoL
hamzavav tercüme rice of the iproid iproid in doğuşu
rise değil miydi o ya ben mi yanlış biliyorum

evt o pilav olmuş:)
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hamzavav 7 yıl zaferkaya1
zaferkaya1

BeogalogeoL

hamzavav tercüme rice of the iproid iproid in doğuşu
rise değil miydi o ya ben mi yanlış biliyorum


evt o pilav olmuş:)


cehalet işte, iproid pilavı yaptık,
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Felina. 7 yıl
Farklı olmuş apple hızını alamayıp bunun da patentini alırsa şaşmam
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ignatius 7 yıl
iphone 5 hikaye ben bu telefona sahip olamassam bırakırım bu forumu :D:D:D
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Önder 7 yıl
Bende galaxy s3 alıp icine ios yuklemek istiorum :)
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Guest-334F3CF19 7 yıl
Sar değeri kaç bunun

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vinorosso 7 yıl
mesaj
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weirdo 7 yıl
öndeki kamera çok kötü durmuş.
kaçağı gelir büyük ihtimal
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detroit21 8 yıl
Bulan eger gucu yoksa cidden alsin bu telefondan youtune da bi kac incelemem sonucu bu cihaz cakma felan ama 3gs le iyi kapisir :D ios in multitaskingden tut androidin n guzel ozellikleriyle donarilmis . Bulursam alirim artik androidin tadina varma sansi bulurum tabiiki boyle sIk(safaride I yokduda pardon ) bir telefonla :)
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Nef'i 8 yıl
Apple'nın şimdiye kadar davayı açmış olması gerekirdi. Garip...
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kenan_0 8 yıl
tam benlik çok sevdim
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merttr 8 yıl
Cep telefonu haberlerinde son 25 sayfada ;
Samsung:30
HTC:34
Nokia:47
Motorola:15
RIM:14
Sony: 25
Lg ile ilgili ise 11 haber yapılmış buna karşılık 15 adet Apple haberi var. ,bunun neresi taraflılık ben göremedim açıkçası ki dünyada ki bütün sitelerde apple ile ilgili daha fazla haber var çünkü en çok konuşulan ve en çok yıldızı parlayan firma apple , haberlerde gördüğüm kadarıylada ençok altında tartışma yapılanda apple, her ne kadar çoğunluğu magazin haber gibi olsada bazen halk ne istiyosa onu vermeniz gerekir dh de onu yapıyor bence.
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MeT06. 8 yıl
Mustafa YANDIM
bu telefonu nereden alıcaaaam ?

Çin'den.
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Chill Out 8 yıl MeT06.
MeT06.

Mustafa YANDIM

bu telefonu nereden alıcaaaam ?


Çin'den.



çok açıklayıcı oldu teşekkürler




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quzman 8 yıl
Bunda haber yapılacak ne var hala anlamış değilim .
Hem Android hem IOs istiyorsanız , android telefonunuza MIUI rom kurun olsun bitsin .
Belli mi olur belki siz de donanımhaber'in 'haber' sayfasında yerinizi alabilirsiniz :)
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Callum 8 yıl
volumebak123
donanım haber artık apple ile sözleşmiş gibi hareket ediyorlar artık

mantıklı

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Okisht 8 yıl
cidden neden iki kez yapıldı bu haber
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TuffkiLLe 8 yıl
bu telefon hakkında apple ve google ın orjinal ürünü diyenler vardı
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